यूएस टैरिफ का ग्रहण: आंध्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों पर दिखने लगा है गंभीर असर, निर्यात घटने लगा
यूएसए के 50% टैरिफ ने भारत के निर्यात क्षेत्रों में हलचल मचा दी है. इसका आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.
Published : September 13, 2025 at 4:47 PM IST
डॉ.वीबीएसएस कोटेश्वर राव
हैदराबाद: वित्त वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 86 अरब डॉलर का था. 27 अगस्त, 2025 से भारतीय आयातों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50% के भारी टैरिफ ने भारत के निर्यात क्षेत्रों में हलचल मचा दी है. इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.
बता दें कि इन दोनों राज्यों की आर्थिक वृद्धि निर्यात-संचालित उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर करती है. यह टैरिफ, जो अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया अब तक का सबसे अधिक टैरिफ है. इसने पारंपरिक व्यापार गतिशीलता को बाधित किया है. आजीविका को खतरे में डाला है और निर्यातकों को अनिश्चितता के एक नए दौर से गुजरने की चुनौती दी है. कपड़ा, झींगा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषणों सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात पर सबसे अधिक असर पड़ने की उम्मीद है. वहीं फॉर्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों को टैरिफ से छूट दी गई है.
आंध्र प्रदेश के निर्यात योग्य उत्पादों पर प्रभाव: आंध्र प्रदेश एक प्रमुख निर्यातक है, जो विशेष रूप से झींगा जैसे समुद्री खाद्य उत्पादों और अन्य समुद्री उत्पादों के लिए जाना जाता है. इसका अमेरिकी बाजार में वार्षिक निर्यात 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक है. इसमें से 2024-25 वित्तीय वर्ष में $7.45 बिलियन है.
इन उत्पादों पर अब एक संयुक्त टैरिफ भार है, जो पिछले शुल्कों को ध्यान में रखते हुए 50% तक पहुंच गया है. यह महत्वपूर्ण वृद्धि छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSME), समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मछली पकड़ने वाले समुदायों पर निर्भर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है.
वहीं चावल, गुड़, काजू और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे कृषि निर्यात भी अमेरिकी बाजारों में कम प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव का सामना कर रहे हैं. टैरिफ वृद्धि से लाभ मार्जिन में काफी कमी आती है, जिससे ऑर्डर रद्द होने, उत्पादन में मंदी और आंध्र प्रदेश की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इन क्षेत्रों में नौकरी छूटने का खतरा बढ़ जाता है.
तेलंगाना के निर्यात योग्य उत्पादों पर प्रभाव: तेलंगाना का अमेरिका को निर्यात पोर्टफोलियो विविध है, जिसमें फॉर्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और एयरोस्पेस घटक शामिल हैं. लगभग 36,893 करोड़ रुपये मूल्य के फॉर्मास्यूटिकल निर्यात को वर्तमान में इन नए शुल्कों से छूट प्राप्त है, लेकिन अन्य क्षेत्र इतने भाग्यशाली नहीं हैं.
रसायन, मशीनरी के पुर्जे और कार्बनिक रसायन अब बढ़ी हुई लागत का सामना कर रहे हैं. इससे अमेरिकी बाजार में मांग कम हो सकती है. हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित तेलंगाना के औद्योगिक केंद्रों को निर्यात ऑर्डर में गिरावट आने पर आर्थिक नुकसान का खतरा है.
इसका रोजगार पर, विशेष रूप से विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में, संभावित प्रभाव पड़ सकता है. शुल्क लगाने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने में राज्य की गति प्रभावित होती है.
भारतीय निर्यात पर व्यापक प्रभाव: यह टैरिफ युद्ध भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, फुटवियर और फर्नीचर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, भारी नुकसान पहुंचाएगा, जहां अमेरिका एक प्रमुख खरीदार है. पिछले 25% टैरिफ से 50% तक की वृद्धि, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई निर्यातकों की तुलना में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावी रूप से कम कर देती है, जहां टैरिफ बहुत कम हैं.
शुरुआती अनुमान बताते हैं कि अमेरिका को भारत के लगभग 60% निर्यात को इस टैरिफ वृद्धि का सामना करना पड़ेगा. इससे प्रभावित श्रेणियों में निर्यात में 70% तक की गिरावट का खतरा है. परिणामस्वरूप, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 0.4-0.7% तक धीमी हो सकती है. इसका मुख्य कारण एमएसएमई-संचालित महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान है.
सरकार के लिए सुझाव:
प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, सरकारों को बहुआयामी रणनीतियां अपनानी चाहिए.
• निर्यात संवर्धन मिशन का तत्काल क्रियान्वयन: जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी. यह 4 में से 2 निर्यात वित्तपोषण, बाजार विकास और नियामक अनुपालन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकता है. इससे भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी और लचीले बने रह सकेंगे.
• आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना: (ईसीएलजीएस) जो संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करेगी. तरलता दबाव को कम करेगी और निर्यात खातों को एनपीए श्रेणी में जाने से रोकेगी.
• निर्यात बाजारों का विविधीकरण: यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, आसियान देशों और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य वैश्विक बाज़ारों में विस्तार करने से अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो सकती है.
• एमएसएमई के लिए बेहतर समर्थन: तरलता सहायता, निर्यात ऋण गारंटी और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने से एमएसएमई को तरलता की कमी को कम करने और आधुनिकीकरण में निवेश करने में मदद मिलेगी.
• राजनयिक जुड़ाव: महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए टैरिफ छूट या कटौती पर बातचीत करने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता और राजनयिक प्रयास जारी रखने से कुछ दबाव कम हो सकता है.
• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना: आयात पर निर्भरता कम करने और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के क्षेत्र में एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता विकल्प बनने के लिए घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, "मेक इन इंडिया" और "चाइना प्लस वन" रणनीतियों के अनुरूप है.
• आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना: 'मेड इन इंडिया' ब्रांडिंग को प्रोत्साहित करना और स्वदेशी उत्पादों का समर्थन करना चीन के विकल्प की तलाश कर रहे वैश्विक खरीदारों को आकर्षित कर सकता है.
अमेरिका के निर्यातकों के लिए सुझाव: निर्यातकों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के निर्यातकों को, उभरते व्यापार परिदृश्य के साथ शीघ्रता से तालमेल बिठाना होगा.
• बाज़ार विविधीकरण: निर्यात पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए अमेरिका से परे वैकल्पिक बाजारों की पहचान करना और उन्हें लक्षित करना.
• उत्पाद नवाचार और मूल्य संवर्धन: उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और प्रौद्योगिकी-संचालित उत्पादों जैसे कम टैरिफ-संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना.
• लागत अनुकूलन: टैरिफ के बावजूद लागत कम करने और मूल्य प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए संचालन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना।
• सरकारी कार्यक्रमों के साथ सहयोग: वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लचीलापन बढ़ सकता है.
• घरेलू मांग को मजबूत करना: प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता स्वीकृति में सुधार करते हुए कुछ निर्यातों को घरेलू बाज़ार की ओर पुनर्निर्देशित करना.
निष्कर्ष: भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे निर्यात-निर्भर राज्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसके तत्काल प्रभाव कठोर हैं. इसमें आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है और बाजार के अवसर कम हो रहे हैं. राज्य सरकारों को भी प्रत्येक राज्य में संबंधित क्षेत्रों की मदद के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए.
साथ ही, उन्हें अपने क्षेत्रों के लिए राहत पाने हेतु केंद्र सरकार से पैरवी करने में भी मदद करनी चाहिए. निर्यातकों को इस टैरिफ युद्ध से निपटने और सतत निर्यात वृद्धि के नए रास्ते तलाशने के लिए विविधीकरण, नवाचार और दक्षता पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यह क्षण वैश्विक अनिश्चितताओं का सामना करने और दुनिया भर में उभरते व्यापार संबंधों का लाभ उठाने के लिए गहन आत्मनिर्भरता और एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के आह्वान का भी प्रतीक है.
