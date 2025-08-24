शिव प्रसाद नगला

हैदराबाद: हर साल लगभग 4 लाख भारतीय छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं. इनमें से ज़्यादातर इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए जाते हैं. कई परिवारों के लिए, यह एक महंगा सपना होता है, जिसकी लागत अक्सर प्रति छात्र ₹30 लाख से ₹1 करोड़ के बीच होती है. अब, एक बड़ा नीतिगत बदलाव इस प्रवृत्ति को मौलिक रूप से बदल सकता है. इससे दोहरा फायदा होगा. पहला यह विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी. वहीं दूसरी ओर अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत में ही रह जाएगी. विदेश नहीं जाएगी.

भारत ने आधिकारिक तौर पर शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अपने परिसर स्थापित करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में निहित एक परिवर्तनकारी कदम है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों द्वारा समर्थित है.

वहीं आंकड़ों की बात करें तो संसद में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय के दिए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा समय में 13 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्र विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. नंबर वन पर कनाडा है. यहां 4,27,000 भारतीय छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है. यहां 3,37,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं. ब्रिटेन, 1,85,000 छात्रों के साथ तीसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया चौथे पायदान पर है. यहां 1,22,202 भारतीय छात्र हैं. वहीं जर्मनी 42,997 नामांकन के साथ पांचवें स्थान पर है.

वर्ष स्टूडेंट्स की संख्या 2019 6,75,541 2020 6,85,097 2021 11,58,702 2022 9,07,404 2023 13,18,955 2024 13,35,878

पलायन की चुनौती: विदेशों में पढ़ने वाले 13 लाख से ज़्यादा भारतीय छात्रों का चौंका देने वाला पलायन सिर्फ़ व्यक्तिगत आकांक्षाओं से कहीं ज़्यादा है. यह भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य में व्यवस्थागत कमियों को दर्शाता है. यह पलायन भारतीय अर्थव्यवस्था से सालाना लगभग 20-30 अरब डॉलर की निकासी करता है, जो विदेशी मुद्रा का एक बड़ा नुकसान है. ये विदेशी मुद्रा घरेलू विकास को बढ़ावा दे सकता है. यह पलायन प्रमुख संस्थानों में सीमित सीटों, अपर्याप्त शोध बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों के अनुरूप विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यताओं की बढ़ती मांग के कारण है.

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली, अपने विशाल आकार के बावजूद, क्षमता की कमी और गुणवत्ता में भिन्नता से जूझ रही है. हालांकि देश में सालाना लाखों स्नातक तैयार होते हैं. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वैश्विक औसत से नीचे, लगभग 27 प्रतिशत पर बना हुआ है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसे 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है. यह मानते हुए कि गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में समान सुधार के बिना केवल पहुंच का विस्तार अपर्याप्त है.

रणनीतिक नीतिगत प्रतिक्रिया: प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों को आमंत्रित करने का निर्णय आवश्यकता और रणनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों को दर्शाता है. भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा लाकर, सरकार का लक्ष्य एक साथ कई चुनौतियों का समाधान करना है. प्रतिभाओं को बनाए रखना, परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना, शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाना और देश के अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना. यह नीतिगत बदलाव, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और अधिक सुलभ एवं किफायती बनाने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाता है.

यह पहल स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य का भी समर्थन करती है. विदेशी साझेदारियों के माध्यम से क्षमता का विस्तार करके, भारत अधिक छात्रों को समायोजित कर सकता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक दृष्टिकोणों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित करा सकता है.

पारस्परिक आकर्षण: विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए, भारत एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है. यह देश दुनिया के सबसे बड़े छात्र बाजारों में से एक है. यहां तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्रों के लिए उत्सुक है. यहां परिसर स्थापित करने से इन संस्थानों को छात्रों को विदेश यात्रा किए बिना इस विशाल बाजार का लाभ उठाने का अवसर मिलता है. साथ ही पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के शिक्षार्थियों को भी आकर्षित करता है.

भारत के बढ़ते उद्योग, विशेषकर क्वांटम प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सहयोगी, उद्योग-सम्बन्धित अनुसंधान के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं. देश की रणनीतिक स्थिति और बढ़ता आर्थिक महत्व इसे अपने वैश्विक प्रभाव और उपस्थिति का विस्तार करने के इच्छुक विश्वविद्यालयों के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाते हैं.

शैक्षणिक परिवर्तन: स्थापित होने पर, इन विदेशी परिसरों से डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, वैश्विक व्यापार, वित्त, रचनात्मक कला और डिजाइन जैसे उच्च-मांग वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है. कई संस्थान दोहरे-डिग्री मॉडल शुरू करने की योजना बना रहे हैं. ऐसी जगहों पर छात्र अपना कुछ पाठ्यक्रम भारत में और शेष विदेश में पूरा करेंगे. इससे उन्हें दोनों क्षेत्रों का सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त होगा.

उनके शैक्षणिक कार्यक्रम संभवतः अंतःविषय शिक्षण दृष्टिकोण, परियोजना-आधारित पाठ्यक्रम और मजबूत उद्योग एकीकरण द्वारा प्रतिष्ठित होंगे. ऐसी विशेषताएं, जो अधिकतर भारतीय संस्थानों में अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं. आलोचनात्मक सोच, नवाचार और समस्या-समाधान पर जोर भारत की शैक्षणिक संस्कृति में एक व्यापक परिवर्तन को उत्प्रेरित कर सकता है, जो पारंपरिक रटने की पद्धति से आगे बढ़कर अधिक गतिशील, शोध-उन्मुख शिक्षा की ओर अग्रसर होगा.

गुणवत्ता नियंत्रण और मानक: यूजीसी ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रवेश मानदंड स्थापित किए हैं. विदेशी विश्वविद्यालयों को दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में स्थान मिलना चाहिए, जिससे एक बुनियादी गुणवत्ता सीमा स्थापित होती है. नियामक ढांचे के अनुसार, कम से कम 60 प्रतिशत मुख्य संकाय सदस्यों के पास विश्व स्तर पर रैंक किए गए संस्थानों से पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, जिससे शैक्षणिक विश्वसनीयता सुनिश्चित हो.

इसके अतिरिक्त, संस्थानों को अपने परिसर बजट का 10 प्रतिशत स्थानीय शोध गतिविधियों में निवेश करना होगा और 15 प्रतिशत सीटें आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्तियों के लिए आरक्षित रखनी होंगी. इससे शोध विकास और सुगम्यता दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

विश्वविद्यालयों ने डिग्री समानता के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसका अर्थ है कि भारतीय परिसरों में अर्जित योग्यताओं का महत्व घरेलू संस्थानों से अर्जित योग्यताओं के समान ही होगा. संकाय में अतिथि शिक्षाविद, दीर्घकालिक प्रवासी, प्रतिष्ठित भारतीय प्रोफेसर और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे. परीक्षाएं घरेलू-परिसर प्रोटोकॉल का पालन करेंगी और एकरूपता सुनिश्चित करने और वैश्विक मानकों को बनाए रखने के लिए मॉडरेट ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करेंगी.

इस ढांचे में शुल्क पारदर्शिता, छात्र शिकायत निवारण तंत्र और संयुक्त शोध पहलों एवं संकाय विकास कार्यक्रमों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ संभावित सहयोग के प्रावधान शामिल हैं. संस्थानों को अपने परिचालन लाइसेंस को बनाए रखने के लिए द्विवार्षिक निरीक्षण से गुजरना होगा और वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

अनुसंधान और उद्योग एकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्थिरता, उन्नत विनिर्माण और उभरती प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण अनुसंधान निवेश की योजना बनाई गई है. भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी, विशेष रूप से बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख नवाचार केंद्रों में, छात्रों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान के अवसर और बेहतर प्लेसमेंट संभावनाएं प्रदान करेगी.

अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण स्रोतों तक पहुंच, जिसमें यूके अनुसंधान और नवाचार, ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान परिषद और भारत-अमेरिका सहयोगी कार्यक्रम शामिल हैं. भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी. यह सीमा पार शैक्षणिक सहयोग ज्ञान हस्तांतरण में तेजी लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क में भारत की स्थिति को मजबूत करने का वादा करता है.

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: आर्थिक निहितार्थ बहुत व्यापक हैं. वर्तमान में विदेश में पढ़ रहे आधे छात्रों को सफलतापूर्वक बनाए रखने से विदेशी मुद्रा बहिर्वाह में सालाना 15-20 अरब डॉलर की बचत हो सकती है. ये परिसर संकाय पदों से लेकर सहायक सेवाओं तक, हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे. साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा मांग के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे.

अर्थशास्त्र के अलावा, सामाजिक प्रभाव भी परिवर्तनकारी हो सकता है. गुणवत्तापूर्ण वैश्विक शिक्षा के अधिक सुलभ और किफायती होने से वे अवसर लोकतांत्रिक हो जाएंगे, जो पहले केवल संपन्न लोगों के लिए ही उपलब्ध थे. हालांकि, मजबूत छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के बिना, यह जोखिम बना हुआ है कि ये संस्थान मुख्य रूप से संपन्न परिवारों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे. इससे शैक्षिक असमानता और बढ़ सकती है.

चुनौतियां और विचार: इस पहल के सामने कई चुनौतियां हैं. प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में विश्वस्तरीय संकायों की भर्ती और उन्हें बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा. भारतीय सांस्कृतिक संदर्भों, नियामक आवश्यकताओं और विविध छात्र पृष्ठभूमि के अनुकूल होते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक मापन की आवश्यकता है. सार्थक उद्योग साझेदारियाँ बनाने और अनुसंधान सहयोग स्थापित करने में समय और निरंतर प्रयास लगेगा.

शैक्षणिक स्वतंत्रता, स्थानीय भर्ती प्रथाओं और सांस्कृतिक अनुकूलन पर स्पष्ट दिशानिर्देश महत्वपूर्ण बने रहेंगे. भारत को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बिना ब्रांड पहचान पाने की चाह रखने वाले संस्थानों द्वारा अल्पकालिक उपक्रमों से सावधान रहना होगा.

आगे की राह: शुरुआती संकेत आशाजनक संकेत दे रहे हैं. यूके (6), अमेरिका (1), ऑस्ट्रेलिया (4), इटली (1) और मलेशिया (1) के तेरह विश्वविद्यालयों ने रुचि दिखाई है. इस बीच कुछ ने अपना संचालन शुरू कर दिया है. सिंगापुर, जर्मनी और फ्रांस के अतिरिक्त संस्थानों के 2026-27 तक प्रवेश करने की उम्मीद है. इससे शैक्षिक पेशकशों की विविधता का विस्तार होगा,

अगले दो वर्ष यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या यह एक अस्थायी प्रवृत्ति है या एक स्थायी परिवर्तन जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े छात्र निर्यातकों में से एक से वैश्विक शिक्षा के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा.

विदेशी विश्वविद्यालय अकेले भारतीय उच्च शिक्षा के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन वे व्यवस्थागत बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं. उनकी उपस्थिति शैक्षणिक मानकों को ऊंचा उठाने, शोध क्षमताओं को बढ़ाने और छात्रों को घर के पास ही विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने का वादा करती है. सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये वैश्विक कक्षाएं हर योग्य छात्र के लिए सुलभ रहें, और इस वादे को समावेशी शैक्षिक उत्कृष्टता में बदलें.

यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने के साथ-साथ साध्य भी है. भारत में विश्वस्तरीय शिक्षा लाना और साथ ही एक उभरते वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में देश की स्थिति को मजबूत करना. नींव रखी जा चुकी है; बदलाव अब शुरू हो रहा है.