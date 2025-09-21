ETV Bharat / opinion

भारत-अमेरिका-यूरोपीय संघ व्यापार वार्ताः कृषि उपज व्यापार पर भारत का रुख क्या हो?

अमेरिकी किसान अपनी उपज के लिए निर्यात बाजारों पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं, खासकर सोयाबीन, गेहूं, और चावल जैसे उत्पादों के लिए. अमेरिका में उत्पादन घरेलू मांग से अधिक है, इसलिए निर्यात कीमतें और आय बनाए रखने के लिए जरूरी है. औसतन, अमेरिका अपनी 20% कृषि उपज निर्यात करता है, और कुछ फसलों में यह हिस्सा 40% से अधिक है.

उनके उत्पाद अक्सर कम कीमतों पर बेचे जाते हैं. ये देश ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी जीडीपी और रोज़गार की कृषि पर निर्भरता बहुत कम है. भारत के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा आधा कार्यबल कृषि में लगा हुआ है. संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ है, और उस जनसंख्या का केवल लगभग 1 प्रतिशत ही कृषि में लगा हुआ है.

अमेरिका में किसानों को सब्सिडी और बीमा से बहुत लाभ होता है, जो अक्सर उनकी उत्पादन लागत से भी अधिक होता है. दूसरी ओर, भारत में अधिकांश किसानों के पास छोटी जोत और सीमित संसाधन हैं. वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी सरकारी योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं. शुल्क कम करने से न केवल ये किसान प्रभावित होंगे, बल्कि लाखों गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा भी कमज़ोर होगी.

कृषि दिवस पर घोषित सहायता राशि और किसानों की संख्या के सामान्य अनुपात को देखें तो अमेरिका में प्रत्येक किसान को सरकारी सब्सिडी के रूप में 26 लाख रुपये मिलेंगे. इसकी तुलना में, भारत में किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत सालाना केवल 6,000 रुपये मिलते हैं. भारतीय किसानों को उर्वरक, फसल बीमा और फसल ऋण पर भी सब्सिडी मिलती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से, अमेरिका और यूरोप में कृषि सब्सिडी कहीं अधिक है.

मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 1.88 मिलियन खेत होंगे जिनका कुल क्षेत्रफल 87.6 मिलियन एकड़ होगा. औसत खेत का आकार 466 एकड़ था.

भारत में लगभग 46 प्रतिशत कार्यबल कृषि पर निर्भर है, और इनमें से लगभग 88 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं. उनके लिए, यह रोजगार से ज़्यादा आजीविका का सवाल है. बिना सोचे-समझे कृषि पर शुल्क कम करना भारत के कृषि क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा. 70 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं. सस्ते और सब्सिडी वाले उत्पादों, खासकर डेयरी, मांस, अनाज और दालों जैसी संवेदनशील वस्तुओं के बढ़ते आयात से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ग्रामीणों की स्थिति पहले से ही नाजुक है, और यह और भी बदतर हो जाएगी.

कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिनके अमेरिकी आयात में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, लेकिन अमेरिका उन उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा नहीं है. दूसरे शब्दों में, भारत इन उत्पादों का निर्यात कई अन्य देशों को भी करता है. इसमें पिसे हुए चावल और अरंडी के तेल जैसे उत्पाद शामिल हैं. इन उत्पादों पर टैरिफ का जोखिम कम है क्योंकि भारत का निर्यात अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है.

अमेरिका द्वारा टैरिफ में वृद्धि का भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनके निर्यात में अमेरिका का भारत के निर्यात में बड़ा हिस्सा है, लेकिन इन उत्पादों के कुल अमेरिकी आयात में भारत का हिस्सा महत्वपूर्ण नहीं है. दूसरे शब्दों में, अमेरिका इन उत्पादों का आयात अन्य देशों से भी बड़ी मात्रा में करता है. इनमें झींगा और प्रॉन्स, प्राकृतिक शहद और बेकरी उत्पाद शामिल हैं. चूंकि अमेरिका पहले ही लगभग 50 प्रतिशत टैरिफ लगा चुका है, इसलिए इन उत्पादों के निर्यात पर गंभीर असर पड़ रहा है.

कृषि उत्पादों के संदर्भ में, अमेरिका और भारत के बीच निर्भरता परस्पर नहीं है. भारत के कृषि आयात में अमेरिका पांचवें स्थान पर है, जबकि भारत अपने कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात करता है.

कैलेंडर वर्ष 2024 में, भारत ने कुल 38.3 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात किया, जिसमें अमेरिका का योगदान 6 प्रतिशत था. इसी अवधि के दौरान, अमेरिका ने भारत के कृषि निर्यात में 8 प्रतिशत का योगदान दिया. पिछले वर्ष, अमेरिका ने कुल 222 अरब डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात किया, जिसमें भारत का हिस्सा 2 प्रतिशत था.

पिछले वर्ष भारत ने अमेरिका से 1.9 बिलियन डॉलर मूल्य के कृषि उत्पाद आयात किए. इसमें 865.6 मिलियन डॉलर मूल्य के बादाम, 24.5 मिलियन डॉलर मूल्य के अखरोट, 130 मिलियन डॉलर मूल्य के ब्राजील नट्स (ब्राजील नट्स बर्थोलेटिया एक्सेलसा के बीज हैं), 129.6 मिलियन डॉलर मूल्य के पिस्ता, 439.5 मिलियन डॉलर मूल्य के इथाइल अल्कोहल, 38.1 मिलियन डॉलर मूल्य के सेब और 64.5 मिलियन डॉलर मूल्य की मसूर दालें शामिल थीं.

2024 में भारत ने अमेरिका को 5.7 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद निर्यात किए, जिनमें झींगा (2.2 अरब डॉलर), बासमती और गैर-बासमती चावल (38.6 करोड़ डॉलर), शहद (14.13 करोड़ डॉलर), सब्जी के अर्क (39.92 करोड़ डॉलर), ईसबगोल की भूसी (14.84 करोड़ डॉलर), अरंडी का तेल (10.62 करोड़ डॉलर), और काली मिर्च (18 करोड़ डॉलर) शामिल हैं.

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में कृषि एक बड़ा मुद्दा है. अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे. जवाब में, अमेरिका ने भारत से आयात पर 25% टैरिफ लगाया है. इसके अलावा, भारत के रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया है.

ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत और अमेरिका अक्टूबर-नवंबर 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए फिर से मिलेंगे. साथ ही, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ रुकी हुई मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता भी फिर से शुरू हो गई है, जिसे इस साल पूरा करने का लक्ष्य है. 11 सितंबर 2025 को 12 सदस्यों की एक व्यापारिक टीम नई दिल्ली पहुंची और भारत के वाणिज्य मंत्री से मुलाकात की थी.

भारत में पोल्ट्री की मांग बढ़ रही है, जो मक्का और सोयाबीन को चारे के रूप में उपयोग करती है. भविष्य में इनकी मांग और बढ़ेगी. अगर मक्का पर आयात शुल्क कम किया गया, तो गेहूं और चावल से मक्का की खेती की ओर बढ़ रहे किसान प्रभावित होंगे. हाल के वर्षों में भारत कपास का निर्यातक से आयातक बन गया है. अगर अमेरिका से बड़े पैमाने पर कपास आयात शुरू हुआ, तो भारतीय किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.

पारस्परिक टैरिफ का प्रभावः

पारस्परिक शुल्कों का सबसे अधिक प्रभाव मछली, मांस और अन्य प्रसंस्कृत समुद्री खाद्य पदार्थों पर पड़ेगा. पिछले वर्ष, भारत ने अमेरिका को 2.58 बिलियन डॉलर मूल्य के इन उत्पादों का निर्यात किया था. शुल्क अंतर 27.83 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का जुर्माना है. भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में झींगा निर्यात करता है, लेकिन इस टैरिफ के साथ, यह अब प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएगा. प्रसंस्कृत खाद्य, चीनी और कोको का निर्यात 1 अरब डॉलर से अधिक है और इन पर भी 24.99 प्रतिशत का टैरिफ अंतर और 25 प्रतिशत का जुर्माना है. टैरिफ में वृद्धि से अमेरिका में भारतीय स्नैक्स और कन्फेक्शनरी उत्पाद महंगे हो जाएंगे.

पिछले वर्ष, अनाज, फल, सब्जियों और मसालों का निर्यात 1.91 अरब डॉलर का था, जिसमें 5.72 प्रतिशत का टैरिफ अंतर था. टैरिफ में इस वृद्धि से चावल और मसालों के निर्यात पर असर पड़ सकता है. डेयरी उत्पादों में, टैरिफ अंतर 38.23 प्रतिशत है और 25 प्रतिशत का जुर्माना है. यदि टैरिफ में इतनी वृद्धि होती है, तो 18.5 मिलियन डॉलर मूल्य के घी, मक्खन और दूध पाउडर के निर्यात पर असर पड़ सकता है, और यह भी चिंता का विषय है कि भारतीय उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी घट सकती है.

पिछले वित्तीय वर्ष में, भारत ने 10.67 प्रतिशत के टैरिफ अंतर के साथ 19.97 मिलियन डॉलर मूल्य के खाद्य तेलों का निर्यात किया. टैरिफ के कारण, भारतीय नारियल और सरसों के तेल अमेरिका में और महंगे हो जाएंगे.

यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता:

यूरोपीय संघ (EU) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत में कृषि एक प्रमुख मुद्दा रहा है. EU भारत पर पनीर और स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) पर शुल्क कम करने का दबाव बना रहा है, जबकि भारत अपने घरेलू डेयरी उद्योग की रक्षा के लिए उच्च शुल्क लगाता रहा है. 2023-24 में, भारत ने EU को 4.3 बिलियन डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया और 2.5 बिलियन डॉलर का आयात किया. EU में भारतीय सामानों पर औसतन 15.2 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि भारत EU से आने वाले कृषि उत्पादों पर औसतन 42.7 प्रतिशत शुल्क लगाता है.

भारत ने कैलेंडर वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ से 1 बिलियन डॉलर मूल्य के कृषि उत्पादों का आयात किया, जबकि भारत का निर्यात लगभग 3.3 मिलियन डॉलर का था. यदि एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) स्थापित होता है, तो संभावना है कि EU से कृषि आयात बढ़ेगा.

FTA का विशेष रूप से डेयरी उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा. मादक पेय पदार्थों पर आयात शुल्क में कमी से यूरोप से आयात बढ़ेगा, जिससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक होने के नाते, भारत के डेयरी उद्योग को यूरोपीय संघ से सस्ते दूध उत्पादों, जैसे दूध एल्बुमिन, लैक्टोज और मट्ठा, के आयात से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इसके विपरीत, खाद्य तेल क्षेत्र को अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. भारत खाद्य तेलों, विशेष रूप से सूरजमुखी और जैतून के तेल के आयात पर यूरोप से बहुत अधिक निर्भर है.

ईयू की गैर-टैरिफ बाधाएंः

यूरोपीय संघ की कृषि शुल्क प्रणाली काफी जटिल है और अक्सर दोनों पक्षों के बीच बातचीत में बाधा डालती रही है. यूरोपीय संघ 915 कृषि उत्पादों पर गैर-मूल्यानुगत शुल्क लगाता है, जिससे इन वस्तुओं पर आयात शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. इसके अलावा, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता नियमन और व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी) जैसी गैर-शुल्क बाधाएं भारतीय कृषि उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंच को कठिन बना देती हैं. भले ही यूरोपीय संघ शुल्क कम कर दे, फिर भी उसका नियामक ढांचा भारतीय किसानों और निर्यातकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा.

भारत में कृषि की सुरक्षा नीतियांः

भारत वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप अपने कृषि क्षेत्र की रक्षा करता है. विश्व व्यापार संगठन (WTO) विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका की रक्षा के लिए उपाय अपनाने की अनुमति देता है. भारत ने व्यापार समझौतों में कृषि के लिए विशेष व्यवहार की लगातार वकालत की है, और हमें ऐसा करते रहना चाहिए.

चुनौती केवल टैरिफ की ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक असंतुलन की भी है. अमेरिका और यूरोप में कृषि को पर्याप्त सब्सिडी मिलती है और यह अत्यधिक मशीनीकृत है. इसके विपरीत, भारतीय कृषि श्रम-प्रधान है, और किसान लाभ कमाने के लिए संघर्ष करते हैं. इन किसानों से भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहना, साइकिल को ट्रेन से दौड़ाने जैसा है.

भारत को क्या करना चाहिए?

भारत में मक्का, सोयाबीन और कपास की मांग बढ़ने वाली है. इसलिए, हमें अपने किसानों को इन फसलों की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. अनुसंधान और विकास के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारतीय किसान अधिक उत्पादन कर सकें. यदि आयात को खुली छूट दी गई, तो भारतीय किसान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कभी प्रेरित नहीं होंगे और फसल विविधीकरण नहीं हो पाएगा.

व्यापार वार्ता में, भारत को खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका का हवाला देते हुए अपनी स्थिति दृढ़ता से रखनी चाहिए. निर्यात में विविधता लाना भी बहुत जरूरी है. हमें कच्ची फसलों के बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की ओर बढ़ना चाहिए. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमतें बेहतर होती हैं और इनका बाजार भी बड़ा होता है.

भारत की प्राथमिकता अपनी खाद्य प्रणाली की रक्षा, किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण स्थिरता बनाए रखना होनी चाहिए, न कि असमानता को बढ़ावा देने वाले व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना. व्यापार वार्ताएं आपसी सम्मान और वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए. भारत को बातचीत के लिए खुला रहना चाहिए, साथ ही किसानों, खाद्य सुरक्षा और भविष्य की चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर भी दृढ़ रहना चाहिए.

अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ और यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं होगा. यदि अमेरिका में झींगे, झींगा और शहद की मांग कम हो जाती है, तो घरेलू मांग बढ़ाकर और अन्य देशों को निर्यात करके इसकी भरपाई की जा सकती है. चीनी (मादक पेय उद्योग के लिए कच्चा माल), अनाज (बेकरी उत्पादों के लिए कच्चा माल) और डेयरी किसानों पर भी इसका कम प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन उत्पादों के विभिन्न उपयोग हैं और इनकी आपूर्ति का प्रबंधन कई घरेलू और विदेशी निर्माताओं द्वारा किया जाता है.

भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच कृषि वस्तुओं के व्यापार को देखते हुए, यह संभावना नहीं है कि इन्हें व्यापार वार्ता से बाहर रखा जाएगा. भारत में कृषि वस्तुओं की एक विविध श्रृंखला उपलब्ध है, जिसमें अल्फांसो आम और बासमती चावल जैसी अनूठी किस्में शामिल हैं. ये भारत को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं.

फिर भी, सरकार को भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसानों को अतिरिक्त आय का लाभ मिल सके. भारत की कृषि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को बुनियादी ढांचे और सिंचाई में निवेश करने, नवाचार के लिए कृषि-तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने, स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने, बाजारों और उत्पादों में विविधता लाने, सुसंगत निर्यात नीतियों को अपनाने, मजबूत आपूर्ति शृंखला बनाने और प्रसंस्करण और ब्रांड विकास के माध्यम से मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है.

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैंः

बुनियादी ढांचा और रसदः

सिंचाई और मशीनीकरण में निवेश: उत्पादकता बढ़ाने, अपव्यय को कम करने और समग्र कृषि दक्षता में सुधार के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करें और मशीनीकरण को बढ़ावा दें.

कटाई के बाद के प्रबंधन को मजबूत बनाएं: कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण और परिवहन के बुनियादी ढांचे में सुधार करें.

नवाचार और प्रौद्योगिकीः

कृषि-तकनीक स्टार्टअप्स का समर्थन करें: उन स्टार्टअप्स का समर्थन करके कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करें जो व्यापार क्षमता के लिए नई तकनीकें और स्केलेबल समाधान विकसित कर सकते हैं.

आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं: उपज बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए सटीक कृषि और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जैसी तकनीकों को लागू करें.

बाजार पहुंच और नीतिः

सुसंगत निर्यात नीतियां अपनाएं: स्थिर बाजार सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ दीर्घकालिक विश्वास बनाने के लिए अचानक निर्यात प्रतिबंधों से बचें.

बाजारों और उत्पादों में विविधता लाएं: अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में नए बाजारों की खोज करें और बाजरा तथा हर्बल उत्पादों जैसे उच्च-मांग वाले उत्पादों की खेती को बढ़ावा दें.

मूल्य-वर्धित निर्यात को बढ़ावा दें: वैश्विक बाजार में बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए कच्चे कृषि उत्पादों से हटकर प्रसंस्कृत, उच्च-मूल्य वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करें.

व्यापार समझौतों को मजबूत बनाएं: ऐसे व्यापार समझौतों पर बातचीत करें जो टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करें, जिससे विदेशी बाज़ारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए पहुंच सुनिश्चित हो.

गुणवत्ता और अनुपालनः

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें: किसानों को शिक्षित करके और प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित करके वैश्विक स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों और खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

बाजार आसूचना इकाइयां स्थापित करें: अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग पर वास्तविक समय के आंकड़े प्रदान करने के लिए इकाइयां स्थापित करें, जिससे किसानों और निर्यातकों को वैश्विक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिले.

किसान कल्याण और आपूर्ति शृंखलाः

किसान शिक्षा और कौशल में सुधार: सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं, कीट नियंत्रण, स्वच्छता और गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में शिक्षित करें.

कृषि-जलवायु क्लस्टर विकसित करें: उत्पादन और गुणवत्ता को अनुकूलित करने के लिए विशिष्ट निर्यात-उन्मुख फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करें.

(इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं)

