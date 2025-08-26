नई दिल्ली: ऐसे समय में जब दक्षिण प्रशांत क्षेत्र तेजी से प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बनता जा रहा है. भारत और फिजी ने अपनी रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फिजी समकक्ष सिटिवेनी राबुका के बीच सोमवार को नई दिल्ली में हुई वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर जोर दिया गया. यह एक ऐसा घटनाक्रम है, जो नई दिल्ली के हिंद महासागर से आगे बढ़कर व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार करने के इरादे का संकेत देता है.

'वेलोमनी दोस्ती (मित्रता और करुणा) की भावना में साझेदारी' शीर्षक वाले इस बयान में कहा गया है. "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में बढ़ती गति को स्वीकार किया." उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने में अपने साझा हितों के महत्व पर जोर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने और इन क्षेत्रों में फिजी की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

नेताओं ने रक्षा पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) के उद्घाटन के परिणामों का स्वागत किया. इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान (UNPKO), सैन्य चिकित्सा, व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय (WSIE), और फिजी गणराज्य के सैन्य बलों के लिए क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना शामिल है.

बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने मौजूदा रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए इन संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

राबुका ने फिजी के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया और फिजी गणराज्य की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने के भारत के आश्वासन का स्वागत किया.

उन्होंने फिजी में एक भारतीय नौसैनिक जहाज के नियोजित आगमन का स्वागत किया. इससे समुद्री सहयोग और अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि होगी.

बयान में आगे कहा गया है, "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा प्रयासों में तेजी लाने और क्षेत्र में पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने तथा शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई पहलों के माध्यम से रक्षा सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई."

प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी गणराज्य के सैन्य बलों को दो एम्बुलेंस उपहार में देने और सुवा स्थित भारतीय उच्चायोग में रक्षा विंग की स्थापना की घोषणा की. साइबर सुरक्षा दोनों देशों के बीच सहयोग का एक उभरता हुआ क्षेत्र है. इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने फिजी में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (सीएसटीसी) की स्थापना का स्वागत किया.

उन्होंने वर्तमान और उभरती चुनौतियों, विशेष रूप से समुद्री, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, के समाधान हेतु सहयोग की महत्वपूर्ण संभावनाओं पर बल दिया.

प्रधानमंत्री राबुका ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में शामिल होने में फिजी की रुचि भी व्यक्त की. आईपीओआई एक गैर-संधि, स्वैच्छिक ढांचा है, जिसे भारत ने 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था. इसमें 7 स्तंभों में समुद्री सुरक्षा, संसाधनों और सतत विकास पर जोर दिया गया है.

इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, समुद्री पारिस्थितिकी और व्यापार संपर्क सहित साझा समुद्री चुनौतियों पर व्यावहारिक सहयोग के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच साझेदारी बनाना है.

बयान में आगे कहा गया, "प्रधानमंत्री मोदी ने समान विचारधारा वाले देशों के साथ इस साझेदारी में फिजी का स्वागत किया, जो समुद्री क्षेत्र का प्रबंधन, संरक्षण और उसे बनाए रखना चाहते हैं. राबुका ने 'शांति के महासागर' की अवधारणा पर प्रकाश डाला, जो हमारे क्षेत्र के लिए एक शांतिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित और सतत भविष्य और कल्याण के निर्माण पर जोर देती है. मोदी ने प्रशांत क्षेत्र में 'शांति के महासागर' को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री राबुका की सराहना की."

दशकों से, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र को मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और हाल ही में चीन जैसी पारंपरिक शक्तियों के संरक्षण के रूप में देखा जाता रहा है. लेकिन भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने के साथ, फिजी के साथ घनिष्ठ रक्षा सहयोग, जो प्रशांत द्वीप समूह मंच का सबसे बड़ा द्वीपीय राष्ट्र है और इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सेनाओं में से एक का मेजबान है.

द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. यह नई दिल्ली की इस मान्यता को दर्शाता है कि प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि क्षेत्र में शक्ति संतुलन को आकार देने के लिए आवश्यक है.

रक्षा सहयोग की यह स्वीकृति प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में भी आई है. प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सुरक्षा उपस्थिति और अमेरिका द्वारा गठबंधनों को मजबूत करने के नए प्रयासों ने फिजी जैसे छोटे द्वीपीय देशों को एक नाज़ुक संतुलन साधने की स्थिति में ला खड़ा किया है.

भारत के लिए, फ़िजी के साथ टिकाऊ सुरक्षा संबंध बनाना न केवल प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उसकी भूमिका को मज़बूत करता है, बल्कि एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने की उसकी व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप भी है.

फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक रणनीतिक स्थान रखता है और हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच समुद्री क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में कार्य करता है. प्रशांत द्वीप समूह मंच जैसे क्षेत्रीय मंचों में इसकी आवाज इसे एक प्रभावशाली साझेदार बनाती है.

साल 2014 में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच (FIPIC) की स्थापना जिसका शुभारंभ मोदी ने फिजी में किया था. प्रशांत क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पहुंच का प्रतीक है, जिसमें विशेष निधि, डिजिटल कनेक्टिविटी, आगमन पर वीज़ा और अंतरिक्ष सहयोग की पेशकश की गई है। फिजी इस पहल का केंद्र रहा है।

प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक प्रभाव के विपरीत, भारत एक नरम, विकासोन्मुखी मॉडल प्रस्तुत करता है, जो भारी कर्ज वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बजाय अनुदान, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी पर जोर देता है.

विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ​​ने सोमवार की द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "फिजी के साथ हमारे चल रहे विकास सहयोग को बढ़ाने के लिए कई पहलों की भी घोषणा की गई."

उन्होंने आगे कहा, "घोषणाओं में 2026 में फिजी के संसदीय प्रतिनिधिमंडल और प्रमुखों की परिषद का भारत दौरा, 2025 में एक भारतीय नौसैनिक जहाज का फिजी बंदरगाह पर आगमन, फिजी में भारतीय उच्चायोग में रक्षा अताशे के पद का सृजन, फिजी गणराज्य के सैन्य बलों को दो एम्बुलेंस उपहार में देना और फिजी में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है। फिजी ने भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने की घोषणा की है."

मल्होत्रा ​​ने कहा कि कुल मिलाकर, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फिजी एक मूल्यवान साझेदार है. उन्होंने कहा, "फिजी प्रशांत क्षेत्र में एक प्रकार का क्षेत्रीय केंद्र है." "यह क्षेत्र के अन्य देशों के लिए महत्वपूर्ण हवाई और नौवहन संपर्क प्रदान करता है. साथ ही प्रशांत द्वीप मंच नामक क्षेत्रीय निकाय में और प्रशांत क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय निकायों और संस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."

संक्षेप में, भारत-फिजी संबंध ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक आत्मीयता, विकास सहयोग और रणनीतिक आवश्यकता के संगम पर स्थित हैं. जैसे-जैसे भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. फिजी एक प्रमुख साझेदार के रूप में उभर रहा है, जो वैधता, भौगोलिक लाभ और भारत की मूल्य-आधारित विदेश नीति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री राबुका की यात्रा एक विकसित होती साझेदारी को मज़बूत करती है, जो न केवल द्विपक्षीय विकास को लाभ पहुंचाती है, बल्कि दक्षिण प्रशांत और वैश्विक व्यवस्था में भारत की व्यापक रणनीतिक छाप को भी मजबूत करती है.