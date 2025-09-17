ETV Bharat / opinion

फिलिस्तीनियों का दर्द: अगर हिटलर यहूदी होता तो वह इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू होता

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष में अब तक 64000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं. हजारों इजराइली भी तबाह हुए. गाजा में तबाही जारी है.

PALESTINE
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (AP (File))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 3:19 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 3:26 PM IST

रुमान मेक्की-संदीप पाण्डेय

नई दिल्ली: फिलिस्तीनियों का बुनियादी अस्तित्व का संघर्ष अब उनकी राजनीतिक पहचान के संघर्ष से भी आगे निकल गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक पहचान उन लोगों के व्यक्तित्व के अस्तित्व पर निर्भर करती है, जो इसकी मांग करते हैं, और यह अस्तित्व अपने दुखते, छाले पड़े पैरों से मौत की रस्सी पर खुद को घसीट रहा है.

गौर करें तो फिलिस्तीन का इतिहास नकबा, नक्सा और समग्र नकार का रहा है. यहां नकबा का मतलब तबाही है. नक्सा का अर्थ झटका है. और समग्र नकार का मतलब है नीच इजराइल द्वारा उनके साथ की गई शुद्ध बुराई है. संक्षेप में कहें तो इसके इर्द-गिर्द फिलीस्तीन का इतिहास घूम रहा है.

PALESTINE
गाजा में तबाही का एक दृश्य. (AP (File))

जब हम इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष की बात करते हैं, तो हम समय के एक अजीब चक्र में फंस जाते हैं. लगभग एक सदी बीत चुकी है, लेकिन वह भयावह अतीत अब भी वर्तमान में मौजूद है. अब, सामूहिक विनाश की अपनी चाहत में और भी मजबूत होकर पूरी दुनिया को उनकी असहाय आंखों से घूर रहा है, क्योंकि वह शैतानी तरीके से निर्दोष लोगों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा है. वो भी बेशर्मी से लाइव-स्ट्रीमिंग और प्रसारण के जरिए. यदि यह सबसे बुरी बात नहीं है तो इस नैतिक पतन पर चिंता व्यक्त करने वालों को तथाकथित लोकतांत्रिक विश्व सरकारों द्वारा चुप करा दिया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस राक्षसी नरसंहार में शामिल हैं.

PALESTINE
3 सितंबर, 2025 को यरुशलेम में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों की तत्काल रिहाई और गाजा में युद्ध समाप्त करने की मांग को लेकर लोग एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए. (AP (File))

दर्दनाक नियति का सामना कर रहे फिलिस्तीनी: अग्रिम पंक्ति में खड़े बहादुर लोग, जो सच्चाई को हम तक लाने के लिए अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, एक दर्दनाक नियति का सामना कर रहे हैं. इजराइल रक्षा बलों द्वारा लाखों लोगों की बेरहमी से हत्या की गई है, और इस दुखद संख्या में इजाफा करते हुए, हाल ही में आई खबरों में, 26 अगस्त 2025 को नासिर अस्पताल पर हुए हमले में 20 और लोग मारे गए. उनमें से 5 रॉयटर्स, एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा के पत्रकार थे. अहमद अबू अजीज (उम्र 29 वर्ष), हुसाम अल-मसरी (उम्र 49 वर्ष), मरियम अबू दक्का, उम्र (33 वर्ष) मोहम्मद सलामा (उम्र 24 वर्ष) मोअज अबू ताहा (उम्र 27 वर्ष) सभी युवा, उत्साही, दयालु पत्रकार और सच्चाई के ईमानदार वाहक जिनकी निर्मम हत्या कैमरे में लाइव कैद हुई. यह बेहद घिनौनी नई मारो-और-बताओ वास्तविकता है, जिसमें हम अब रह रहे हैं.

अब तक 270 मीडियाकर्मी मारे गए: अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने अब तक 270 से अधिक पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को मार डाला है. प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख संस्था, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने कहा है कि गाजा में युद्ध पत्रकारों के लिए अब तक का सबसे घातक संघर्ष रहा है. इसने यह भी कहा है कि पिछले दो वर्षों में दुनिया भर में उससे पहले के तीन वर्षों में मारे गए प्रेस के सदस्यों की तुलना में अधिक प्रेस सदस्य मारे गए हैं. हालांकि, मिलीभगत, पूरी तरह से झूठी और प्रदर्शनकारी सहानुभूति के एक दुर्लभ प्रदर्शन में, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक "दुखद दुर्घटना" कहा. हमास को खत्म करने के बहाने गाजा में 64,000 से अधिक निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले नरसंहार में, नेतन्याहू का ऐसा पश्चाताप एक मजाक जैसा लगता है.

साथ ही, वह संयुक्त राष्ट्र समर्थित भूख निगरानी संस्था के हालिया आंकड़ों को भी सिरे से नकारते हैं. इसमें बताया गया है कि गाजा में 5,00,000 से ज़्यादा लोग "भुखमरी, अभाव और मौत" का सामना कर रहे हैं. जहाँ वे मानव-निर्मित भीषण अकाल और भूख से होने वाली मौतों की ओर बढ़ रहे हैं. वास्तविक, घातक और शक्तिशाली हथियारों के साथ, भूख को एक और शैतानी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. इस भयावह योजना को इस साल की शुरुआत में तब सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, जब इजराइल ने गाजा में भोजन सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी. इसने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को गाजा में कोई भी मानवीय कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया.

PALESTINE
विस्थापित फिलिस्तीनी 15 सितंबर 2025 को उत्तरी गाजा से पैदल और वाहनों में भागते हुए तटीय सड़क के किनारे अपना सामान लेकर दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं. (AP (File))

नरसंहार के बावजूद आजाद घूम रहे हैं नेतन्याहू: बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर ही उनकी सेना ने कई अस्पतालों पर बेरहमी से बमबारी की है. यह एक गंभीर युद्ध अपराध है. लेकिन उन्हें किसी ने नहीं देखा, उन्हें कोई चुनौती नहीं दी गई और वे आजाद घूम रहे हैं. ज़्यादातर फिलिस्तीनी पीड़ित मासूम औरतें और बच्चे हैं, जो मारे गए हैं. और गाजा की गमगीन सड़कें उनके कटे हुए शवों से भरी हैं. ये मलबे के साथ सड़ रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के मुताबिक, गाजा में कम से कम 19 लाख लोग (जनसंख्या का 90%) पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, और लगातार मंडराते खतरे के साथ जी रहे हैं. इसकी वजह ये है कि क्योंकि वे विशाल आकाश के नीचे हर कोने में खुद को असुरक्षित पाते हैं. अस्पतालों में, आश्रयों में या यहां तक कि अपने अस्थायी शिविरों में भी.

इस बीच, बाकी बचे 50 इजराइली बंधकों को वापस लाने के लिए इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. इनमें से ज़्यादातर की अब तक मौत हो चुकी है.

फिलिस्तीन राज्य को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से अधिक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है. यानी 75% से ज़्यादा देश फिलीस्तीन को मान्यता दे चुके हैं. यह चौंकाने वाली बात है कि जब इजराइल बेरहमी से नरसंहार कर रहा है, दुनिया के ताकतवर देश आंखें मूंदे बैठे हैं; हालांकि उनका पाप न केवल चूक का है, बल्कि अपराध का भी है.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल निर्दोष फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर आंखें मूंद ली हैं, बल्कि इजराइल को बंदूक सौंपकर सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल रहा है. इतना ही नहीं ट्रिगर दबाते समय इजराइल के खून से सने हाथ को मजबूती से थामे रखा है. अमेरिकी स्वप्न के प्रणेता अमेरिका ने अपनी अहंकारी शक्ति के तहत फिलिस्तीनियों के सपनों और आजादी को और उन सभी को जिन्हें वह कमतर समझता है, कुचल दिया है. डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले रिपब्लिकन या जो बाइडेन के नेतृत्व वाले डेमोक्रेट, जिन्होंने इस सामूहिक नरसंहार के पहले 16 महीनों को चुपचाप, सक्रिय और अपराधबोध से देखा. इस नरसंहार को बढ़ावा देने वालों के रूप में समान रूप से दोषी हैं.

PALESTINE
इजराइली सेना द्वारा गाजा शहर से निकासी के आदेश जारी किए जाने के बाद 13 सितंबर 2025 को उत्तरी गाजा से भाग रहे विस्थापित फिलिस्तीनी अपना सामान तटीय सड़क के रास्ते दक्षिणी गाजा की ओर ले जा रहे हैं. (AP (File))

गाजा पट्टी की मदद को कोई नहीं आ रहा आगे: गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है, और दुनिया की कोई भी ताकत मदद नहीं कर पाई है. यह हैरानी की बात है कि दुनिया का कोई भी देश इस छोटे से जेल क्षेत्र में पीड़ितों की मदद के लिए आगे नहीं आया है, जिसकी सीमाएं, हवाई क्षेत्र, तटरेखा, सब इजराइल के नियंत्रण में हैं.

उदाहरण के लिए, अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की लंबाई 51.9 किलोमीटर और चौड़ाई 48.48 किलोमीटर है. फिलिस्तीन एक पूरा देश है, जो लगभग दिल्ली के छोटे से क्षेत्र के बराबर है, और फिर भी, यह चौंकाने वाला है कि कोई भी देश थोड़ा सा भी, या शायद, सही बात को जोर से और साहसपूर्वक कहने जैसा सरल काम भी नहीं कर पाया है.

हालांकि, अंततः, अंततः और भावनात्मक रूप से, फिलिस्तीन में भुखमरी और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों के दृश्यों ने दोषी, मूक राष्ट्रों के कठोर हृदय और उनकी स्पष्ट लापरवाही को झकझोर दिया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता की शक्ति ने अंततः अपनी गति प्राप्त कर ली है. नेताओं ने अपने देश की घरेलू आबादी से आंतरिक दबाव का सामना करने के बाद अपने देशों की नीति में बदलाव की घोषणा की है, क्योंकि घरेलू राजनीति ही वास्तविक चालक है, और घरेलू राजनीतिक कदम का उद्देश्य मुस्लिम मतदाता वर्ग को आकर्षित करना है.

जबकि अमेरिका सहित कुछ यूरोपीय देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते हैं. जुलाई में, शक्तिशाली देशों में से एक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य फ्रांस ने घोषणा की कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. भारत भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले दुनिया के 147 देशों में शामिल है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि वह भी सितंबर में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे देगा, जब तक कि इजराइल "गाजा में भयावह स्थिति को समाप्त करने के लिए ठोस कदम" नहीं उठाता, या दूसरे शब्दों में, जब तक इजराइल युद्ध विराम पर नहीं पहुंचता और द्वि-राष्ट्र समाधान पर सहमत नहीं होता.

ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा भी आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर सहमत हो गए हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि यह कदम "फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा लोकतांत्रिक सुधारों पर निर्भर करता है." यूरोप के अन्य देशों स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने पहले से ही फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं.

विडंबना यह है कि जब फ्रांस फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कोशिश कर रहा है. उसी समय अमेरिका ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सदस्यों के वीजा देने से इनकार कर दिया और उन्हें रद्द कर दिया. फिलिस्तीनियों का अपने जीवन या मृत्यु में कोई दखल नहीं है, और यह एक स्पष्ट चेतावनी है.

PALESTINE
हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर इजराइल के लोद शहर के पास राजमार्ग को अवरुद्ध करते हुए प्रदर्शनकारी (26 अगस्त 2025). (AP (File))

इजराइल आजाद, फिर भी फिलिस्तीन को मौका नहीं, ब्रिटेन कसूरवार: मौलिक प्रश्न यह है कि ये प्रभावशाली देश फिलिस्तीन को मान्यता देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं. कोई सोच सकता है कि क्या इनमें यहूदियों और इजराइल के प्रति कोई गुप्त सहानुभूति है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर देश खुद को यहूदियों को न बचाने का दोषी मान सकते हैं, जब नाजियों द्वारा उनका नरसंहार किया जा रहा था. क्या उन्हें लगता है कि फिलिस्तीनियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तब उनकी चुप्पी जायज है? उन्होंने उस समय अपनी मिलीभगत और स्वार्थ के कारण यहूदियों को नहीं बचाया था, और यहूदियों के प्रति इस तरह की दिखावटी सहानुभूति के एक अजीब मोड़ में, वे फिलिस्तीनियों की भीषण पीड़ा पर चुप हैं.

सबसे आश्चर्यजनक स्थिति ब्रिटेन की है. प्रथम विश्व युद्ध के बाद, मध्य पूर्व के उस विशेष हिस्से पर शासन करने वाले ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद, ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण कर लिया. यहूदी और अरब आबादी के बीच तनाव तब और बढ़ गया, जब ब्रिटेन ने सैद्धांतिक रूप से, खुले तौर पर, यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक "राष्ट्रीय घर" की स्थापना पर सहमति व्यक्त की और उसे जारी किया. यह एक प्रतिज्ञा थी जिस पर 1917 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने हस्ताक्षर किए थे और जिसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है. यह कई अंतर्संबंधित प्रेरणाओं से उपजा था, जिसमें ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों और मध्य पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों के लिए यहूदियों का समर्थन हासिल करने की इच्छा भी शामिल थी. ब्रिटेन ने 1922 से 1947 तक फिलिस्तीन पर शासन किया.

होलोकॉस्ट का फिलिस्तीन की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने नाजी उत्पीड़न से भाग रहे यूरोपीय यहूदियों के फिलिस्तीन में प्रवेश पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे. नवंबर 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन और अलग अरब और यहूदी राज्यों की स्थापना की सिफारिश की, और इसलिए, 15 मई 1948 को ब्रिटेन ने अपना जनादेश त्याग दिया और फिलिस्तीन से अलग हो गया. इससे यहूदियों और अरबों को उसके बाद हुए युद्ध में लड़ना पड़ा.

इजराइल 1948 में अस्तित्व में आया, लेकिन फिलिस्तीन आज तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता का इंतजार कर रहा है. इसे 2012 में गैर-सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा मिला. फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता और अंतरराष्टीय मान्यता की इच्छा अब भी संदिग्ध बनी हुई है.

यह अजीब, पाखंडी और बेहद घृणित है कि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को सशर्त राज्य का दर्जा देने पर विचार करने में इतना समय लगा दिया, जबकि वह स्वयं अपने निहित स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए इसे दो भागों में विभाजित करने के लिए जिम्मेदार था.

ब्रिटेन की वजह से बने फिलिस्तीन, इजराइल, भारत और पाकिस्तान: भारतीय होने के नाते, हम यह सही कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने 1947 में फिलिस्तीन और भारत, दोनों का विभाजन करके एक घिनौना अपराध किया है. इसके परिणाम भयावह थे और बड़े, पहले से जुड़े समुदायों के दिलों में बोए गए नफरत के बीज उनके जीवन में तबाही मचा रहे हैं. ब्रिटेन की दूरदर्शिता की कमी और स्वार्थी इरादों के परिणामस्वरूप बने चारों राष्ट्रों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, जिनका फिलहाल कोई उचित समाधान नजर नहीं आता. उसने बिना पलक झपकाए, बिना यह सोचे कि फिलिस्तीन, इजराइल, भारत और पाकिस्तान जैसे नवगठित राज्य पर्याप्त समर्थन के बिना क्या करेंगे, बांट दिया, शासन किया और छोड़ दिया. हम आज भी उनके उस उदासीन स्वभाव के कारण पीड़ित हैं: चाहे वह 1967 का छह-दिवसीय युद्ध हो, जिसका फिलिस्तीनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था या मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया युद्ध.

इस घातक समस्या का एकमात्र समाधान द्वि-राज्य समाधान है. यह आवश्यक है कि दुनिया के सभी देश फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दें और उसे संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान की जाए. जब ​​तक ऐसा नहीं होता, इजराइल और अमेरिका हमास या उसकी सशस्त्र शाखा इज़्ज़-उद-दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन बताते रहेंगे. पूरी दुनिया ने अमेरिका के उस घोर पाखंड को देखा, जब उसने तालिबान से निपट कर अफगानिस्तान की सत्ता उसे सौंप दी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसा करके वह नागरिक अधिकारों, खासकर महिलाओं के अधिकारों को खतरे में डाल रहा है. फिर से, 'समानता' वाले अमेरिकी सपने के लिए इतना ही काफी है. अब समय आ गया है कि हम इसका नाम बदल कर अमेरिकी दुःस्वप्न रखें, जिससे दुनिया को बचाना है.

फिलिस्तीनियों को एक संप्रभु राष्ट्र बनाइए: इजराइल द्वि-राज्य समाधान को अस्वीकार करता है, क्योंकि वह फिलिस्तीनियों के साथ किसी भी बातचीत के लिए राज्य का दर्जा एक पूर्व शर्त मानता है, जबकि हमास इसका समर्थन करने से इनकार करता है, क्योंकि इजराइल अतीत में शांति समझौतों में हुए समझौतों से बार-बार पीछे हटता रहा है. हालांकि, यह वह नहीं है जो लोग चाहते हैं. दोनों क्षेत्रों के निर्दोष लोग शांति, आशा और एक कानूनी और मान्यता प्राप्त क्षेत्र चाहते हैं, जिसे वे अपना घर कह सकें. दुनिया को तुरंत द्वि-राज्य समाधान पर सहमत होना चाहिए और फिलिस्तीनियों को एक संप्रभु राष्ट्र के सम्मानित नागरिक के रूप में अनुमति देनी चाहिए.

बेंजामिन नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर: विश्व नेताओं को भी एडॉल्फ हिटलर की तरह बेंजामिन नेतन्याहू की कड़ी निंदा करनी चाहिए और उन्हें गंभीर और जघन्य युद्ध अपराधों के लिए तुरंत जfम्मेदार ठहराना चाहिए. बेंजामिन नेतन्याहू 21वीं सदी के हिटलर हैं और अभी से ही सच बोलना जरूरी है.

मस्जिद या मंदिर पवित्रता, शुद्धता और समर्पण के पवित्र स्थल माने जाते हैं. अल अक्सा मस्जिद या टेंपल माउंट ऐसी ही पवित्रता का प्रतीक हैं, और अगर यह सब वास्तव में और अंततः ईश्वर की खोज थी, तो बुनियादी मानवीय और आध्यात्मिक चेतना के सभी मानदंडों के अनुसार, इसका उत्तर बम, रक्त या बंधन से निश्चित रूप से नहीं मिलेगा.

(रुमान मेक्की सोशलिस्ट युवजन सभा के अध्यक्ष हैं और संदीप पांडे सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के महासचिव हैं.)

Last Updated : September 17, 2025 at 3:26 PM IST

