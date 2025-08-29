ETV Bharat / opinion

Analysis: ट्रंपलीला! जानें कैसे युद्ध खत्म कर सकेंगे टैरिफ-प्रतिबंध और आर्थिक दबाव - TRUMP

संघर्ष समाधान एक धीमी, अव्यवस्थित और अत्यंत मानवीय प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक उत्तोलन की भूमिका हो सकती है, लेकिन निर्णायक भूमिका शायद ही हो.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 26 अगस्त, 2025 को वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हॉइट हाउस के कैबिनेट कक्ष में कैबिनेट बैठक में भाग लेते हुए. (AP)
By Vivek Mishra

Published : August 29, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 4:05 PM IST

नई दिल्ली: जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हॉइट हाउस लौटे, तो उनके साथ यह विश्वास था कि संघर्ष समाधान चाहे राष्ट्रों, गुटों या क्षेत्रों के बीच हो, उन्हीं कुंद साधनों से किया जा सकता है जो उनके पहले राष्ट्रपति काल में परिभाषित थे. वे थे टैरिफ, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव.

ट्रंप ने हमेशा यह माना है कि आर्थिक दबाव ही कूटनीति की अंतिम सार्वभौमिक मुद्रा है, जो पुरानी प्रतिद्वंद्विता को झुकाकर विरोधियों को सहयोग करने के लिए मजबूर कर सकती है. फिर भी, जैसे-जैसे उनका दूसरा प्रशासन आगे बढ़ रहा है, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि संघर्ष समाधान कोई "आसान काम" नहीं है.

सदियों पुराने विवाद, जो सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और भौगोलिक वास्तविकताओं में निहित हैं, टैरिफ के खतरे या अस्थायी व्यापार राहत के प्रलोभन से रातोंरात नहीं बदले जा सकते. ट्रंप के दृष्टिकोण के मूल में एक दबावकारी उपकरण के रूप में टैरिफ पर रणनीतिक अति-निर्भरता निहित है. इसी निर्भरता को वो सभी बुराइयों का रामबाण इलाज मानते हैं, यहां तक कि उन विवादों का भी जो लंबे समय से सुलझने का विरोध कर रहे हैं.

मगर, नजदीकी जांच से संघर्षों का एक ऐसा परिदृश्य उभर कर आता है, जहां ट्रंप के हस्तक्षेपों से, ज़्यादा से ज़्यादा, हिंसा या शत्रुता में दिखावटी ठहराव ही आया है. अंतर्निहित तनाव अब भी जिंदा है, और सतह के नीचे सुलग रहा है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (बाएं) यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का 18 अगस्त, 2025 को वॉशिंगटन स्थित व्हॉइट हाउस पहुंचने पर स्वागत करते हुए. (AP)

अस्थायी समाधान, स्थायी दोष रेखाएं: ट्रंप ने अक्सर वैश्विक संघर्षों में खुद को एक समझौताकर्ता के रूप में पेश किया है. उन्होंने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच मध्यस्थता का श्रेय लिया. इससे दोनों पक्षों को असहज युद्ध विराम के लिए प्रेरित किया गया है.

अफ्रीका में, उन्होंने कांगो संघर्ष को सुलझाने की दिशा में पहल की है, किवु प्रांतों जैसे क्षेत्रों में अस्थायी व्यवस्थाओं का प्रचार किया है और बुर्किना फासो में राजनीतिक समझौतों को प्रोत्साहित किया है. हालांकि ये अब भी नाज़ुक हैं.

उन्होंने समय-समय पर भारत-पाकिस्तान विवाद में भी खुद को शामिल करने की कोशिश की है, कश्मीर पर मध्यस्थता का लगातार सुझाव दिया है और अमेरिका को एक अपरिहार्य मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है.

फिर भी, हर मामले में, ट्रंप की रणनीति ऐतिहासिक वास्तविकताओं की समझ पर नहीं, बल्कि लेनदेन की कूटनीति पर आधारित रही है. ट्रंप के पदभार ग्रहण करने से कुछ महीने पहले आर्मेनिया-अजरबैजान गतिरोध में थोड़ी राहत मिली थी. कांगो में, मिलिशिया और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी हुई है, जो कथित अमेरिकी दबाव के बावजूद अफ्रीका के हृदयस्थल को अस्थिर कर रही है.

बुर्किना फ़ासो की अस्थिरता में कोई कमी नहीं आई है, सैन्य तख्तापलट और जिहादी हिंसा किसी भी क्षणिक समझौते पर भारी पड़ रही है. इनमें से हर मामले में, ट्रंप की "सफलताएं" अल्पकालिक युद्धविराम या अमेरिकी आर्थिक दंड की मंडराती छाया में किए गए अस्थायी समझौतों या नए आर्थिक द्वार खुलने की संभावना तक ही सीमित रहीं.

जातीय शिकायतें, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, क्षेत्रीय दावे और संसाधनों के संघर्ष जैसे मूल कारण पहले की तरह ही जिद्दी हैं. यह देखना बाकी है कि क्या ये सतही संघर्ष प्रबंधन की कवायदें थीं, जिन्हें स्थायी संघर्ष समाधान माना जा सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को गले लगाते हुए. (ANI (File))

आर्थिक उत्तोलन की सीमाएं (Limits of Economic Leverage) : ट्रंप के मध्यस्थता प्रयोगों के दूसरे दौर से दो सबक उभर रहे हैं. पहला यह कि आर्थिक उत्तोलन वास्तव में संघर्षों को अस्थायी रूप से टाल सकता है. अमेरिकी बाजारों से बहिष्कार या कठोर प्रतिबंधों की विनाशकारी संभावना का सामना कर रही छोटी अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश और सहायता तक पहुंच बनाए रखने के लिए शत्रुता को स्थगित करना तर्कसंगत मानती हैं.

उनके लिए, ट्रंप का टैरिफ हथियार इतना महंगा है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि, दूसरा सबक ज़्यादा गंभीर है. दबाव संघर्षों का समाधान नहीं करता, बल्कि उन्हें दबाता है. एक बार दबाव कम हो जाए या अमेरिकी प्राथमिकताएं बदल जाएं, तो सुप्त संघर्ष फिर से उभर सकते हैं.

अफ्रीका के क्षेत्र सहेल में यही स्थिति है, जहां स्थानीय विवाद अनसुलझे रह जाते हैं. इन समझौतों की स्थिरता अमेरिकी दबाव पर कम और पक्षों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और आपसी विश्वास पर ज़्यादा निर्भर करती है.

इतिहास से सबक: स्थायी शांति के लिए दबाव से कहीं ज़्यादा की जरूरत होती है: इतिहास ट्रंप के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है. 1978 का कैंप डेविड समझौता, जिस पर राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इजराइल के मेनाकेम बेगिन और मिस्र के अनवर सादात के साथ कड़ी मेहनत से बातचीत की थी, स्थायी शांति के लिए आवश्यक अपार प्रयास, धैर्य और प्रासंगिक संवेदनशीलता को दर्शाता है.

कार्टर ने सिर्फ़ आर्थिक धमकियां ही नहीं दीं; उन्होंने अरब-इजराइल संघर्ष के ऐतिहासिक और भावनात्मक पहलुओं में भी खुद को पूरी तरह झोंक दिया. इतना ही नहीं दोनों नेताओं के साथ लगभग दो हफ़्ते सीधी बातचीत की. नतीजा भले ही आदर्श न रहा हो, लेकिन इसने मिस्र और इजराइल के बीच एक स्थायी शांति स्थापित की, जो दशकों तक कायम रही.

इसी तरह, उत्तरी आयरलैंड में अमेरिकी मध्यस्थता, जिसकी परिणति 1998 के गुड फ्राइडे समझौते के रूप में हुई, ने आर्थिक सहायता को सांस्कृतिक, धार्मिक और पहचान-आधारित शिकायतों की मान्यता के साथ जोड़ दिया. इस समझौते की सफलता दबाव में नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रोत्साहनों, संस्थागत ढांचों और बाहरी गारंटियों के सावधानीपूर्वक समन्वय में निहित थी. आर्थिक लाभ वार्ता के लिए परिस्थितियां पैदा कर सकता है, लेकिन यह सहानुभूति, धैर्य और संरचनात्मक समाधानों पर आधारित कूटनीति का स्थान नहीं ले सकता.

भारत-पाकिस्तान दुविधा: ट्रंप के गलत आकलन का एक उदाहरण: भारत-पाकिस्तान संघर्ष में अमेरिका को शामिल करने की उनकी बार-बार की कोशिशों से ज़्यादा ट्रंप की दुविधा कहीं और स्पष्ट नहीं होती. कश्मीर पर मध्यस्थता का सुझाव देकर, ट्रंप ने न केवल क्षेत्र की राजनीतिक संवेदनशीलता को गलत समझा, बल्कि भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं की दृढ़ता को भी कम करके आंका.

गौर करें तो भारत के लिए, कोई भी बाहरी मध्यस्थता एक लाल रेखा है जो उसकी संप्रभुता के दावों को कमजर करती है. इससे भी गंभीर बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखने की ट्रंप की कोशिश ने अमेरिका-भारत संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. संघर्ष मध्यस्थता में भारत को पाकिस्तान के बराबर बताने के साथ-साथ ट्रंप द्वारा टैरिफ की धमकियों ने उस कड़ी मेहनत से अर्जित गति को कमजोर कर दिया.

अनुपालन के लिए बाध्य करने के बजाय, ट्रंप की धमकियां केवल भारतीय राजनीतिक कर्ताओं को कथित अमेरिकी हस्तक्षेप के ख़िलाफ़ एकजुट करने का काम करती हैं. इस अर्थ में, ट्रंप की दबावकारी आर्थिक कूटनीति बड़ी, अधिक लचीली शक्तियों पर लागू होने पर उलटी पड़ जाती है.

दुविधा: ट्रंप का दूसरा प्रशासन एक गंभीर वास्तविकता का सामना कर रहा है: आर्थिक दबाव एक कुंद हथियार है, न कि कोई सर्जिकल हथियार. ईरान और रूस जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देशों ने भी दंडात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने पर आर्थिक औजारों की सीमाओं को दर्शाया है. यह संघर्षों को रोक तो सकता है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकता.

इससे भी बदतर, जब इसका अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है, तो यह व्यापक अमेरिकी रणनीतिक संबंधों को कमजोर कर सकता है, जैसा कि दक्षिण एशिया में देखा गया है. छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, ट्रंप के दबाव को स्वीकार करने से अस्थायी शांति तो आ सकती है, लेकिन ऐसी शांति का स्थायित्व संदिग्ध है. भारत जैसी बड़ी शक्तियों के लिए, टैरिफ अनुपालन की तुलना में प्रतिरोध को भड़काने की अधिक संभावना रखते हैं.

ट्रंप के संघर्ष मध्यस्थता प्रयासों के स्थायित्व की परीक्षा अमेरिकी नीति में भविष्य में होने वाले बदलावों से होगी. यदि आर्थिक दबाव प्राथमिक साधन बना रहता है, तो अमेरिकी प्राथमिकताएं बदलते ही या दबाव कम होते ही संघर्ष फिर से उभरने की संभावना है.

ऐसे में गहरा सवाल यह है कि क्या ट्रंप यह मानते हैं कि संघर्ष समाधान के लिए दबाव में समझौते करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है और इसके लिए निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव, ऐतिहासिक संवेदनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. संघर्ष समाधान अक्सर एक धीमी, अव्यवस्थित और अत्यंत मानवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें आर्थिक उत्तोलन की भूमिका हो सकती है, लेकिन निर्णायक भूमिका शायद ही कभी होती है.

Last Updated : August 29, 2025 at 4:05 PM IST

