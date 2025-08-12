ETV Bharat / opinion

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं - PAKISTAN NUCLEAR THREAT

पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकी को भारत ने खारिज कर दिया. इससे क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के बीच उसका खोखलापन उजागर हुआ.

Pakistan Nuclear Threat
पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ. (AFP)
By Aroonim Bhuyan

Published : August 12, 2025 at 10:05 AM IST

नई दिल्ली: वॉशिंगटन में एक डिनर टेबल से लेकर नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों तक, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दूर तक पहुंच गई है. लेकिन इसका असर ज़्यादा नहीं दिख रहा.

10 अगस्त को अमेरिकी धरती पर जारी की गई इस मुनीर की धमकी का सोमवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने तीखे शब्दों में खंडन किया. साथ ही इसे पाकिस्तान का "साधारण" और उसके "गैर-ज़िम्मेदार" परमाणु रुख का संकेत बताया.

गौर करें तो यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अमेरिका के अलास्का में होने वाली अहम बैठक से कुछ दिन पहले, मुनीर के ये शब्द एक विश्वसनीय प्रतिरोधक कम और इस्लामाबाद की घिसी-पिटी रणनीति ज़्यादा लगते हैं.

यूएस के फ्लोरिडा के टैम्पा में एक निजी रात्रिभोज के दौरान, मुनीर ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान को अस्तित्व का खतरा हुआ, तो वह परमाणु हथियारों से जवाब देगा. मुनीर ने कहा, "अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे."

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे. इसके जवाब में, भारत ने 7-8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से जुड़े आतंकी ढांचों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए. भारत के हमले सावधानीपूर्वक आतंकवादी शिविरों और ढांचों तक सीमित रहे. ये हमला नागरिक या सैन्य क्षेत्रों तक नहीं हुआ. इससे संयम और रणनीतिक स्पष्टता का प्रदर्शन हुआ.

हालांकि, पाकिस्तान ने सैन्य जवाबी कार्रवाई शुरू कर की. भारत के वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारतीय वायु सेना ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक बड़े सैन्य विमान को मार गिराया था. इससे भारत की परिचालन श्रेष्ठता और प्रभावी निष्पादन की क्षमता दुनिया के सामने उजागर हुई.

रविवार को अमेरिकी धरती से मुनीर की धमकी के बाद भारत ने सोमवार को इसे परमाणु धमकी के अलावा कुछ नहीं बताया, जो पाकिस्तान की पुरानी आदत है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर ज़िम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है, जो ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं को और पुष्ट करती है. जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है."

उन्होंने आगे कहा, "यह भी खेदजनक है कि ये टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं. भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा. हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे."

पाकिस्तान का खतरा भारत की प्रदर्शित क्षमता की वास्तविकता से मेल नहीं खाता. ऑपरेशन सिंदूर ने दृढ़ नागरिक नियंत्रण में भारत की बढ़ती आक्रामकता और तेजी से, सटीक और संयम से हमला करने की उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया. इसके विपरीत, पाकिस्तान अस्पष्ट "अस्तित्ववादी" परमाणु खतरों में तात्कालिकता, तर्कसंगतता या विश्वसनीय समर्थन का खासा अभाव दिखा.

ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को उसकी सटीकता, संयम और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए वैश्विक मान्यता मिली, न कि किसी आवेगपूर्ण सैन्य उकसावे के लिए। इससे भारत की नैतिक स्थिति और रणनीतिक विश्वसनीयता मजबूत होती है, जबकि मुनीर की धमकियों से पाकिस्तान के और अलग-थलग पड़ने का खतरा है.

किंग्स कॉलेज लंदन में किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर और ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक में उपाध्यक्ष (अध्ययन एवं विदेश नीति) हर्ष वी. पंत के मुताबिक, भारत ने ऐसी रिपोर्टों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है.

पंत ने ईटीवी भारत को बताया, "पाकिस्तान के ये बयान अमेरिका पर लक्षित हैं. दक्षिण एशिया में किसी भी परमाणु संकट के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी. भारत का रुख यह है कि पाकिस्तान द्वारा किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को चुनौती दी जानी चाहिए और उसका खंडन किया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मुनीर को जगह दे रहे हैं और इसलिए वह और भी ज़्यादा सक्रिय हो रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर की यह दूसरी अमेरिका यात्रा है.

पंत ने कहा, "पाकिस्तानी सेना सोचती है कि उनके पास परमाणु बम का मुद्दा उठाने का मौका है. मुनीर की धमकी सिर्फ़ अमेरिकी दर्शकों के लिए है. पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ नहीं है. वे सिर्फ़ ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं."

हालांकि, उदयपुर स्थित यूसनस फ़ाउंडेशन थिंक टैंक के संस्थापक, निदेशक और सीईओ अभिनव पंड्या का दृष्टिकोण कुछ अलग है.

पंड्या ने कहा, "पिछले 10-20 सालों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के लिए परमाणु ब्लैकमेल का इस्तेमाल करता रहा है. हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने सामरिक परमाणु हथियार बनाए हैं, जिन्हें वह पैदल सेना के कमांडरों को मुहैया कराएगा."

उन्होंने कहा कि इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के लिए परमाणु खतरा है और पाकिस्तान भारत के प्रति अपनी नफरत के कारण ही अस्तित्व में है.

पंड्या ने कहा कि चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के चंगुल में है, इसलिए इस्लामाबाद भारत में कोई बड़ा आतंकवादी हमला करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होगा.

पंड्या के विचारों से कुछ हद तक सहमति जताते हुए उन्होंने कहा, "यह अमेरिका के लिए एक बड़ी परीक्षा की जमीन होगी. पाकिस्तान देखना चाहेगा कि अमेरिका उनका पूरा समर्थन कर रहा है या नहीं." हालांकि, सच्चाई यह है कि मुनीर द्वारा अमेरिकी धरती से दी गई धमकी कई ठोस कारणों से खोखली लगती है.

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले ही तेज, सटीक और राजनीतिक रूप से स्वीकृत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया. ये बिना किसी तनाव या नागरिक क्षति के प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई की गई. वहीं इस पाकिस्तानी खतरे में रणनीतिक गहराई का अभाव था. इस्लामाबाद की इस धमकी में नीतिगत बदलाव, स्थायी हथियार रुख या निवारक परिवर्तन के बिना एक एक शोर मात्र था.

विदेशों में इस तरह की परमाणु बयानबाजी भारत को डराने से ज़्यादा पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति को कमज़ोर करती है. मज़बूत राजनीतिक नियंत्रण में भारत की सैन्य प्रतिक्रिया सामान्य युद्धकालीन बहादुरी से कहीं ज़्यादा ज़ोरदार है, खासकर तब जब परमाणु हमला रोकना बहुत मुश्किल हो.

