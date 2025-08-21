ETV Bharat / opinion

केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिकों ने एरी रेशम कीट के बारे में बताया कि किस तरह से इसका पालन तेलंगाना में क्रांति ला सकता है.

एक वयस्क पतंगा. (फोटो- विशेष व्यवस्था)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 10:20 AM IST

धारावत साईचरण, सुरक्षा चनोत्रा, अनिल कुमार एसटी

हैदराबाद: एरी रेशम, जिसे अहिंसा रेशम भी कहा जाता है, भारत की सबसे अनोखी और नैतिक रेशम किस्मों में से एक है. शहतूत या मूगा रेशम के विपरीत, एरी रेशम में धागा निकालने के लिए रेशम के कीड़ों को मारने की जरूरत नहीं होती है. ये कीट, कोकून से प्राकृतिक रूप से निकलता है. इससे यह रेशम उत्पादन का एक क्रूरता-मुक्त और पर्यावरण-अनुकूल रूप बन जाता है.

पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से असम और मेघालय में पारंपरिक रूप से लोकप्रिय, यह टिकाऊ शिल्प अब गुजरात, बिहार और ओडिशा सहित देश के अन्य हिस्सों में भी ध्यान आकर्षित कर रहा है. इसकी नैतिक अपील, कम लागत की आवश्यकता और स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता इसे पूर्वोत्तर के बाहर भी एक व्यवहार्य विकल्प बनाती है.

(बाएं से) कताई के 3 और 7 दिन बाद एरी रेशम कीट प्रीप्यूपा. (फोटो- विशेष व्यवस्था)

तेलंगाना का एक हालिया केस स्टडी इस संभावना का और समर्थन करता है, यह दर्शाता है कि राज्य के शुष्क क्षेत्रों में एरी की खेती न केवल व्यवहार्य है, बल्कि आशाजनक भी है, खासकर जब इसे मौजूदा अरंडी की खेती के साथ एकीकृत किया जाए.

एरी रेशम कीट (सामिया रिकिनी) का जीवन चक्र: एरी रेशम कीट पूर्ण रूप से कायापलट से गुजरता है, जो 4 प्रमुख चरणों. अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क के दौर से होकर गुजरता है. मादा पतंगा लगभग 350 अंडे (650 प्रति ग्राम) रोग-मुक्त अंडे (डीएफएल) देती है.

इन अंडों से लार्वा निकलते हैं जो 20-25 दिनों तक अरंडी के पत्तों को खूब खाते हैं. परिपक्व होने के बाद, लार्वा दो से तीन दिनों में (तापमान के आधार पर) खुले सिरे वाले, धुरी के आकार के कोकून बनाते हैं.

अन्य रेशम किस्मों के विपरीत, एरी रेशम में धागा निकालने के लिए रेशम कीट को मारने की आवश्यकता नहीं होती है. अंडे से पतंगे तक का पूरा चक्र लगभग 30-35 दिनों में पूरा होता है, और किसान जलवायु और मेजबान पौधों की उपलब्धता के आधार पर प्रति वर्ष 5 से 6 बैचों का पालन कर सकते हैं.

(बाएं से) एरी रेशमकीट, प्यूपा शैल और वयस्क पतंगा. (फोटो- विशेष व्यवस्था)

भौगोलिक वितरण और सांस्कृतिक महत्व: एरी रेशम की सांस्कृतिक और व्यावसायिक जड़ें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हैं. इस कपड़े से अक्सर पारंपरिक शॉल, वस्त्र और औपचारिक पोशाकें बुनी जाती हैं.

हाल ही में, मेघालय के एरी रेशम को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला है, जो इसकी क्षेत्रीय विशिष्टता और सांस्कृतिक मूल्य की पुष्टि करता है. इस मान्यता ने न केवल इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस रेशम किस्म के प्रति रुचि भी बढ़ाई है.

एरी को 'गरीबों का रेशम' क्यों कहा जाता है: एरी रेशम को इसकी सामर्थ्य, न्यूनतम इनपुट आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ के कारण व्यापक रूप से "गरीबों का रेशम" कहा जाता है. उदाहरण के लिए, एक ग्राम डीएफएल की कीमत लगभग ₹18 होती है और इसमें लगभग 650 अंडे होते हैं. 65% (लगभग) की जीवित रहने की दर के साथ, लगभग 423 लार्वा परिपक्व होने की उम्मीद है. चूंकि एक ग्राम खोल बनाने के लिए दो कोकून की आवश्यकता होती है, इसलिए जीवित लार्वा प्रति ग्राम डीएफएल से लगभग 211 ग्राम कोकून खोल प्राप्त कर सकते हैं.

₹900 प्रति किलोग्राम कोकून की बाजार दर पर, एक ग्राम डीएफएल से आय लगभग ₹190 होगी. इसका अर्थ है कि 100 ग्राम डीएफएल के लिए ₹1,800 के निवेश से, एक किसान एक ही चक्र में लगभग ₹17,000 कमा सकता है (यह राशि स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है). इसमें श्रम और पत्तियों से संबंधित लागत शामिल नहीं है.

इस तरह का लाभ, विशेष रूप से बुनियादी देखभाल के साथ पिछवाड़े में पालने से, छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक विश्वसनीय और सुलभ अतिरिक्त आय प्रदान करता है.

(बाएं से) एरी कीट अरंडी के पत्ते खाते हुए; गुगुलोथु गीता एरी रेशमकीट को अरंडी के पत्ते खिलाते हुए; जाल में एरी रेशमकीट का कोकून. (फोटो- विशेष व्यवस्था)

पौष्टिक भोजन के रूप में रेशम कीट प्यूपा: एरी रेशम उत्पादन के लाभ रेशम से कहीं आगे तक जाते हैं. रीलिंग के बाद, रेशम कीट प्यूपा प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत बने रहते हैं. असम और कई अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, इन प्यूपा को आमतौर पर उबाल कर, धूप में सुखाकर या स्थानीय चटनी में मिलाकर खाया जाता है. ये न केवल ग्रामीण परिवारों के लिए कम लागत वाले पोषण पूरक के रूप में काम करते हैं, बल्कि स्थानीय बाजारों में बेचे जाने पर आर्थिक रूप से भी मूल्यवान होते हैं.

महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में भी, जहाँ कुपोषण और प्रोटीन की कमी व्याप्त है, प्यूपा के सेवन की प्रथा को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता बढ़ रही है. पोषक तत्वों से भरपूर और टिकाऊ खाद्य विकल्प के रूप में प्यूपा को बढ़ावा देने से आहार विविधता में वृद्धि हो सकती है और मूल्यवर्धित प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर आधारित समुदायों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं.

तेलंगाना से एक केस स्टडी: इस तालमेल से प्रेरित होकर, एक आदिवासी दंपत्ति गुगुलोथ जॉन और गीता ने अपने रिश्तेदार, धरावथ साईचरण से मार्गदर्शन पाकर अपने घर में एरी रेशमकीट पालन शुरू किया. केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक-बी, साईचरण, जो वर्तमान में असम में तैनात हैं, ने पूर्वोत्तर में महिला-केंद्रित एरी पालन प्रणालियों से प्रेरणा ली.

उनके उदाहरण से प्रेरित होकर, उन्होंने जॉन और गीता को स्थानीय रूप से उपलब्ध अरंडी का उपयोग करके अपना पहला बैच पालने में मदद की. केवल 10 ग्राम बीज (सीएसबी-ईएसएसपीसी होसुर, तमिलनाडु से प्राप्त) से, उन्होंने 500 परिपक्व कीड़े पाले और 250 ग्राम कोकून का खोल प्राप्त किया.

इस शुरुआती सफलता के साथ, अब वे अगले अरंडी के मौसम के बाद कृषि भूमि किराए पर लेने की योजना बना रहे हैं, ताकि अपने कार्यों का विस्तार कर सकें और तेलंगाना में एरी की खेती का एक स्थायी मॉडल तैयार कर सकें.

तेलंगाना में एरी की उभरती संभावनाएं: यद्यपि तेलंगाना पारंपरिक रूप से एरी रेशम से जुड़ा नहीं है, फिर भी इसकी खेती के लिए प्राकृतिक रूप से सक्षम है. पीजेटीएसएयू की कैस्टर आउटलुक - मार्च 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 1,580 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अरंडी की खेती होती है. खासकर महबूबनगर, नारायणपेट, नलगोंडा, जंगों और तेलंगाना के अन्य हिस्सों जैसे जिलों में. अरंडी (रिकिनस कम्युनिस) एरी रेशमकीटों का प्राथमिक पोषक पौधा है और तेलंगाना की शुष्क भूमि में पनपता है, जिससे यह पालन के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है.

इसके अलावा, टैपिओका-आधारित और अरंडी-आधारित एरी खेती, दोनों ही किसानों को रेशम उत्पादन और उप-उत्पादों—जैसे टैपिओका कंद और अरंडी के तेल—से आय का दोहरा लाभ प्रदान करती है. इन्हें खाद्य, सौंदर्य प्रसाधन और औद्योगिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में संसाधित किया जा सकता है. इससे राजस्व के कई स्रोत बनते हैं और मौजूदा फसल प्रणालियों में मूल्यवर्धन होता है.

इस क्षमता को साकार करने के लिए, समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से राज्य कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों के साथ रणनीतिक एकीकरण और लक्षित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा. इस तरह के सहयोग से वैज्ञानिक मार्गदर्शन, क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से अपनाए जाने को सुनिश्चित किया जा सकता है.

राष्ट्रीय प्रोत्साहन, मन की बात में मान्यता: इस दंपति के प्रयास ऐसे समय में सामने आए हैं जब एरी रेशम में राष्ट्रीय रुचि फिर से जागृत हुई है. 29 जून, 2025 को अपने 123वें मन की बात कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के एरी रेशम की सराहना की और इसे हाल ही में मिले जीआई टैग का जश्न मनाया.

उन्होंने इसकी क्रूरता-मुक्त और टिकाऊ प्रकृति, इसकी जलवायु परिवर्तनशीलता (सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी), और नैतिक वस्त्रों की तलाश में वैश्विक बाजारों के लिए इसके आकर्षण पर प्रकाश डाला.

प्रधानमंत्री ने एरी रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका की भी प्रशंसा की और सभी नागरिकों को आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत ऐसे स्वदेशी शिल्पों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया.

एक स्थायी भविष्य की बुनियाद: एरी रेशम केवल एक कपड़ा नहीं है. यह ग्रामीण भारत के लिए आशा की एक किरण है. न्यूनतम निवेश, उच्च लाभप्रदता, नैतिक उत्पादन और फसल कटाई के बाद पोषण संबंधी लाभों के साथ, एरी रेशम उत्पादन स्थायी ग्रामीण विकास के लिए एक बहुआयामी अवसर प्रस्तुत करता है.

तेलंगाना, अपने प्रचुर अरंडी संसाधनों और बढ़ती वैज्ञानिक भागीदारी के साथ, पूर्वोत्तर के बाहर एरी रेशम का केंद्र बनने की अच्छी स्थिति में है. अधिक जागरूकता, सरकारी सहयोग और सामुदायिक भागीदारी के साथ, यह विस्मृत रेशम एक बार फिर ग्रामीण भारत के ताने-बाने में आजीविका, सम्मान और आर्थिक लचीलापन बुन सकता है.

(लेखक केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक हैं.

ये भी पढ़ें-

नक्सलगढ़ में रेशम पालन से संवर रही महिलाओं की जिंदगी)

