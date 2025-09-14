भारत-अमेरिका संबंध: दबाव और टकराव के बीच बदलाव की संभावना!
भारत ने SCO जैसे मंच से अपने विकल्पों का संकेत देते हुए यह संदेश दिया कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ अमेरिका-विरोधी नहीं है.
By Vivek Mishra
Published : September 14, 2025 at 1:30 PM IST
हफ़्तों की तनातनी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति अपना रुख़ नरम करते दिख रहे हैं. वाशिंगटन की ओर से आक्रामक बयानबाज़ी, जो संभवतः नई दिल्ली को दबाव में लाने के लिए रची गई थी, अब कमज़ोर पड़ने लगी है. ट्रंप के करीबी सलाहकारों, खासकर पीटर नवारो, स्कॉट बेसेंट और हॉवर्ड लुटनिक द्वारा भारत के खिलाफ की गई लगातार आलोचना एक नए तरह की दबावपूर्ण कूटनीति की तरह लग रही थी. हालांकि, प्रशासन को लगता है कि उसकी वाकयुद्ध से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं.
ट्रंप के पहले कार्यकाल के विपरीत, भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने से परहेज किया. नई दिल्ली ने न तो वाशिंगटन के अपशब्दों का सार्वजनिक रूप से जवाब दिया और न ही अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाया. इसके बजाय, भारत ने रणनीतिक चुप्पी साधे रखी. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन और रूस के नेताओं के साथ स्पष्ट मैत्रीपूर्ण बातचीत ने ट्रंप की रणनीति के खिलाफ एक सूक्ष्म प्रतिक्रिया का काम किया.
मोदी द्वारा शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने की कल्पना ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तीखी प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त थी, जिन्होंने यह घोषणा कर दी कि "भारत सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय चीन में खो गया है." भारत द्वारा रणनीतिक विकल्पों के स्पष्ट संकेत से वाशिंगटन की बेचैनी स्पष्ट थी.
ट्रंप की टीम भी समझती है कि उनकी आक्रामक व्यापार रणनीति के बावजूद, भारत पश्चिम और वाशिंगटन के विरुद्ध तेजी से बढ़ते देशों के समूह के बीच सबसे मजबूत सेतुओं में से एक बना हुआ है. यह समूह, जिसे कुछ विश्लेषक अब CRINK (चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और उनके सहयोगी) कहते हैं, जरूरी नहीं कि व्यापक वैश्विक दक्षिण के साथ ओवरलैप करता हो. फिर भी, इन गठबंधनों का प्रतीकात्मक महत्व वाशिंगटन के लिए कम नहीं है.
विकल्पों का उदय
ट्रंप प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं और ब्रिक्स जैसे गठबंधनों के नेतृत्व में एक राजनीतिक-रणनीतिक धुरी आकार ले रही है. वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% योगदान देने वाले ये देश महत्वपूर्ण वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव डालते हैं. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चीन, पहले ही दिखा चुका है कि उसकी जवाबी नीतियां अमेरिका पर वास्तविक दबाव कैसे डाल सकती हैं, जैसा कि चल रही व्यापार वार्ताओं में देखा जा सकता है.
दुर्लभ खनिजों के महत्वपूर्ण निर्यात पर अंकुश लगाकर, बीजिंग ने वाशिंगटन को रियायतें देने के लिए मजबूर किया, जिसमें व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए तीन महीने की अस्थायी अवधि भी शामिल है. रूसी मोर्चे पर, अमेरिका यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपनी सबसे कठिन विदेश नीति चुनौतियों में से एक से जूझ रहा है. ट्रंप और पुतिन के बीच हाई-प्रोफाइल अलास्का शिखर सम्मेलन के बावजूद, संघर्ष समाधान की संभावनाएं दूर की कौड़ी बनी हुई हैं.
इस पृष्ठभूमि में, भारत जैसे तटस्थ देशों पर वाशिंगटन का दबाव, जिनकी रूस-यूक्रेन संघर्ष में भूमिका न्यूनतम है, अनुचित प्रतीत होता है. झुकने के बजाय, नई दिल्ली नई साझेदारियों की तलाश कर रही है और अपनी विदेश नीति के विकल्पों को नए सिरे से तय कर रही है.
दबाव की सीमाएं
ट्रंप का दृष्टिकोण दो महत्वपूर्ण वास्तविकताओं की अनदेखी करता है. पहला, कट्टर स्वार्थों की दुनिया में भी, साझेदार अपनी चिंताओं पर कुछ हद तक ध्यान दिए जाने की अपेक्षा रखते हैं. दूसरा, ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का प्रभाव न केवल आर्थिक लाभ पर, बल्कि उसकी सॉफ्ट पावर पर भी टिका रहा है- एक ऐसी रणनीति जो केवल दबाव के बल पर नहीं पनप सकती. शीत युद्ध के बाद अमेरिका की विदेश नीति इस मान्यता पर आधारित थी कि कोई भी देश, यहां तक कि अमेरिका भी, अकेले वैश्विक चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता.
बहुध्रुवीयता के उदय और "बाकी के उदय" के उद्भव ने सामूहिक जुड़ाव को अपरिहार्य बना दिया. हालांकि, आज, ट्रंप के दूसरे प्रशासन ने विदेश नीति के लेन-देन संबंधी दृष्टिकोण पर दोगुना जोर दिया है, जहां व्यापार हर दूसरे आयाम पर हावी है. इस तरह के संकीर्ण फोकस से रक्षा, प्रौद्योगिकी, जलवायु और लोगों के बीच संबंधों जैसे सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को कमजोर करने का जोखिम है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है.
ऐतिहासिक दृष्टिहीनता
अमेरिका पहले भी इस स्थिति में रहा है. 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन के आर्थिक विस्तार के बाद से, वाशिंगटन शीत युद्ध से लेकर 9/11 के बाद के संघर्षों तक, भू-राजनीतिक संघर्षों में उलझा रहा है, और इस दौरान बीजिंग के निरंतर उदय को कम करके आंकता रहा है. 2000 के दशक के प्रारंभ तक, चीन एक आर्थिक महाशक्ति और एक उभरता हुआ सैन्य चुनौती बन गया था, जिसने अपनी तकनीकी प्रगति और समुद्री क्षमताओं से वाशिंगटन को आश्चर्यचकित कर दिया था. इसे चीन का झटका कहा गया.
आज, ट्रंप की अंतर्मुखी नीतियों के कारण वही गलती दोहराने का खतरा है, और इस बार भारत जैसे साझेदारों के साथ अमेरिका के संबंधों की कीमत पर. अमेरिका को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र और प्रमुख निवेश गंतव्य बनाने का ट्रम्प का दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है. अमेरिका के पास इस मार्ग पर चलने के लिए संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है. लेकिन हाइपरसोनिक प्रणालियों, मानवरहित प्लेटफार्मों और भूमिगत समुद्री प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चीन पहले ही आगे निकल चुका है. मित्रों और सहयोगियों को अलग-थलग करने से इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की वाशिंगटन की क्षमता कमज़ोर हो सकती है.
संभावित मोड़
विडंबना यह है कि संबंधों में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जो भारत के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता था. नई दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में तेजी से उभर रही है, और उसके पास एक ऐसा जनसांख्यिकीय लाभांश है जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसका जिम्मेदार नेतृत्व, अमेरिका के साथ एक मजबूत और स्थिर साझेदारी के साथ, दोनों देशों के लिए एक शक्तिशाली विकास गाथा को गति प्रदान कर सकता है.
अमेरिका में प्रवासी भारतीय, जो दुनिया भर के सबसे सफल प्रवासी समुदायों में से एक है, इस संभावना को और मजबूत करता है. इसके बजाय, इन आकांक्षाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है. भारतीय वस्तुओं पर 50% तक का टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले ने द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर डाला है. इन असफलताओं के बावजूद, पुनर्संतुलन के संकेत मिल रहे हैं. दोनों पक्षों ने हाल ही में अपनी बयानबाजी में नरमी बरती है, और बातचीत और समझौते की गुंजाइश का सुझाव दिया है.
भारत ने एससीओ जैसे मंचों के माध्यम से अपने विकल्पों का संकेत देते हुए, लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता अमेरिका-विरोध के समान नहीं है. अपनी ओर से, ऐसा प्रतीत होता है कि वाशिंगटन अपने सबसे महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत साझेदारों में से एक के विरुद्ध दबावकारी रणनीतियों की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है. आगे का रास्ता व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने और टैरिफ से परे एजेंडे को व्यापक बनाने में निहित है.
जैसे-जैसे दोनों देश बदलते वैश्विक संरेखणों से निपट रहे हैं, उनके सामने एक विकल्प है कि वे लेन-देन की राजनीति को दशकों के विश्वास को खत्म करने दें, या अपने रणनीतिक अभिसरण की पुष्टि करने के अवसर का लाभ उठाएं. पिछले कुछ हफ़्तों और महीनों की उथल-पुथल सबसे मजबूत साझेदारियों की भी कमजोरी को रेखांकित करती है. अगर भारत और अमेरिका बयानबाजी से आगे बढ़कर अपनी स्वाभाविक पूरकता पर ध्यान केंद्रित कर सकें, तो यह स्थायी दरार के बजाय एक अस्थायी तूफान साबित हो सकता है.
