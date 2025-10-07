ETV Bharat / opinion

गाजा समझौता और ट्रंप का मध्य पूर्व संतुलन

इन दिनों अमेरिका की नीति से संबंधित अधिकांश चीजों की तरह, मध्य पूर्व में ट्रंप की नीति भी किसी के लिए भी दिमाग घुमा देने वाली हो सकती है. ट्रंप की नीतिगत बदलावों की लंबी श्रृंखला, जिसमें गाजा को भौगोलिक क्षेत्र में बदलने की उनकी इच्छा से लेकर उनकी नवीनतम गाजा शांति योजना तक शामिल है, अंततः ट्रंप की पसंद क्षेत्रीय मजबूरियों से प्रभावित हो सकती है, जितना कि ट्रंप क्षेत्रीय राजनीति को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई कूटनीतिक गतिविधियों की श्रृंखला अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है, विशेषकर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्री एजेंडे के रूप में हमास को युद्ध विराम के लिए अंतिम प्रस्ताव के साथ. इजराइल-गाजा युद्ध जैसे अत्यंत भयावह संघर्ष में, जहां संप्रभुता, पहचान, धर्म और संस्कृति के प्रश्न दोनों पक्षों के लिए अपरिहार्य और अस्तित्वगत खतरे में बदल गए हैं, 20 सूत्री एजेंडे के माध्यम से शांति खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर हो सकता है, फिर भी ट्रंप का प्रस्ताव अवसर को जवाबदेही के साथ मिलाने के लिए प्रशंसा का पात्र है. विशेष रूप से, ट्रंप ने नेतन्याहू को वर्तमान शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का इरादा किया है, क्योंकि वह इसे किसी प्रकार की शांति लागू करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में देखते हैं, भले ही वह अस्थायी हो. व्यक्तिगत रूप से, ट्रंप भी अपने नोबेल पुरस्कार के लिए अंतिम समय सीमा के खिलाफ चल रहे हैं.

दोनों पक्षों को आंशिक रूप से ही सही, इस समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य करके, ट्रंप ने एक साथ कई स्थितियों को संतुलित कर दिया है, जो उनकी मध्य पूर्व नीति की उलझन को दर्शाता है. क्षेत्र में नेतन्याहू को ट्रंप की पूर्ण स्वतंत्रता ने अमेरिका-इज़राइल गठबंधन की कड़ी परीक्षा ली है, यहां तक ​​कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इज़राइल पर किए गए हमले के बाद से भी. यह परीक्षण दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल के हमले के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया. कतर पर इजराइल के हमले पर ट्रंप की नाराजगी भले ही सार्वजनिक रूप से संयमित रही हो, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने अपनी चिंताओं को इजराइल के समक्ष कहीं अधिक दृढ़ता से व्यक्त किया. इसके बाद, ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने कतर को सुरक्षा की गारंटी दी.

अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश वाला बैनर जमीन पर फैला हुआ है। (एएफपी) (AFP)

अमेरिका के लिए मध्य पूर्व एक कल्पना मात्र की तरह है, जिसका वह लंबे समय से पीछा करता आ रहा है और करता आ रहा है. क्षेत्र से रणनीतिक वापसी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर रणनीतिक बदलाव के बावजूद, मध्य पूर्व ट्रंप के लिए अहम बना हुआ है. ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र को आर्थिक और रणनीतिक तर्क के मिश्रण से देखता है. आर्थिक रूप से, ट्रंप इस क्षेत्र में आर्थिक एजेंडे का विस्तार करने के लिए चुनौती पेश करने को तैयार हैं. अगर अब्राहम समझौता एक ढांचा था, तो आईएमईईसी (India–Middle East–Europe Economic Corridor) ट्रंप के लिए हड्डियों पर लगा मांस है. मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा खिंचने के बावजूद, इसने उन्हें इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का दोहन करने से नहीं रोका. संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते में, ट्रंप ने अमेरिका के उच्च-स्तरीय चिप्स के लिए एक बाजार सुरक्षित कर लिया है, जबकि विश्वास की कमी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने चीन को अमेरिका के लिए वह विकल्प बनने से रोक दिया है. इस क्षेत्र में एकमात्र अन्य देश जिस पर अमेरिका का मजबूत साझेदार होने का भरोसा किया जा सकता है, कम से कम ट्रंप प्रशासन के तहत, वह सऊदी अरब है जो लगातार बचाव कर रहा है. पाकिस्तान के साथ रियाद का रक्षा समझौता, यदि कुछ भी हो, तो सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की अविश्वसनीयता के विरुद्ध एक गारंटी था, तथा संभवतः यह अमेरिका द्वारा असैन्य परमाणु समझौते की उसकी इच्छा में कथित रूप से बाधा डालने के विरुद्ध एक बयान भी था.