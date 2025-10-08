ETV Bharat / opinion

पंजाब की 4 लाख एकड़ फसल बर्बाद, जानिए कैसे पटरी पर लौटेगा राज्य

हैदराबाद: पंजाब में खेतीबारी का बुरा हाल है. यहां 4 लाख एकड़ से ज़्यादा बर्बाद फसलों, अनगिनत मवेशियों के लापता होने और धान, गन्ना, कपास व अन्य फसलों के अनिश्चित भविष्य के साथ पंजाब में कृषि बुरी तरह प्रभावित है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है और नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का हवाई दौरा भी किया था.

बाढ़ के कारण पंजाब में अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन किसानों और पंजाबियों की पीड़ा के अलावा, हमें अब यह भी समझना होगा कि इसका हमारे देश की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सबसे पहले, हमें जमीनी हालात का आकलन करना होगा. नई रिपोर्टों के मुताबिक, 4 लाख एकड़ फसल भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है. पंजाब का दोआब (दो नदियों के बीच की जमीन) क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है और यह धान का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भी है. पंजाब के ज़्यादातर किसानों ने इस साल धान की फसल लगाई थी, क्योंकि इस खरीफ सीजन में पंजाब में धान की सबसे ज़्यादा खेती हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से, भारी बारिश और बांध का पानी छोड़े जाने के कारण सारी फसलें डूब गई हैं.

प्रमुख बासमती क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं, और अनुमान है कि पंजाब में धान उत्पादन में 20-25% की कमी आएगी. सुगंधित मोती किस्म को शायद सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है. इसकी वजह ये है कि इस किस्म के धान की कटाई कुछ ही दिनों में होने वाली थी. पंजाब बासमती निर्यात में एक बड़ा योगदानकर्ता है, और इस साल बाढ़ के कारण पंजाब से बासमती की कम पैदावार की उम्मीद की जा सकती है.

इससे गन्ने जैसी अन्य प्रमुख फसलों की पैदावार में 5-10% की गिरावट आने की उम्मीद है. साथ ही रस की समग्र गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. कपास के लिए भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है. फसल पकने की अवस्था में ही कपास के फूल झड़ रहे हैं. गुलाबी सुंडी का संक्रमण ज़्यादा हो रहा है. इससे पैदावार में 15-20% की कमी आ सकती है.

हम सभी ने भैंसों और गायों को बाढ़ के पानी में बहते देखा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पंजाब में डेयरी संचालन और दूध उत्पादन को भी नुकसान होगा. हम अभी तक नुकसान की सीमा की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह माना जा सकता है कि दूध उत्पादन पर फिलहाल कम से कम 10% का असर पड़ सकता है. कनेक्टिविटी टूटने के कारण चारा लाने और दूध को संग्रहण केंद्रों या शहरी इलाकों तक पहुंचाने में भी अतिरिक्त समस्याएं आएंगी.

अब आइए, कुछ गंभीर मुद्दों पर नजर डालते हैं, जिनका हमें आने वाले महीनों में सामना करना पड़ सकता है. पहली समस्या ऊपरी मिट्टी और उर्वरकों का रिसाव है. जैसे-जैसे पानी नदियों और नहरों में वापस जाएगा, यह किसानों के खेतों से उपजाऊ मिट्टी की एक परत और साथ ही किसानों द्वारा अपने खेतों में इस्तेमाल किए गए रासायनिक उर्वरकों को भी अपने साथ ले जाएगा. इससे खेत व्यावहारिक रूप से कुपोषित हो जाएंगे और बची हुई फसलों को जीवित रहने के लिए तत्काल पोषण की आवश्यकता होगी.

भारत के घटते उर्वरक भंडार को देखते हुए, पंजाब को यूरिया और डीएपी जैसे आवश्यक कृषि रसायनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है. इससे जमाखोरी और कालाबाजारी भी बढ़ सकती है, जो कृषि अर्थव्यवस्था के लिए तो बुरा होगा. साथ ही फसल उत्पादन के लिए भी निश्चित रूप से हानिकारक होगा.

दूसरा मुद्दा निचली धाराओं के खेतों में अत्यधिक अवसादन का है. ऊपरी धाराओं से रिसकर आई ऊपरी मिट्टी और मलबा, पानी कम होने के बाद, किसानों के खेतों में अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाएगा. इससे न केवल खड़ी फसलें नष्ट होंगी, बल्कि खेत भी अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएंगे. किसानों को दोबारा रोपाई करने से पहले मिट्टी को हटाने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल करना होगा.

कृषि उत्पादन को कम करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक कीटों और नए पौधों के रोगों का बढ़ना होगा. अत्यधिक नमी और गर्मी कीट चक्रों को ट्रिगर करती है और परिणामस्वरूप, नए कीट उभरने लगते हैं, और यहां तक कि सफेद मक्खी जैसे कीट भी, खाने के लिए कुछ न होने के कारण, बची हुई फसलों पर हमला करना शुरू कर देते हैं. पौधों की बीमारियों के साथ भी यही होता है, जैविक तनाव में रहने वाले पौधे विभिन्न प्रकार के कवक, विषाणुओं और अन्य पादप संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं.