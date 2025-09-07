ETV Bharat / opinion

स्मार्ट औद्योगिक शहर निर्यात को बढ़ावा देंगे, निवेश आकर्षित करेंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनीमाजरा में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्मित 24x7 जलापूर्ति परियोजना के मॉडल का निरीक्षण किया. ( File/ ANI )

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत बुनियादी ढांचा नेटवर्क बनाना है, ये शहर परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाते हैं. यह एकीकरण समन्वित बुनियादी ढांचा विकास के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, बेहतर प्रशासन और सुचारू व्यावसायिक प्रक्रियाओं का समर्थन करता है.

उन्नत तकनीकी समाधान कुशल शहरी क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं. विभिन्न नियंत्रण केंद्र इंटरनेट कनेक्टिविटी, सुरक्षा, निगरानी, ​​डिजिटल प्रबंधन और यातायात विनियमन जैसी उपयोगिताओं और सेवाओं की निगरानी करेंगे.

वृत्ताकार अर्थव्यवस्था (circular economy) के तरीकों को प्राथमिकता देने से दूसरी ओर परिवर्तन सुनिश्चित होता है, जहां पुनर्चक्रण अपशिष्ट जल के निर्वहन को रोकने में मदद करेगा, जो टिकाऊ औद्योगिक प्रगति के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इन स्मार्ट शहरों का मूल आधार उनका प्रभावी बुनियादी ढांचा है, जो आसान और तेजी से व्यवसाय स्थापित करने की सुविधा प्रदान करता है. निरंतर बिजली आपूर्ति, विश्वसनीय ऊर्जा के लिए बुद्धिमान ग्रिड और निरंतर जल उपलब्धता प्रदान करके, ये हरित शहरी क्षेत्र इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की नींव रखेंगे.

बेंगलुरु में कर्नाटक स्मार्ट सिटीज निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान ऐरावत बस का मॉडल प्रदर्शित किया गया. (File/ ANI)

भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने 2023-24 में नाममात्र सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 14% का योगदान दिया, फिर भी इस साल इसमें 9.9% की मजबूत वृद्धि हुई. निर्माण क्षेत्र, जिसकी GVA में 9% हिस्सेदारी है, भी इसी दर से बढ़ा. स्मार्ट सिटी मिशन, औद्योगिक गलियारा विकास, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और एक जिला एक उत्पाद योजना जैसी सरकारी पहलों के साथ-साथ 2024-25 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के लिए 11.11 ट्रिलियन (जीडीपी का 3.4%) के बड़े आवंटन ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद की है. 12 औद्योगिक टाउनशिप की घोषणा इसी इरादे के अनुरूप है और यह व्यवसायों को उच्च-स्तरीय औद्योगिक सुविधाएं प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ेगी.

यह उम्मीद की जाती है कि इन परियोजनाओं से लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे - जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता होगी - और ये शहर महत्वपूर्ण तकनीकी और आर्थिक केंद्रों के रूप में स्थापित होंगे.

10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख गलियारों पर रणनीतिक रूप से नियोजित ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओर्वाकल (Orvakal) और कोप्पर्थी (Kopparthy), और राजस्थान में जोधपुर-पाली में बनेंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव के दौरान एक स्मार्ट सिटी परियोजना का निरीक्षण करती हुईं (File/ ANI)

इस उद्देश्य को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारत सरकार ने हाल ही में देश भर में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने के अपने इरादे की घोषणा की है, जो 11 औद्योगिक गलियारों से अच्छी तरह से जुड़े होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले तरीके से योजनाबद्ध होंगे. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत ये 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ विकसित किए जाएंगे.

औद्योगिक स्मार्ट शहरों के उदय के कारण भारत का आर्थिक परिदृश्य एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. आधुनिक बुनियादी ढांचे को पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों के साथ जोड़कर, मौजूदा और कुछ ही शहर निवेश आकर्षित करके, रोजगार पैदा करके और व्यावसायिक संचालन को सुव्यवस्थित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर का दृश्य, जिसका स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पहले नवीनीकरण किया गया था. (File/ ANI)

इन स्मार्ट शहरों का उद्देश्य भारत में व्यापार करने की सुगमता को दोबारा परिभाषित करना होगा. "एकल खिड़की" प्रणाली को अपनाकर, व्यावसायिक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है. इससे उद्यमियों और कंपनियों के लिए जटिल नौकरशाही परिवेश से निपटना आसान हो गया है, विलंब कम हुआ है और निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना है. एकल खिड़की प्रणाली के जरिये अनुमोदन को सुव्यवस्थित करके और भूमि एवं बुनियादी ढांचे पर रीयल टाइम डेटा प्रदान करके, औद्योगिक स्मार्ट शहर भारत में व्यापार करने की सुगमता को दोबारा परिभाषित कर रहे हैं.

इसके अलावा, शिकायतों के समाधान की एक स्पष्ट प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय प्रशासनिक बाधाओं से बाधित हुए बिना विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकें. भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (IILB) — DPIIT द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से विकसित राष्ट्रीय GIS प्लेटफॉर्म — स्मार्ट शहरों के बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाकर इस अनुभव को और बेहतर बनाता है.

उपलब्ध औद्योगिक भूमि, इसके सहायक बुनियादी ढांचे, नोडल बिंदुओं से कनेक्टिविटी और कच्चे माल की उपलब्धता पर रीयल टाइम, केंद्रीकृत डेटा प्रदान करके, IILB भूमि अधिग्रहण और संसाधन नियोजन को सुव्यवस्थित करने के लिए स्मार्ट शहरों के प्रयासों को पूरा करता है.

इन स्मार्ट शहरों में, स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. अपनी योजनाओं में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को शामिल करते हुए, इस पर्यावरण-अनुकूल दृष्टिकोण को भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालियों का भी समर्थन प्राप्त होगा, जिससे रखरखाव और संचालन दक्षता में वृद्धि होगी.

अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके, पुनर्चक्रण को अपनाने से न केवल जल प्रबंधन होगा, बल्कि कई अन्य चक्रीय आर्थिक तरीकों से भी मदद मिलेगी. इससे ये शहर सतत शहरी विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और उदाहरण स्थापित करेंगे.

स्मार्ट औद्योगिक शहर भारत के आर्थिक विस्तार की अगली लहर को गति देने वाले हैं, जो आधुनिक बुनियादी ढांचे को स्थायित्व के साथ जोड़कर रोजगार सृजन, उत्पादकता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं. इन शहरों में शहरी विकास का दृष्टिकोण सिर्फ व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है. आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आरामदायक सुविधाओं जैसी सामाजिक सुविधाओं को एकीकृत करके, ये स्मार्ट क्षेत्र एक सर्वांगीण "रहने-काम करने-खेलने" का माहौल प्रदान करते हैं. इस व्यापक रणनीति का उद्देश्य प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करना और एक ऐसे गतिशील समुदाय को बढ़ावा देना है जो पेशेवर और व्यक्तिगत विकास दोनों को बढ़ावा दे.

इन स्मार्ट औद्योगिक शहरों को न सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल किया गया है.

भारत के धर्मशाला में हिमालयी शहर मैकलोडगंज का दृश्य (AP)

ये स्मार्ट शहर रणनीतिक रूप से परिवहन मार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के निकट स्थित हैं, जिससे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में लाभ मिलता है. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) के अनुरूप, इन शहरों को मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब, आधुनिक सड़क और रेल प्रणाली और एकीकृत परिवहन नेटवर्क जैसे बेहतर बुनियादी ढांचे का लाभ मिलता है. एनएलपी का उद्देश्य लागत और पारगमन समय को कम करके, सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करके और इन शहरों को जटिल लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं वाले उद्योगों के लिए एक वांछनीय विकल्प बनाकर लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है.

इन स्मार्ट शहरों का उदय भारत के औद्योगिक विकास में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक नया अध्याय शुरू करता है. यहां, आधुनिक बुनियादी ढांचा, पर्यावरण-अनुकूल समाधान और कुशल व्यावसायिक प्रक्रियाएं भारत की आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी और 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगी. यह प्रगति शहरी नियोजन, स्थिरता और व्यावसायिक सुविधा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगी - जो भविष्य के लिए भारतीय औद्योगिक परिदृश्य को आकार देगी.

इसका उद्देश्य स्मार्ट औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है जो न सिर्फ निवेश को आकर्षित करें बल्कि व्यवसायों और समुदायों के लिए समग्र वातावरण भी उपलब्ध कराएं, जिससे शहरी विकास में नए मानक स्थापित हों.

भारत को औद्योगिक स्मार्ट शहरों के अपने नेटवर्क के निर्माण और विस्तार के लिए नीति, वित्त, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक-निजी सहयोग को जोड़ने के चीनी मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है.

स्मार्ट औद्योगिक शहरों में एमएसएमई की सफलता के लिए, परिचालन को आधुनिक बनाने हेतु 5G, IoT (Internet of Things), क्लाउड कंप्यूटिंग और AI प्लेटफॉर्म तक किफायती पहुंच जरूरी है. साथ ही, बिना किसी गिरवी (mortgage) के कम ब्याज पर बैंकों से पूंजी प्राप्त करना भी जरूरी है. कार्यबल परिवर्तन में सहयोग के लिए अपस्किलिंग प्रोग्राम और डिजिटल टैलेंट हब की स्थापना की जानी चाहिए. डिजिटल सप्लाई चेन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में आसान प्रवेश जरूरी है. सुव्यवस्थित व्यावसायिक सेवाएं, लाइसेंसिंग, सरकारी अनुमोदन और तकनीक-अनुकूल शासन, उद्योगों की सहायता के लिए सरकार से अपेक्षित बुनियादी चीजें हैं.

लेखक पेन्नार इंडस्ट्रीज के निदेशक हैं

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.)

यह भी पढ़ें- कार्बन बाजार है क्या, जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने क्यों किए जापान में दस्तखत