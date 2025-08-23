नई दिल्ली: हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत यात्रा की थी. इस दौरान ना सिर्फ वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिले, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही पीएम मोदी से मिले. इस तरह से देखें तो यूएस के साथ भारत के संबंधों में खटास के बीच इंडियन लीडर्स की ये बैठक दोनों देशों के लिए खास रही.

गौर करें तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के निमंत्रण पर, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत की यात्रा की.

इस दौरान वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 24वें दौर की वार्ता की सह-अध्यक्षता करने के लिए भारत की यात्रा की.

बता दें कि यह वार्ता दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के जटिल मुद्दे को सुलझाने के लिए साल 2003 में स्थापित की गई थी.

अपने प्रवास के दौरान, चीनी विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से भी मुलाकात की. इसके साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की.

वांग यी की यात्रा, भारत और चीन के बीच संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने की दिशा में धीरे-धीरे लेकिन लगातार उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला में से एक है, जो जून 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई घातक हिंसक झड़पों के बाद गंभीर रूप से बिगड़ गए थे.

यहां यह याद रखना जरूरी है कि भारत और चीन के बीच संबंधों में यह नरमी 4 साल से ज़्यादा के अंतराल के बाद, 21 अक्टूबर 2024 को इस आधिकारिक घोषणा के साथ शुरू हुई कि भारत और चीन "भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था" पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं. इसके परिणामस्वरूप 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए मुद्दों का समाधान और सैनिकों की वापसी हुई है.

घोषणा के बाद पिछले 10 महीनों में, भारत और चीन के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के स्तर सहित महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान-प्रदान हुए हैं. और उन्होंने कई प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों की भी घोषणा की है जैसे कि चीनी राजदूत की नियुक्ति, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करना आदि.

प्रधानमंत्री मोदी इस महीने अगस्त के अंत में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन में राष्ट्रपति शी जिन पिंग के साथ मुलाकात कर सकते हैं.

मेल-मिलाप की वर्तमान गति पर राय अलग-अलग हैं. चीन के रणनीतिक समुदाय का मानना ​​है कि भारत द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है.

हालांकि संबंधों में आई इस नरमी का भारत में आमतौर पर स्वागत किया गया है, लेकिन सावधानी से कदम उठाने की जरूरत पर भी बल दिया गया है. उचित कारणों से विश्वास की कमी बनी हुई है.

उदाहरण के लिए, सीमा वार्ता फिर से शुरू होने के 10 दिनों के भीतर, चीन ने दो नए काउंटी बनाने की घोषणा की. इनमें अक्साई चिन में भारतीय क्षेत्र भी शामिल है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है.

इसके अलावा (दिसंबर 2024 के अंत में) चीन ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की अपनी योजना की घोषणा की. भविष्य में चीन द्वारा पानी को हथियार बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

इस बीच, एक महत्वपूर्ण और कुछ हद तक अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में, अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं. इसका मुख्य कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार और शुल्कों के मामले में भारत के प्रति बेहद आक्रामक रवैया है.

उन्होंने रूस पर अमेरिकी एकतरफा प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए रूस से तेल खरीदने पर भारत पर शुल्क और जुर्माना लगाकर एक तरह से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर ही सवाल उठा दिया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा तब किया है, जब अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, रूस के साथ व्यापार करते रहते हैं. इसके अलावा, ट्रंप ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए, पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों को फिर से स्थापित करने का फैसला किया है. इस पर उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में अरबों डॉलर की विदेशी सहायता प्राप्त करते हुए अमेरिका से झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप लगाया था.

यह एक अलग बहस का विषय है कि पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत करने या भारत के साथ अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा करने में ट्रंप की क्या मजबूरियां हैं. हालांकि, यह स्पष्ट है कि इस समय भारत के प्रति ट्रंप का रवैया उस "वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के अनुरूप नहीं है, जिसे भारत और अमेरिका ने पिछले दो दशकों में कड़ी मेहनत से विकसित किया है.

इसके अलावा, ट्रंप उस द्विदलीय समर्थन को भी दरकिनार कर रहे हैं, जो दशकों से अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के बीच भारत को प्राप्त रहा है.

संक्षेप में, पिछले कुछ महीनों में दो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले रुझान उभरे हैं. एक ओर, चीन के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध, जो 2020 में बुरी तरह बिगड़ गए थे. हालांकि अब ये सामान्य होने की राह पर दिख रहे हैं.

दूसरी ओर, अमेरिका के साथ भारत के मजबूत और घनिष्ठ संबंधों में मामूली दरार देखी जा रही है. कुछ विश्लेषक इन दोनों रुझानों को गलत तरीके से जोड़ते हुए सुझाव दे रहे हैं कि भारत को अमेरिका को संदेश देने के लिए चीन के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए. यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि संबंधों को सामान्य करने का भारत का निर्णय भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गिरावट शुरू होने से कई महीने पहले लिया गया था और यह अपने गुण-दोष के आधार पर था. इसलिए भारत द्वारा इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की संभावना है, जो बाहरी विचारों के बजाय बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय द्वारा निर्देशित होगी.

जहां तक अमेरिका का सवाल है, रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के ट्रंप के प्रयासों का नतीजा आने तक भारत पूरी संभावना से संयम बरतेगा. अगर विवाद सुलझ जाता है, तो रूस पर लगे अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों में ढील/उतार दिए जाने की संभावना है. ऐसी स्थिति में डोनाल्ड के पास रूस के साथ व्यापार करने पर भारत पर जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं होगा.

अगर ऐसा नहीं होता है, तो भी भारत ट्रंप के मनमाने फैसलों से पैदा हुई स्थिति से निपटने के तरीके खोज लेगा. किसी भी स्थिति में, भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा या अपने राष्ट्रीय हितों का त्याग नहीं करेगा.