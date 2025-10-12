ETV Bharat / opinion

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में क्यों बढ़ रही हैं आत्महत्याएं, भेदभाव क्यों साबित हो रहा है जानलेवा, जानें हर पहलू

उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं के पीछे भेदभाव. ( ETV Bharat )

Published : October 12, 2025 at 7:10 AM IST

डॉ. कंचारला वैलेंटिना हैदराबाद: 11 अगस्त, 2025 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात को बेवजह हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की. आदिवासी समुदाय से आने वाले स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र तड़वी ने 22 मई, 2019 को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के तीन वरिष्ठ, उच्च जाति के छात्रों ने उसे गंभीर उत्पीड़न और जातिवादी दुर्व्यवहार का शिकार बनाया था. भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याएं, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे छात्रों को संस्थागत और मानसिक-सामाजिक सहायता की कमी का प्रतिबिंब हैं. उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक रूप से उच्च हैं. आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि इनमें से 98 मौतें आईआईटी कैंपस में हुईं. इनमें 56 मौतें फांसी से हुईं. वहीं 17 कैंपस के बाहर हुईं. साल 2005 से 2024 के बीच, आईआईटी मद्रास में सबसे ज़्यादा 26 मौतें दर्ज की गईं. उसके बाद आईआईटी कानपुर में 18 आत्महत्याएं हुईं. आईआईटी खड़गपुर में 13 और आईआईटी बॉम्बे में 10 मौतें हुईं. समाजशास्त्रीय रूप से आत्महत्या को समझने के लिए सबसे प्रासंगिक सिद्धांतों में से एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम द्वारा दिया गया सिद्धांत है. दुर्खीम आत्महत्या के 4 व्यापक प्रकारों की पहचान करते हैं. इनमें अहंकारी, परोपकारी, परमाणुवादी और भाग्यवादी. वह दो स्वतंत्र चर, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक नियमन के आधार पर इन प्रकारों और उनके कारणों की व्याख्या करता है. उनके अनुसार, अहंकारी आत्महत्या तब होती है, जब व्यक्ति को दूसरों से बांधने वाले बंधन ढीले पड़ जाते हैं और पर्याप्त सामाजिक एकीकरण का अभाव होता है. दुर्खीम के अनुसार, परोपकारी आत्महत्या तब होती है जब "समाज का भार स्वयं व्यक्तियों पर लाया जाता है" और परमाणुवादी आत्महत्या तब होती है, जब सामाजिक नियमन बहुत कमजोर या बाधित होता है. दुर्खीम के लिए भाग्यवादी आत्महत्या अत्यधिक सामाजिक नियमन के कारण होती है. आईआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सबसे ज़्यादा आत्महत्याए: रिपोर्टों के अनुसार, 2014 से 2021 के बीच, आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों में 122 छात्रों ने आत्महत्या की. 2021 में, तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि इनमें से 24 छात्र अनुसूचित जाति, तीन अनुसूचित जनजाति और 41 अन्य पिछड़ा वर्ग से थे. इनमें से सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हुईं. इनमें 37 छात्र आत्महत्या के शिकार हुए. इसके अलावा, छात्रों द्वारा की गई अधिकतर आत्महत्याएं आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों में हुईं, और ज़्यादातर पीड़ित दलित, आदिवासी, मुस्लिम या अन्य वंचित समुदायों से थे. इसी तरह, 2023 में संसद के ऊपरी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री सुभाष सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 और 2023 के बीच भारत भर में इन तीन संस्थानों से 61 ऐसी मौतें हुईं. इनमें से, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 33 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, इसके बाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) में 24 और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में 4 छात्रों ने सरकारी आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या कर ली। आईआईटी में सबसे ज्यादा छात्र आत्महत्याएं दर्ज की गईं. 2016 में हैदराबाद में रोहित वेमुला की आत्महत्या ने संस्थागत उदासीनता और भेदभाव पर बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया. इसके बाद जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की आवश्यकता पड़ी. मई 2019 में, तड़वी भील के आदिवासी मुस्लिम समुदाय से संबंधित एमडी की छात्रा पायल तड़वी ने उच्च जाति के सीनियर्स द्वारा कथित जातिवादी दुर्व्यवहार के कारण आत्महत्या कर ली गई. वह अपने समुदाय में एमडी करने वाली पहली महिला थीं. पायल तड़वी की मौत के मद्देनजर, सितंबर 2021 में, 4 संगठनों के एक समूह ने चिकित्सा शिक्षा में जातिगत भेदभाव पर आधारित 'संस्थागत जातिवाद का स्थिर ढोल' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, और जाति के संबंध में छात्रों और कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के अनुभवों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया. रिपोर्ट में पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल कई लोगों का मानना ​​​​था कि आरक्षण के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों में इन पेशेवर कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने की योग्यता का अभाव है. उच्च शिक्षण संस्थानों में भी संकाय नियुक्तियों में विविधता का अभाव देखा जाता है: उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय नियुक्तियां हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में नहीं रखतीं. हाल ही में, केंद्र सरकार ने संसद में खुलासा किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षित 80% संकाय पद, अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी में लगभग 83% और अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में लगभग 64% पद रिक्त हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार द्वारा 10 फरवरी, 2025 को लोकसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, सितंबर 2022 से, सभी आईआईटी और आईआईएम ने एससी और एसटी सहित रिक्तियों को भरने के लिए मिशन मोड पर भर्ती अभियान चलाया। हालाँकि, 23 दिसंबर, 2024 तक भरे गए कुल 3,027 संकाय पदों में से केवल 328 एससी (276) और एसटी (52) थे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आरक्षण के आदेश के बावजूद, सरकार एससी/एसटी और ओबीसी संकायों की भर्ती के प्रति गंभीर नहीं है. उनका तर्क है कि एनएफएस (उपयुक्त नहीं पाया गया) एससी/एसटी और ओबीसी आरक्षण रिक्तियों पर 60-80 प्रतिशत तक लागू होता है, जबकि सामान्य जातियों के लिए यह केवल 15 प्रतिशत है. उच्च शिक्षण संस्थानों में अपर्याप्त सहायता प्रणालियां और प्रभुत्वशाली संस्कृति: मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही कॉलेजों में छात्रों के मूल्यांकन और ग्रेडिंग में अपारदर्शिता का उच्च स्तर है. इनमें मार्गदर्शन, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणाली और छात्रों को उनकी पढ़ाई और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता और तनाव से उबरने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने जैसी सहायक व्यवस्था का भी अभाव है. उच्च शिक्षण संस्थानों में, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों से आने वाले शोधार्थियों को पर्याप्त मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण सहायता का अभाव है. पर्यवेक्षकों और विभागीय शिक्षकों द्वारा उत्पीड़न और भेदभाव को शोधार्थियों की आत्महत्या का एक प्रमुख कारण माना जाता है.