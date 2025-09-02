नई दिल्ली: एशियाई देश कार्बन बाजार स्थापित करने में लगे हुए हैं. इससे 2025 के अंत तक महत्वपूर्ण विकास की उम्मीद दिख रही है. हालांकि, इन पहलों के लिए सरकारों को आर्थिक, ऊर्जा और जलवायु नीति के जटिल अंतर्संबंधों से निपटना होगा.

कार्बन बाजार, जिन्हें औपचारिक रूप से उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) कहा जाता है. ये नियामक उपकरण हैं, जो कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारित करते हैं. ये कार्बन क्रेडिट के व्यापार के लिए एक बाजार बनाकर काम करते हैं. इनमें से प्रत्येक एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों के बराबर मात्रा उत्सर्जित करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है. कार्बन क्रेडिट को परमिट या अनुमतियां भी कहा जाता है.

ये क्रेडिट कार्बन बाजार की मूलभूत व्यापारिक इकाई हैं. यह प्रणाली "कैप-एंड-ट्रेड" सिद्धांत पर काम करती है. एक केंद्रीय प्राधिकरण कुल स्वीकार्य उत्सर्जन पर एक सीमा निर्धारित करता है. साथ ही विनियमित संस्थाओं को अपने उत्सर्जन के बराबर क्रेडिट सरेंडर करना होगा. जो कंपनियां अपने उत्सर्जन को अपने आवंटित स्तर से कम करती हैं.

इतना ही नहीं वे अपने अधिशेष क्रेडिट उन कंपनियों को बेच सकती हैं, जो अपने निर्धारित स्तर से अधिक उत्सर्जन करती हैं. इससे लागत-प्रभावी उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है.

इस परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत और जापान ने कार्बन व्यापार पर एक द्विपक्षीय समझौता किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने एक संयुक्त ऋण व्यवस्था (JCM) को औपचारिक रूप दिया.

यह ढांचा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ऋण व्यापार को सुगम बनाएगा. यह व्यवस्था जापानी निवेश और उन्नत प्रौद्योगिकी को भारत में निम्न-कार्बन परियोजनाओं में लगाने के लिए डिजाइन की गई हैं.

इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से, यह पहल उत्सर्जन न्यूनीकरण ऋण उत्पन्न करेगी. इसे दोनों देश अपने-अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साझा कर सकते हैं. इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के हरित ऊर्जा में परिवर्तन को महत्वपूर्ण रूप से तेज करना और द्विपक्षीय जलवायु सहयोग को गहरा करना है.

सहयोग ज्ञापन (MoC) भारत-जापान सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे 'बेहतर भविष्य के लिए हरित ऊर्जा केंद्र' के रूप में नामित किया गया है, जो एक स्थायी आर्थिक मार्ग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

संयुक्त ऋण व्यवस्था (JCM) जापान द्वारा विकसित एक द्विपक्षीय योजना है. इसका उद्देश्य विकासशील देशों को निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करना है.

पुरानी व्यवस्थाओं के विपरीत, संयुक्त आयोग (JCM) जापान और भारत दोनों को परियोजनाओं के सह-कार्यान्वयनकर्ता मानता है, जिससे उत्सर्जन न्यूनीकरण क्रेडिट में साझा लाभ सुनिश्चित होता है. यह ढांचा पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संचालित होता है. 2015 योजना, जो परियोजनाओं से प्राप्त कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुमति देता है.

संयुक्त आयोग (JCM) जापानी निवेश और भारत में निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करता है. यह घरेलू पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण, प्रौद्योगिकियों के स्थानीयकरण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए उच्च-तकनीकी अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है.

यह व्यवस्था भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक धन और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में मदद करती है. इस प्रणाली के तहत उत्पन्न कार्बन क्रेडिट पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

यह जापान-भारत समझौता अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन क्रेडिट व्यापार पर अन्य देशों के साथ भारत के भविष्य के सहयोग के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है. भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप देने और अन्य देशों के साथ इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है.

वर्षों की बातचीत के बाद, नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 जलवायु सम्मेलन में अंततः वैश्विक कार्बन बाजार के लिए एक आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया. ये नियम पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को क्रियान्वित करते हैं. इससे कार्बन व्यापार के लिए एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण होता है. इस सहमत ढांचे में दो प्रमुख तंत्र स्थापित किए गए हैं.

1) एक केंद्रीकृत प्रणाली: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खुली योजना है. इस प्रणाली की देखरेख एक वैश्विक पर्यवेक्षी निकाय द्वारा की जाएगी.

2) एक द्विपक्षीय प्रणाली: यह देशों को अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्यों (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) को पूरा करने में मदद के लिए एक-दूसरे के साथ सीधे कार्बन ऑफसेट क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमति देती है.

समर्थकों का तर्क है कि अनुच्छेद 6 के तहत स्थापित ढांचा एक परिवर्तनकारी कदम है. कार्बन क्रेडिट के लिए एक मजबूत और पारदर्शी वैश्विक बाजार का निर्माण, देशों और निजी कंपनियों दोनों के लिए उत्सर्जन कम करने वाली तकनीकों और पहलों में निवेश करने और उन्हें विकसित करने के लिए शक्तिशाली वित्तीय प्रोत्साहन उत्पन्न करता है.

इसमें यांत्रिक कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रणालियों जैसे उन्नत समाधानों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर वनरोपण और पुनर्वनरोपण जैसी प्रकृति-आधारित परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण शामिल है.

सत्यापित उत्सर्जन में कमी से राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाती है. इससे उनके कार्यान्वयन में तेजी आती है.

अंततः, यह बाजार-संचालित दृष्टिकोण वायुमंडलीय कार्बन के स्तर को कम करने के सबसे किफ़ायती तरीकों की ओर पूंजी को निर्देशित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयास में नियामक उपायों का पूरक है.

2024 के बाकू संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP29) की एक ऐतिहासिक उपलब्धि लंबे समय से प्रतीक्षित वैश्विक कार्बन बाजार नियमों पर हस्ताक्षर करना था. इसके परिणामस्वरूप लगभग एक दशक से चल रही जटिल वार्ताएं संपन्न हुईं.

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत स्थापित ये नियम, कार्बन क्रेडिट के निर्माण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं. अनुच्छेद 6 बताता है कि देश अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग का उपयोग कैसे कर सकते हैं.

नए रूप से सहमत ढांचे में दो प्रमुख तंत्र शामिल हैं. अनुच्छेद 6.2 देशों के बीच कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार के नियम निर्धारित करता है. इसे तकनीकी समीक्षाओं और एक मजबूत ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है.

इसके साथ ही अनुच्छेद 6.4 एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करता है. इसकी देखरेख एक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षी निकाय द्वारा की जाती है. यह निकाय उत्सर्जन-घटाने वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कोई भी क्रेडिट जारी करने से पहले वे कठोर कार्यप्रणाली का उपयोग करें.

यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार की अखंडता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह दुनिया भर में वास्तविक उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं में निवेश को दिशा देने के लिए आवश्यक ढांचा प्रदान करती है.

इस ढांचे की सफलता संयुक्त राष्ट्र के 2050 तक "शुद्ध शून्य" उत्सर्जन प्राप्त करने के व्यापक लक्ष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक ऐसा विशाल लक्ष्य जो अटूट दृढ़ संकल्प और व्यावहारिक यथार्थवाद के बीच एक नाज़ुक संतुलन पर टिका है.

अपने जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चीन ने जुलाई 2021 में अपनी बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) शुरू की.

शुरुआत में, ऊर्जा क्षेत्र, जो देश में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, को शामिल करते हुए, इस कार्यक्रम में 2,225 प्रमुख कंपनियों की भागीदारी अनिवार्य है.

मात्रा के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े एकल कार्बन बाजार के रूप में, यह योजना 2060 तक कार्बन तटस्थता के अपने महत्वाकांक्षी संकल्प को प्राप्त करने की चीन की रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ है.

कार्बन पर मूल्य निर्धारण और कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली बनाकर, ईटीएस उत्सर्जकों को अपनी कार्बन तीव्रता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण के लिए एक बाजार-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करता है. समय के साथ इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य उच्च-उत्सर्जन उद्योगों को शामिल करने के लिए होने की उम्मीद है.

इससे जलवायु परिवर्तन को कम करने के वैश्विक प्रयासों पर इसका प्रभाव उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा. यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस), 2010 में शुरू की गई थी.

साल 2005 में शुरू की गई यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईयू ईटीएस) दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार है. यूरोपीय संघ की जलवायु नीति की आधारशिला के रूप में, यह एक बाजार-आधारित व्यवस्था है जो ऊर्जा, उद्योग और विमानन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन पर मूल्य निर्धारित करती है.

यह प्रणाली 'कैप-एंड-ट्रेड' सिद्धांत पर काम करती है:

1. कवर की गई संस्थाओं द्वारा उत्सर्जित की जा सकने वाली कुल ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा पर एक सख्त सीमा निर्धारित की जाती है.

2. यह सीमा सालाना कम की जाती है, जिससे यूरोपीय संघ के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय के साथ उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित होती है.

3. कंपनियां व्यापार योग्य उत्सर्जन अनुमतियां प्राप्त करती हैं या खरीदती हैं.

4. जो कंपनी अपने उत्सर्जन को अपनी अनुमति से कम करती है, वह अपना अधिशेष बेच सकती है, जबकि जो कंपनी अपनी सीमा से अधिक उत्सर्जन करती है, उसे अतिरिक्त अनुमतियां खरीदनी होंगी.

इससे कंपनियों को नवाचार करने और न्यूनतम संभव लागत पर प्रदूषण कम करने के लिए निरंतर वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है. भारत के लिए, जैसे-जैसे वह बाध्य संस्थाओं और स्वैच्छिक प्रतिभागियों, दोनों को शामिल करते हुए अपना कार्बन बाजार विकसित कर रहा है.

EU-ETS अमूल्य सबक प्रदान करता है. यूरोपीय अनुभव का अध्ययन करके, जिसमें उत्सर्जन मापने, सत्यापन सुनिश्चित करने और बाजार की अखंडता बनाए रखने की उसकी पद्धतियां शामिल हैं. भारत सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है और संभावित नुकसानों से बच सकता है.

दुनिया के सबसे परिपक्व कार्बन बाजार से प्रेरित, घरेलू कार्बन क्रेडिटिंग पद्धतियों का एक स्पष्ट, मजबूत और पारदर्शी सेट विकसित करना, भारत की अपनी जलवायु पहलों की सफलता और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण होगा.

कोई भी सरकार द्वारा प्रायोजित कानून या अधिनियम जो कंपनियों को कार्बन ऑफसेटिंग कार्यक्रमों को चुनने की अनुमति देता है. उसमें कार्बन क्रेडिट बाजार की अखंडता बनाए रखने और इस प्रकार बाजार में हेरफेर से बचने के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था भी होनी चाहिए.

इससे प्रदूषकों को, जैसा कि आलोचक तर्क देते हैं. स्रोत पर उत्सर्जन में कटौती करने के बजाय, सार्थक कार्रवाई से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा.