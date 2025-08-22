पीवीएस शैलजा

हैदराबाद: मातृत्व की यात्रा को लंबे समय से प्रेम, त्याग और सृजन की सबसे गहन अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता रहा है. यह न केवल जीवन के पोषण का प्रतीक है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन का भी प्रतीक है, जो जीव विज्ञान से परे है. फिर भी, यह पवित्र भूमिका भी व्यावसायिक शोषण से अछूती नहीं रही है.

समय के साथ, परेशान करने वाली रिपोर्टें सामने आने लगीं हैं. सरोगेट माताओं और अंडाणुओं की मृत्यु से लेकर बच्चों की कस्टडी के विवाद सामने आ रहे हैं. विकलांग बच्चों को छोड़ देने और कमजोर महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी तस्करी की खबरें सामने आ रही है. जबरदस्ती की घटनाएं भी उभर कर सामने आ रही हैं. इन्हीं सब मामलों के साथ बेबी मंजी यामादा बनाम भारत संघ (2008) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने वाणिज्यिक सरोगेसी में नैतिक और कानूनी खामियों को उजागर किया है. इसी के बाद विनियमन की मांग उठी है.

बाद में, देविका बिस्वास बनाम भारत संघ (2016) में, न्यायालय ने पुष्टि की कि प्रजनन अधिकार अनुच्छेद 21 का एक मूलभूत हिस्सा हैं. भारतीय विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट (2009) में, व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने और एक सख्त नियामक ढांचे के तहत परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देने की पुरजोर सिफारिश की.

इन गंभीर चिंताओं के कारण भारत सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से विधायी कार्रवाई की. इसने व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही केवल भारतीय नागरिकों और अनिवासी भारतीयों तक सीमित परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी.

इसके बाद से थाईलैंड, नेपाल, मेक्सिको और कंबोडिया जैसे देशों में इसी तरह के प्रतिबंधों ने व्यावसायिक सरोगेसी उद्योग को यूक्रेन, जॉर्जिया, लाओस, मलेशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, नाइजीरिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका जैसे नए, कम विनियमित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया है.

यह बदलाव एक व्यापक उत्तर-औपनिवेशिक गतिशीलता को दर्शाता है, जहां आर्थिक असमानताएं और प्रणालीगत लैंगिक असमानताएं ऐसे उद्योगों को वैश्विक दक्षिण में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाती हैं. ठीक वैसे ही जैसे नारीवादी विद्वानों ने लंबे समय से चेतावनी दी थी. साल 2020 और 2025 के बीच, हैदराबाद और विशाखापत्तनम में अवैध सरोगेसी और बाल-तस्करी के मामलों में वृद्धि देखी गई. इसमें अधिकारियों ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया. इसमें गरीब महिलाओं से केवल 90,000 रुपये में शिशुओं को खरीद कर 35 लाख रुपये तक में बेचा जाता था.

इसके बाद डीएनए परीक्षणों के परिणामस्वरूप आईवीएफ (IVF) उपचार की आड़ में संचालित इस घोटाले से जुड़े 8 लोगों की गिरफ़्तारी हुई थी. अधिकारियों का अनुमान है कि कम से कम एक दर्जन ऐसे धोखाधड़ी के मामले एक ही क्लिनिक से जुड़े हैं. साथ ही हर साल 4-5 तस्करी की घटनाएं दर्ज की जाती हैं. हालांकि हैदराबाद में 158 प्रजनन केंद्र पंजीकृत हैं. फिर भी बिना लाइसेंस वाले और छिपे हुए क्लीनिकों के संचालन को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.

यह भविष्यवाणी कि आर्थिक रूप से वंचित देशों में महिलाएं सरोगेसी का नया क्षेत्र बन जाएंगी, अक्सर मामूली मुआवजे के लिए शोषणकारी परिस्थितियों में काम करती हैं, अब सच साबित हो गई है. इससे वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण नैतिक विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो मातृत्व की गरिमा की रक्षा करे न कि उसे वस्तु बना दे.

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और 2024 के संशोधित नियमों के मुताबिक, भारत में केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है. इसका मतलब है कि सरोगेट मां को चिकित्सा व्यय और बीमा के अलावा कोई वित्तीय मुआवजा नहीं मिल सकता है. व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध जारी है.

सरोगेसी की अनुमति केवल भारतीय विवाहित विषमलैंगिक जोड़ों (25-50 वर्ष की महिला और 26-55 वर्ष के पुरुष) और 35-45 वर्ष की एकल महिलाओं (विधवा या तलाकशुदा) के लिए है. बशर्ते कि उनके पास कोई जीवित जैविक या दत्तक बच्चा न हो और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित गर्भावधि सरोगेसी की चिकित्सीय आवश्यकता हो.

इसके तहत, केवल भारतीय नागरिक और भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) ही पात्र हैं. विदेशियों को अनुमति नहीं है. इसके लिए आनुवंशिक संबंध अनिवार्य है. साथ ही प्रक्रियाएं एआरटी-पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिकों के माध्यम से ही की जानी चाहिए. माता-पिता के अधिकार जन्म के समय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पेरेंटेज ऑर्डर द्वारा स्थापित किए जाते हैं. सरोगेट को उपयुक्त प्राधिकारी से पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.

साल 2024 के संशोधन के मुताबिक, विशिष्ट चिकित्सीय परिस्थितियों में अंडाणु या शुक्राणु दान की अनुमति है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रक्रिया नैतिक, विनियमित और चिकित्सकीय रूप से उचित बनी रहे.

जैसे-जैसे भारत व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, चिंताएं बढ़ रही हैं कि ऐसा कदम अनजाने में इस प्रथा को भूमिगत कर सकता है. इससे शोषण को रोकने के बजाय और भी बढ़ सकता है. व्यावसायिक सरोगेसी को केवल परोपकारी मॉडल से बदलने से आत्म-बलिदान की पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं को बल मिलने का खतरा है. इससे जहां महिलाओं, विशेषकर बहुओं को सामाजिक या पारिवारिक दबाव में रिश्तेदारों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

आलोचकों ने आगे चेतावनी दी है कि प्रतिबंध से अनियंत्रित कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है. जैसा कि भारत में अवैध अंग व्यापार की लगातार समस्याएं और 2015 के अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी प्रतिबंध की अवहेलना करके नेपाल और केन्या जैसे देशों में सरोगेसी प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करने से स्पष्ट है.

इसके अलावा बांझपन के समाधानों की मांग अब भी ऊंची बनी हुई है. बांझ दम्पतियों द्वारा इस विकल्प को पूरी तरह से त्यागने की संभावना नहीं है. खासकर जब गोद लेना कई लोगों के लिए दुर्गम या अवांछनीय बना हुआ है,

इस संदर्भ में, हमें निषेध से नियमन की ओर बदलाव के बारे में सोचना होगा. राज्यसभा की 102वीं रिपोर्ट और क्षेत्रीय शोध के आधार पर, यह केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की तर्ज पर एक मजबूत सरोगेसी विनियमन प्राधिकरण (SRA) का प्रस्ताव करता है, जो क्लीनिकों को लाइसेंस और निगरानी प्रदान करेगा, निष्पक्ष अनुबंध सुनिश्चित करेगा, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा लागू करेगा, और सरोगेट्स के लिए सहायता प्रणालियां प्रदान करेगा.

सरोगेट्स की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए. उनके कम से कम एक जैविक बच्चा होना चाहिए. साथ ही अपनी पसंदीदा भाषा में कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें परामर्श लेना होगा.

भुगतान नकद रहित, आंशिक रूप से अग्रिम होना चाहिए, और गर्भपात के मामलों में भी सुरक्षा शामिल होनी चाहिए. क्लीनिकों को औसत भुगतान के सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. साथ ही सरोगेट्स और भावी माता-पिता दोनों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. आईवीएफ चक्रों को सीमित करना, चिकित्सा हस्तक्षेपों के लिए सूचित सहमति की आवश्यकता, प्रसवोत्तर देखभाल को अनिवार्य बनाना, और चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरोगेसी नैतिकता को शामिल करना भी अनुशंसित है.

इसके अलावा, राज्यों को बेबी मंजी मामले जैसी कानूनी उलझनों से बचने के लिए सरोगेसी से जन्मे बच्चों की नागरिकता से संबंधित कानूनों को स्पष्ट करना चाहिए. महिलाओं को स्थायी आजीविका में बदलाव लाने में सक्षम बनाने के लिए सरोगेसी सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा भी होनी चाहिए.

अंततः, व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध, चाहे वह सबसे अच्छी स्थिति में भी क्यों न हो, महिलाओं को और अधिक हाशिए पर धकेलने का जोखिम पैदा करता है. वहीं एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचा उन्हें कानूनी सुरक्षा, चिकित्सा सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सम्मान प्रदान कर सकता है.

राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण जैसी नियामक संस्थाओं के साथ भारत का पिछला रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि ऐसा मॉडल व्यवहार्य है. प्रजनन श्रम को अपराध घोषित करने के बजाय, राज्य को यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना चाहिए कि सरोगेसी नैतिक, पारदर्शी और महिलाओं की स्वायत्तता व अधिकारों के सम्मान के साथ की जाए.

(लेखक डॉ. बीआर अंबेडकर लॉ कॉलेज, हैदराबाद में सहायक प्रोफेसर हैं.)