रूस का वेलकम! भारत ने 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला ऐसे किया... - JAISHANKAR RUSSIA VISIT

भारत ने रूस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अमेरिकी टैरिफ दबाव का मुकाबला किया.

US tariff pressure with deeper connectivity push to Russia
क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करते विदेश मंत्री एस जयशंकर (Source@DrSJaishankar)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 21, 2025 at 11:39 PM IST

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैरिफ की धमकियों के बीच मास्को पहुंचे और भारत और रूस की पुरानी दोस्ती को और अधिक मजबूत करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की.

इसी के साथ भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का संदेश दे दिया. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया. यह मुलाकात उस समय हुई जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर भारी दंडात्मक टैरिफ लगा दिए हैं.

चूंकि वाशिंगटन रूसी तेल के निरंतर आयात पर व्यापक टैरिफ की धमकी देकर नई दिल्ली पर दबाव बढ़ा रहा है. यही वह वजह है कि, भारत अपने व्यापार मार्गों को फिर से जोड़ने के लिए पूर्व और उत्तर की ओर देख रहा है.

गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मास्को के साथ तीन संपर्क पहलों, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग और उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग के महत्व पर जोर दिया. ये परियोजनाएं केवल परिवहन संपर्क से कहीं अधिक हैं. ये तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत के लचीलेपन का रणनीतिक प्रतीक हैं.

जयशंकर ने द्विपक्षीय चर्चा के बाद मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, भारत और रूस ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग में सहयोग सहित संपर्क पहलों पर भी बात की.

उन्होंने आगे कहा, "ये गलियारे आर्थिक संबंधों को गहरा करने, पारगमन समय को कम करने और यूरेशिया और उसके बाहर व्यापार पहुंच का विस्तार करने का वादा करते हैं. रूस के लिए इन संपर्क मार्गों को भारत द्वारा दिए जा रहे महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने व्यापार के लिए यूरेशिया की ओर भारत के झुकाव पर भी जोर दिया.

बुधवार को भारत-रूस अंतर-सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 26वें सत्र को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि, टैरिफ और गैर-टैरिफ व्यापार बाधाओं को दूर करना, लॉजिस्टिक्स में अड़चनों को दूर करना, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, उत्तरी समुद्री मार्ग और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, भुगतान तंत्र को सुचारू रूप से लागू करना, 2030 तक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को समय पर अंतिम रूप देना है.

साथ ही उसका क्रियान्वयन करना, भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) का शीघ्र समापन, जिसके संदर्भ की शर्तों को आज अंतिम रूप दिया गया. दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नियमित संपर्क, ये प्रमुख तत्वों में से हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर व्यापार दबाव बढ़ा दिया है. इसके बाद भारत की तरफ से रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण 25 प्रतिशत का और जुर्माना लगाया है. जिससे कुल टैरिफ 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है. ये अमेरिका द्वारा किसी भी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे कठोर शुल्कों में से थे, जिसके कारण भारत ने इन्हें 'अनुचित और अतार्किक' करार दिया.

भारत के एक आंतरिक विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि पारस्परिक टैरिफ का असर अमेरिका को उसके कुल निर्यात के 87 प्रतिशत पर पड़ेगा, जिसका मूल्य 66 अरब डॉलर है. भारत ने मोती, खनिज ईंधन और मशीनरी जैसी वस्तुओं पर टैरिफ में 6 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है और माना है कि उसके दवा और ऑटोमोटिव निर्यात पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा.

आर्थिक रूप से, भारत रूसी तेल पर बहुत अधिक निर्भर है, जो न केवल रियायती है, बल्कि घरेलू मुद्रास्फीति और ईंधन सब्सिडी के प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है. इसे अचानक बदलना आर्थिक और तार्किक रूप से अव्यावहारिक होगा. रिफाइनरी कैलिब्रेशन और आपूर्ति के विकल्प सीमित हैं.

अमेरिकी दबाव के जवाब में भारत ने अपनी रणनीतिक साझेदारियों को चतुराई से बढ़ाया है. रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया, हालांकि व्यापार घाटा लगभग 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया.

रूसी अधिकारियों ने भारत को रियायती तेल आपूर्ति जारी रखने की पुष्टि की और व्यापक यूरेशियन रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत और चीन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा. भारत भी चीन के साथ संबंधों में सुधार कर व्यापार, कूटनीति और यात्रा को फिर से शुरू कर रहा है. इसे कुछ विश्लेषक एशिया के एलाइनमेंट को नया रूप देने वाले अमेरिकी दबाव का परिणाम मानते हैं. इन सबके मद्देनजर, जयशंकर द्वारा रूस के लिए संपर्क मार्गों पर प्रकाश डालना महत्वपूर्ण हो जाता है.

INSTC माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्गों का 7,200 किलोमीटर लंबा बहु-मोड नेटवर्क है. भारत, ईरान और रूस ने सितंबर 2000 में आईएनएसटीसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसका उद्देश्य ईरान और सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ने वाला सबसे छोटा बहु-मॉडल परिवहन मार्ग प्रदान करने के लिए एक गलियारा बनाना था. सेंट पीटर्सबर्ग से रूस के रास्ते उत्तरी यूरोप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा चेन्नई को रूस के व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री मार्ग है, जिसकी लंबाई 5,600 समुद्री मील (10,300 किलोमीटर से अधिक) है. यह यात्रा समय को 40 दिनों से घटाकर 24 दिन कर देता है. 2024 के अंत तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा. यह रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत के समुद्री संपर्क को बढ़ाता है और पारंपरिक केंद्रों से परे व्यापार मार्गों के डायवर्सिफिकेशनको बढ़ावा देता है.

उत्तरी समुद्री मार्ग आर्कटिक में एक शिपिंग लेन है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के दौरान भारत-रूस व्यापार को तेज बनाता है. 5,600 किलोमीटर लंबा, यह यूरेशिया के पश्चिमी भाग और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है. ये तीनों गलियारे भारत को यूरेशिया के माध्यम से व्यापार प्रवाह को पुनर्निर्देशित करने में सक्षम बनाते हैं - पश्चिमी-प्रभुत्व वाले मार्गों और बुनियादी ढाँचों से बचते हुए, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को मज़बूत करते हुए और अमेरिकी व्यापार दबाव के जोखिम को कम करते हुए.

रूस (और अप्रत्यक्ष रूप से, मध्य एशिया) के साथ आर्थिक बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, भारत एक बहुध्रुवीय ढांचे में शामिल होने की इच्छा का संकेत देता है. यह अमेरिका और चीन-केंद्रित प्रणालियों के लिए एक सुनियोजित बैलेंस है. जयशंकर द्वारा कनेक्टिविटी पर जोर दिए जाने को भारतीय निर्यात क्षमता का विस्तार करके और विविध वस्तुओं के लिए रसद को आसान बनाकर 59 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को संभालने की एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है.

वैकल्पिक गलियारों के माध्यम से व्यापार, बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से ऊर्जा को सुरक्षित करता है. रूसी तेल तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने से भारत को बाहरी झटकों के विरुद्ध घरेलू आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है. मॉस्को में ऐसी परियोजनाओं के महत्व पर ज़ोर देकर, जयशंकर ने भारत के कूटनीतिक रुख को और मजबूत किया है. अमेरिकी अनुमोदन या सहमति के साथ या उसके बिना, रूस के साथ लचीलेपन और साझेदारी को रेखांकित किया है.

संक्षेप में, विदेश मंत्री की टिप्पणियां आईएनएसटीसी, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से रूस के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य का महत्वपूर्ण संकेत देती हैं ,जो वाशिंगटन के दंडात्मक शुल्कों के ठोस जवाब के रूप में है.

ये भी पढ़ें: 'भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं',टैरिफ की धमकियों के बीच पुतिन से मिले जयशंकर, ट्रंप की खोल दी पोल

