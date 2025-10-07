गाजा समझौता और ट्रंप का मध्य पूर्व संतुलन
कूटनीतिक पैंतरेबाजी के बाद हुआ यह समझौता हमास को 20 सूत्री एजेंडे के रूप में युद्धविराम का आखिरी मौका देता है.
By Vivek Mishra
Published : October 7, 2025 at 6:01 AM IST
इन दिनों अमेरिका की नीति से संबंधित अधिकांश चीजों की तरह, मध्य पूर्व में ट्रंप की नीति भी किसी के लिए भी दिमाग घुमा देने वाली हो सकती है. ट्रंप की नीतिगत बदलावों की लंबी श्रृंखला, जिसमें गाजा को भौगोलिक क्षेत्र में बदलने की उनकी इच्छा से लेकर उनकी नवीनतम गाजा शांति योजना तक शामिल है, अंततः ट्रंप की पसंद क्षेत्रीय मजबूरियों से प्रभावित हो सकती है, जितना कि ट्रंप क्षेत्रीय राजनीति को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं. पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई कूटनीतिक गतिविधियों की श्रृंखला अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है, विशेषकर ट्रंप द्वारा प्रस्तावित 20 सूत्री एजेंडे के रूप में हमास को युद्ध विराम के लिए अंतिम प्रस्ताव के साथ. इजराइल-गाजा युद्ध जैसे अत्यंत भयावह संघर्ष में, जहां संप्रभुता, पहचान, धर्म और संस्कृति के प्रश्न दोनों पक्षों के लिए अपरिहार्य और अस्तित्वगत खतरे में बदल गए हैं, 20 सूत्री एजेंडे के माध्यम से शांति खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर हो सकता है, फिर भी ट्रंप का प्रस्ताव अवसर को जवाबदेही के साथ मिलाने के लिए प्रशंसा का पात्र है. विशेष रूप से, ट्रंप ने नेतन्याहू को वर्तमान शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का इरादा किया है, क्योंकि वह इसे किसी प्रकार की शांति लागू करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में देखते हैं, भले ही वह अस्थायी हो. व्यक्तिगत रूप से, ट्रंप भी अपने नोबेल पुरस्कार के लिए अंतिम समय सीमा के खिलाफ चल रहे हैं.
दोनों पक्षों को आंशिक रूप से ही सही, इस समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य करके, ट्रंप ने एक साथ कई स्थितियों को संतुलित कर दिया है, जो उनकी मध्य पूर्व नीति की उलझन को दर्शाता है. क्षेत्र में नेतन्याहू को ट्रंप की पूर्ण स्वतंत्रता ने अमेरिका-इज़राइल गठबंधन की कड़ी परीक्षा ली है, यहां तक कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इज़राइल पर किए गए हमले के बाद से भी. यह परीक्षण दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल के हमले के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया. कतर पर इजराइल के हमले पर ट्रंप की नाराजगी भले ही सार्वजनिक रूप से संयमित रही हो, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने अपनी चिंताओं को इजराइल के समक्ष कहीं अधिक दृढ़ता से व्यक्त किया. इसके बाद, ट्रंप के कार्यकारी आदेश ने कतर को सुरक्षा की गारंटी दी.
अमेरिका के लिए मध्य पूर्व एक कल्पना मात्र की तरह है, जिसका वह लंबे समय से पीछा करता आ रहा है और करता आ रहा है. क्षेत्र से रणनीतिक वापसी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर रणनीतिक बदलाव के बावजूद, मध्य पूर्व ट्रंप के लिए अहम बना हुआ है. ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र को आर्थिक और रणनीतिक तर्क के मिश्रण से देखता है. आर्थिक रूप से, ट्रंप इस क्षेत्र में आर्थिक एजेंडे का विस्तार करने के लिए चुनौती पेश करने को तैयार हैं. अगर अब्राहम समझौता एक ढांचा था, तो आईएमईईसी (India–Middle East–Europe Economic Corridor) ट्रंप के लिए हड्डियों पर लगा मांस है. मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा खिंचने के बावजूद, इसने उन्हें इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता का दोहन करने से नहीं रोका. संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते में, ट्रंप ने अमेरिका के उच्च-स्तरीय चिप्स के लिए एक बाजार सुरक्षित कर लिया है, जबकि विश्वास की कमी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने चीन को अमेरिका के लिए वह विकल्प बनने से रोक दिया है. इस क्षेत्र में एकमात्र अन्य देश जिस पर अमेरिका का मजबूत साझेदार होने का भरोसा किया जा सकता है, कम से कम ट्रंप प्रशासन के तहत, वह सऊदी अरब है जो लगातार बचाव कर रहा है. पाकिस्तान के साथ रियाद का रक्षा समझौता, यदि कुछ भी हो, तो सुरक्षा गारंटर के रूप में अमेरिका की अविश्वसनीयता के विरुद्ध एक गारंटी था, तथा संभवतः यह अमेरिका द्वारा असैन्य परमाणु समझौते की उसकी इच्छा में कथित रूप से बाधा डालने के विरुद्ध एक बयान भी था.
मध्य पूर्व का रणनीतिक भूगोल इसे आधुनिक युग का जैसा देश वैसा भेष बनाता है, जहां वैश्विक आर्थिक विकास के सभी मार्ग मिलते हैं. ट्रंप के आर्थिक विश्वदृष्टिकोण में, यह एक सोने की खान है. फिर भी, 7 अक्टूबर के बाद क्षेत्र में हुए घटनाक्रमों ने दोनों पर सीमाएं लगा दी हैं; क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा निर्णय लेने को प्रभावित करने की ट्रंप की क्षमता या क्षेत्रीय देशों की क्षेत्रीय राजनीति से खुद को अलग करने की अपनी क्षमता. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल-हमास संघर्ष के कारण पूरे क्षेत्र पर पड़े प्रभाव से बाहर आने की कोशिश की है, लेकिन इजराइल की कार्रवाइयों से घरेलू और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के कारण पैदा ऐसे प्रयास बाधित हुए हैं. इस प्रकार, ट्रंप को स्वाभाविक रूप से लगता है कि आर्थिक विकास के लालच और अमेरिका के सैन्य प्रकोप के डर के साथ मध्य पूर्व में चीजों को सही करने के लिए यह सबसे प्रभावी संयोजन हो सकता है.
जबकि इस क्षेत्र में इसका सबसे मजबूत सहयोगी इजराइल, यहूदी-ईसाई मूल्यों, अमेरिका में एक मजबूत इजराइल लॉबी, इनोवेशन और ऐतिहासिक रूप से नैतिक विकास जो कि नरसंहार तक फैला हुआ है, के माध्यम से अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ट्रंप और एमएजीए आंदोलन (एक राजनीतिक आंदोलन) के लिए इजराइल का मतलब बहुत अधिक है. ट्रंप और उनके समर्थक अमेरिका में इजराइल के प्रति घटते समर्थन, विशेषकर युवाओं में, के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसके अलावा, इजराइल के कंधों पर निशाना साधकर ट्रंप को घरेलू आलोचना से बचने का मौका मिल गया है, खासकर युवाओं के बीच, जो क्षेत्र में इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ हैं. ये प्रगति अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनावों में ट्रंप के लिए काम आ सकती है. इस प्रकार, ट्रंप दोनों को ही एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो क्षेत्र में शांति लाने के साथ-साथ इजराइल का पूर्ण समर्थन भी करते हैं. अन्य विकल्प समाप्त हो जाने पर बल जुटाने की उनकी अद्वितीय क्षमता, दोनों पक्षों के लिए निवारक और अनुनय का काम करती है.
गाजा समझौते का विवरण अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन इसकी रूपरेखा स्पष्ट हो सकती है. इजराइल और गाजा दोनों के लिए वर्तमान समझौता कुछ क्षेत्रों में समझौता दर्शाता है, लेकिन वर्षों की लड़ाई और इतिहास, संस्कृति, भूगोल और धर्म को एक अनूठे तरीके से जोड़ने वाले संघर्ष के बाद, यह शांति का एक वास्तविक अवसर हो सकता है, भले ही किसी भी पूर्ण गारंटी के अभाव में.
Disclaimer: इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.
ये भी पढ़ें- फिलिस्तीनियों का दर्द: अगर हिटलर यहूदी होता तो वह इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू होता