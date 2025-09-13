ETV Bharat / opinion

यूएस टैरिफ का ग्रहण: आंध्र, तेलंगाना सहित कई राज्यों पर दिखने लगा है गंभीर असर, निर्यात घटने लगा

डॉ.वीबीएसएस कोटेश्वर राव

हैदराबाद: वित्त वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात 86 अरब डॉलर का था. 27 अगस्त, 2025 से भारतीय आयातों की एक विस्तृत श्रृंखला पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लगाए गए 50% के भारी टैरिफ ने भारत के निर्यात क्षेत्रों में हलचल मचा दी है. इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.

बता दें कि इन दोनों राज्यों की आर्थिक वृद्धि निर्यात-संचालित उद्योगों पर बहुत अधिक निर्भर करती है. यह टैरिफ, जो अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया अब तक का सबसे अधिक टैरिफ है. इसने पारंपरिक व्यापार गतिशीलता को बाधित किया है. आजीविका को खतरे में डाला है और निर्यातकों को अनिश्चितता के एक नए दौर से गुजरने की चुनौती दी है. कपड़ा, झींगा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषणों सहित अन्य वस्तुओं के निर्यात पर सबसे अधिक असर पड़ने की उम्मीद है. वहीं फॉर्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों को टैरिफ से छूट दी गई है.

आंध्र प्रदेश के निर्यात योग्य उत्पादों पर प्रभाव: आंध्र प्रदेश एक प्रमुख निर्यातक है, जो विशेष रूप से झींगा जैसे समुद्री खाद्य उत्पादों और अन्य समुद्री उत्पादों के लिए जाना जाता है. इसका अमेरिकी बाजार में वार्षिक निर्यात 2.3 बिलियन डॉलर से अधिक है. इसमें से 2024-25 वित्तीय वर्ष में $7.45 बिलियन है.

इन उत्पादों पर अब एक संयुक्त टैरिफ भार है, जो पिछले शुल्कों को ध्यान में रखते हुए 50% तक पहुंच गया है. यह महत्वपूर्ण वृद्धि छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (MSME), समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और मछली पकड़ने वाले समुदायों पर निर्भर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है.

वहीं चावल, गुड़, काजू और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों जैसे कृषि निर्यात भी अमेरिकी बाजारों में कम प्रतिस्पर्धा के कारण दबाव का सामना कर रहे हैं. टैरिफ वृद्धि से लाभ मार्जिन में काफी कमी आती है, जिससे ऑर्डर रद्द होने, उत्पादन में मंदी और आंध्र प्रदेश की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले इन क्षेत्रों में नौकरी छूटने का खतरा बढ़ जाता है.

तेलंगाना के निर्यात योग्य उत्पादों पर प्रभाव: तेलंगाना का अमेरिका को निर्यात पोर्टफोलियो विविध है, जिसमें फॉर्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और एयरोस्पेस घटक शामिल हैं. लगभग 36,893 करोड़ रुपये मूल्य के फॉर्मास्यूटिकल निर्यात को वर्तमान में इन नए शुल्कों से छूट प्राप्त है, लेकिन अन्य क्षेत्र इतने भाग्यशाली नहीं हैं.

रसायन, मशीनरी के पुर्जे और कार्बनिक रसायन अब बढ़ी हुई लागत का सामना कर रहे हैं. इससे अमेरिकी बाजार में मांग कम हो सकती है. हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित तेलंगाना के औद्योगिक केंद्रों को निर्यात ऑर्डर में गिरावट आने पर आर्थिक नुकसान का खतरा है.

इसका रोजगार पर, विशेष रूप से विनिर्माण और संबद्ध क्षेत्रों में, संभावित प्रभाव पड़ सकता है. शुल्क लगाने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करने में राज्य की गति प्रभावित होती है.

भारतीय निर्यात पर व्यापक प्रभाव: यह टैरिफ युद्ध भारतीय निर्यातकों को, विशेष रूप से कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, फुटवियर और फर्नीचर जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, भारी नुकसान पहुंचाएगा, जहां अमेरिका एक प्रमुख खरीदार है. पिछले 25% टैरिफ से 50% तक की वृद्धि, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई निर्यातकों की तुलना में भारतीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावी रूप से कम कर देती है, जहां टैरिफ बहुत कम हैं.

शुरुआती अनुमान बताते हैं कि अमेरिका को भारत के लगभग 60% निर्यात को इस टैरिफ वृद्धि का सामना करना पड़ेगा. इससे प्रभावित श्रेणियों में निर्यात में 70% तक की गिरावट का खतरा है. परिणामस्वरूप, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 0.4-0.7% तक धीमी हो सकती है. इसका मुख्य कारण एमएसएमई-संचालित महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान है.

सरकार के लिए सुझाव:

प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, सरकारों को बहुआयामी रणनीतियां अपनानी चाहिए.