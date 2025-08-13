ETV Bharat / opinion

Opinion: यूएस-इंडिया टैरिफ टेंशन के बीच रक्षा-संबंधों को कैसे बचा सकते हैं दिल्ली और वॉशिंगटन - DEFENCE TIES

भारत और अमेरिका के रक्षा योजनाकारों को रक्षा समझौतों को चल रहे व्यापार संघर्ष के दायरे से बाहर रखना चाहिए. इसमें दोनों की भलाई है.

Defence Ties
व्हॉइट हाउस के ईस्ट रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (दाएं) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते हुए. (AP)
author img

By Major General Harsha Kakar

Published : August 13, 2025 at 11:13 AM IST

8 Min Read

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में प्रतिकूल भुगतान संतुलन, उच्च टैरिफ और रूसी तेल खरीद सहित कई कारणों का हवाला देते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. हालांकि, यह मोदी के इस दावे के कारण भी संभव है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घोषित युद्ध विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी. दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं. भारत के भीतर, सभी राजनीतिक दलों ने ट्रंप के 'आर्थिक ब्लैकमेल' के आगे न झुकने के सरकार के रुख का समर्थन किया है. वहीं भारत ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया में परिपक्वता दिखाई है.

प्रतिबंधों को 'अन्यायपूर्ण' बताने के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा. उन्होंने एक भाषण में कहा, 'भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा.' इस संदेश ने भारत के दृढ़ रहने के इरादे को दर्शाया.

Defence Ties
गुरुकुल स्कूल ऑफ आर्ट के एक छात्र ने मुंबई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति पूरी की. (AP)

अन्य नेताओं की तुलना में, प्रधानमंत्री मोदी ने न तो ट्रंप से पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया और न ही बातचीत के लिए वॉशिंगटन की ओर दौड़े, जिससे ट्रंप का अहंकार शांत हुआ.

दूसरी ओर, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ-साथ रूस और चीन के साथ भी अपने संबंध बढ़ाए. इससे ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने आगे की व्यापार वार्ता रोक दी. उन्होंने कहा कि "जब तक हम इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी."

भारत के लिए, अमेरिका एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के अलावा, एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी और आपूर्तिकर्ता भी है. दोनों देश क्वॉड के सदस्य हैं. जिसका नेतृत्व शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाला है. हो सकता है कि यह शिखर सम्मेलन न हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी किसी भी बैठक के लिए प्रतिकूल बनी हुई हैं.

दोनों देशों ने कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इनमें सामान्य सैन्य सूचना सुरक्षा समझौता, जो गोपनीय सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित है. दोनों में रसद विनिमय समझौता ज्ञापन भी है. इसकी वजह से रसद सहायता के लिए एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है. संचार संगतता और सुरक्षा समझौता भी है.

Defence Ties
नई दिल्ली में एक औपचारिक स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए प्रतीक्षा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (AP)

इतना ही नहीं यह दोनों सेनाओं के बीच सुरक्षित संचार से संबंधित है. साथ ही बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, जो भू-स्थानिक सूचना साझाकरण है, इसमें शामिल हैं. ये दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और समझ का संकेत देते हैं.

रक्षा उद्योगों, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग पर केंद्रित इंडस-एक्स (अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल) के साथ-साथ दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल भी है. इसमें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.

भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार भी माना जाता है और उसे सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 का दर्जा प्राप्त है. इससे रक्षा व्यापार को लाभ होता है. वर्तमान में, दोनों देश खरीद प्रणालियों के संरेखण को सक्षम बनाने के लिए एक पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर भी विचार कर रहे हैं.

भारत, अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है. इस अभ्यास में तीनों सेनाएं शामिल होती हैं. इनमें मालाबार नौसैनिक अभ्यास और युद्ध अभ्यास सबसे उल्लेखनीय हैं. रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है. रक्षा संबंधों को मजबूत करना दोनों देशों की इस स्वीकृति पर आधारित है कि उन्हें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीन पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, जो दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

अमेरिका के साथ भी कई बड़े रक्षा सौदे चल रहे हैं. इनमें तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान के लिए GE F404 इंजन शामिल हैं, जिनकी आपूर्ति कुछ देरी के बाद शुरू हुई है. इससे भारत की वायु शक्ति प्रभावित हो रही है. तेजस मार्क 2 और नौसेना के दोहरे इंजन वाले डेक-आधारित लड़ाकू विमान के लिए GE F414 इंजनों के सह-उत्पादन के लिए बातचीत चल रही है.

इसके अलावा, दिसंबर 2024 में 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B सी गार्जियन/प्रीडेटर मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की खरीद के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा भी शामिल है. इस सौदे में स्थानीय असेंबली और भारत में एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा की स्थापना भी शामिल है.

छह पोसाइडन P 8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद पर चर्चा जारी है, जो भारी मूल्य वृद्धि के कारण फिलहाल रुकी हुई है. शुरुआती दौर में जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खरीद और स्थानीय उत्पादन पर चर्चा चल रही है. भारत अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर भी दे सकता है, जिनमें से 6 की खरीद प्रक्रिया चल रही है.

भारत ने यह बता दिया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप द्वारा प्रस्तावित F35 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि नहीं रखता है. इसके बावजूद, अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.

Defence Ties
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के औपचारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए. (AP)

दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व ने महसूस किया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना होगा. इसलिए अब तक कूटनीतिक और आर्थिक विवादों का रक्षा सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो लगातार बढ़ रहा है. हालांकि, इस बार यह विवाद एक नए स्तर पर पहुंच गया है, जहां ट्रंप व्यापार युद्ध में तर्क के बजाय प्रतिशोध का प्रदर्शन कर रहे हैं. पहला संभावित निशाना क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हो सकता है.

ट्रंप द्वारा पाकिस्तान से नजदीकी दर्शाने से भारत की बेचैनी और बढ़ गई है. ऐसा लगता है कि उनका इरादा भारत के खिलाफ पाक कार्ड खेलने का है. रक्षा सौदों के संदर्भ में पाक-अमेरिका संबंध कैसे आगे बढ़ेंगे, यह भविष्य के भारत-अमेरिका संबंधों को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा.

भारत, अपनी ओर से, दो प्रमुख विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने पर काम कर रहा है और व्यापार विवाद से रक्षा सौदों को प्रभावित नहीं होने दे सकता. आवश्यक तकनीक और आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता के संदर्भ में उसके पास सीमित विकल्प हैं. खासकर जब यूरोप यूक्रेन को सैन्य संसाधन प्रदान करना जारी रखे हुए है और रूस एक सतत संघर्ष में उलझा हुआ है.

Defence Ties
मुंबई में गुरुकुल स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृतियां बनाते हुए. (AP)

अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य रूस के साथ उसकी निकटता के लिए भारत को निशाना बनाना चाहते हैं और इससे उसकी रक्षा खरीद प्रभावित हो सकती है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थानीय उत्पादन सहित भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सीमित कर सकता है, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को नुकसान पहुंच सकता है.

नेतृत्व के प्रति ट्रंप का लेनदेन वाला रवैया और उनका आहत अहंकार, उन्हें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सीमित करने या भारत पर और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को समान हथियार प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है. पाकिस्तान और चीन के लिए, अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग में गिरावट और भी ज़्यादा दुस्साहस के द्वार खोल देगी.

भारत में भी यह आवाज उठ रही है कि अमेरिका लंबे समय में एक भरोसेमंद सहयोगी नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था. इसके परिणामस्वरूप अमेरिका से रक्षा खरीद जारी रखने में हिचकिचाहट हो सकती है. अमेरिकी उत्पादों में 'किल-स्विच' की अफवाहें जोर पकड़ेंगी.

गौर करें तो भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बनने में दशकों लग गए और अब ट्रंप के बदले की भावना के कारण यह खतरे में है. ट्रंप द्वारा रक्षा खरीद को व्यापार और कूटनीतिक रियायतों के लिए इस्तेमाल करने से संबंधों में अंततः दरार पड़ सकती है.

वर्तमान में दोनों पक्षों के रक्षा योजनाकारों को रक्षा सहयोग को व्यापार युद्ध से जोड़ने से बचते हुए परिपक्वता दिखाने की जरूरत है. रक्षा साझेदारी को दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को फिर से बनाने की आधारशिला बने रहना चाहिए. फिलहाल, भारत और अमेरिका के रक्षा योजनाकारों को रक्षा समझौतों को चल रहे व्यापार संघर्ष के दायरे से बाहर रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें- टैरिफ के घमासान के बीच पीएम मोदी की ट्रंप से हो सकती है मुलाकात ! अगले महीने UNGA बैठक में होंगे शामिल

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में प्रतिकूल भुगतान संतुलन, उच्च टैरिफ और रूसी तेल खरीद सहित कई कारणों का हवाला देते हुए भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. हालांकि, यह मोदी के इस दावे के कारण भी संभव है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घोषित युद्ध विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी. दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं. भारत के भीतर, सभी राजनीतिक दलों ने ट्रंप के 'आर्थिक ब्लैकमेल' के आगे न झुकने के सरकार के रुख का समर्थन किया है. वहीं भारत ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया में परिपक्वता दिखाई है.

प्रतिबंधों को 'अन्यायपूर्ण' बताने के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा. उन्होंने एक भाषण में कहा, 'भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा.' इस संदेश ने भारत के दृढ़ रहने के इरादे को दर्शाया.

Defence Ties
गुरुकुल स्कूल ऑफ आर्ट के एक छात्र ने मुंबई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृति पूरी की. (AP)

अन्य नेताओं की तुलना में, प्रधानमंत्री मोदी ने न तो ट्रंप से पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया और न ही बातचीत के लिए वॉशिंगटन की ओर दौड़े, जिससे ट्रंप का अहंकार शांत हुआ.

दूसरी ओर, भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ-साथ रूस और चीन के साथ भी अपने संबंध बढ़ाए. इससे ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने आगे की व्यापार वार्ता रोक दी. उन्होंने कहा कि "जब तक हम इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी."

भारत के लिए, अमेरिका एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार होने के अलावा, एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी और आपूर्तिकर्ता भी है. दोनों देश क्वॉड के सदस्य हैं. जिसका नेतृत्व शिखर सम्मेलन इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाला है. हो सकता है कि यह शिखर सम्मेलन न हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां ऐसी किसी भी बैठक के लिए प्रतिकूल बनी हुई हैं.

दोनों देशों ने कई रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं. इनमें सामान्य सैन्य सूचना सुरक्षा समझौता, जो गोपनीय सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित है. दोनों में रसद विनिमय समझौता ज्ञापन भी है. इसकी वजह से रसद सहायता के लिए एक-दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम बनाता है. संचार संगतता और सुरक्षा समझौता भी है.

Defence Ties
नई दिल्ली में एक औपचारिक स्वागत समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए प्रतीक्षा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (AP)

इतना ही नहीं यह दोनों सेनाओं के बीच सुरक्षित संचार से संबंधित है. साथ ही बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, जो भू-स्थानिक सूचना साझाकरण है, इसमें शामिल हैं. ये दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और समझ का संकेत देते हैं.

रक्षा उद्योगों, शिक्षा जगत और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग पर केंद्रित इंडस-एक्स (अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल) के साथ-साथ दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल भी है. इसमें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है.

भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार भी माना जाता है और उसे सामरिक व्यापार प्राधिकरण-1 का दर्जा प्राप्त है. इससे रक्षा व्यापार को लाभ होता है. वर्तमान में, दोनों देश खरीद प्रणालियों के संरेखण को सक्षम बनाने के लिए एक पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते पर भी विचार कर रहे हैं.

भारत, अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है. इस अभ्यास में तीनों सेनाएं शामिल होती हैं. इनमें मालाबार नौसैनिक अभ्यास और युद्ध अभ्यास सबसे उल्लेखनीय हैं. रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक 10 वर्षीय रक्षा समझौते पर भी विचार किया जा रहा है. रक्षा संबंधों को मजबूत करना दोनों देशों की इस स्वीकृति पर आधारित है कि उन्हें हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और चीन पर नियंत्रण के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, जो दोनों देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

अमेरिका के साथ भी कई बड़े रक्षा सौदे चल रहे हैं. इनमें तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान के लिए GE F404 इंजन शामिल हैं, जिनकी आपूर्ति कुछ देरी के बाद शुरू हुई है. इससे भारत की वायु शक्ति प्रभावित हो रही है. तेजस मार्क 2 और नौसेना के दोहरे इंजन वाले डेक-आधारित लड़ाकू विमान के लिए GE F414 इंजनों के सह-उत्पादन के लिए बातचीत चल रही है.

इसके अलावा, दिसंबर 2024 में 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B सी गार्जियन/प्रीडेटर मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) की खरीद के लिए 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा भी शामिल है. इस सौदे में स्थानीय असेंबली और भारत में एक वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सुविधा की स्थापना भी शामिल है.

छह पोसाइडन P 8I समुद्री निगरानी विमानों की खरीद पर चर्चा जारी है, जो भारी मूल्य वृद्धि के कारण फिलहाल रुकी हुई है. शुरुआती दौर में जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों और स्ट्राइकर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल की खरीद और स्थानीय उत्पादन पर चर्चा चल रही है. भारत अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर भी दे सकता है, जिनमें से 6 की खरीद प्रक्रिया चल रही है.

भारत ने यह बता दिया है कि वह प्रधानमंत्री मोदी की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप द्वारा प्रस्तावित F35 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि नहीं रखता है. इसके बावजूद, अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.

Defence Ties
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के औपचारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए. (AP)

दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व ने महसूस किया है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना होगा. इसलिए अब तक कूटनीतिक और आर्थिक विवादों का रक्षा सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो लगातार बढ़ रहा है. हालांकि, इस बार यह विवाद एक नए स्तर पर पहुंच गया है, जहां ट्रंप व्यापार युद्ध में तर्क के बजाय प्रतिशोध का प्रदर्शन कर रहे हैं. पहला संभावित निशाना क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हो सकता है.

ट्रंप द्वारा पाकिस्तान से नजदीकी दर्शाने से भारत की बेचैनी और बढ़ गई है. ऐसा लगता है कि उनका इरादा भारत के खिलाफ पाक कार्ड खेलने का है. रक्षा सौदों के संदर्भ में पाक-अमेरिका संबंध कैसे आगे बढ़ेंगे, यह भविष्य के भारत-अमेरिका संबंधों को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा.

भारत, अपनी ओर से, दो प्रमुख विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करने पर काम कर रहा है और व्यापार विवाद से रक्षा सौदों को प्रभावित नहीं होने दे सकता. आवश्यक तकनीक और आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धता के संदर्भ में उसके पास सीमित विकल्प हैं. खासकर जब यूरोप यूक्रेन को सैन्य संसाधन प्रदान करना जारी रखे हुए है और रूस एक सतत संघर्ष में उलझा हुआ है.

Defence Ties
मुंबई में गुरुकुल स्कूल ऑफ आर्ट के छात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाकृतियां बनाते हुए. (AP)

अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य रूस के साथ उसकी निकटता के लिए भारत को निशाना बनाना चाहते हैं और इससे उसकी रक्षा खरीद प्रभावित हो सकती है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थानीय उत्पादन सहित भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सीमित कर सकता है, जिससे सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को नुकसान पहुंच सकता है.

नेतृत्व के प्रति ट्रंप का लेनदेन वाला रवैया और उनका आहत अहंकार, उन्हें दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को सीमित करने या भारत पर और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को समान हथियार प्रदान करने के लिए प्रेरित कर सकता है. पाकिस्तान और चीन के लिए, अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग में गिरावट और भी ज़्यादा दुस्साहस के द्वार खोल देगी.

भारत में भी यह आवाज उठ रही है कि अमेरिका लंबे समय में एक भरोसेमंद सहयोगी नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था. इसके परिणामस्वरूप अमेरिका से रक्षा खरीद जारी रखने में हिचकिचाहट हो सकती है. अमेरिकी उत्पादों में 'किल-स्विच' की अफवाहें जोर पकड़ेंगी.

गौर करें तो भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को बनने में दशकों लग गए और अब ट्रंप के बदले की भावना के कारण यह खतरे में है. ट्रंप द्वारा रक्षा खरीद को व्यापार और कूटनीतिक रियायतों के लिए इस्तेमाल करने से संबंधों में अंततः दरार पड़ सकती है.

वर्तमान में दोनों पक्षों के रक्षा योजनाकारों को रक्षा सहयोग को व्यापार युद्ध से जोड़ने से बचते हुए परिपक्वता दिखाने की जरूरत है. रक्षा साझेदारी को दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को फिर से बनाने की आधारशिला बने रहना चाहिए. फिलहाल, भारत और अमेरिका के रक्षा योजनाकारों को रक्षा समझौतों को चल रहे व्यापार संघर्ष के दायरे से बाहर रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें- टैरिफ के घमासान के बीच पीएम मोदी की ट्रंप से हो सकती है मुलाकात ! अगले महीने UNGA बैठक में होंगे शामिल

For All Latest Updates

TAGGED:

TARIFF WARUSINDIADONALD TRUMPDEFENCE TIES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Independence Day 2025: लाल-किला पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए ऐसे बुक करें टिकट

श्रीदेवी की 62वीं बर्थ एनिवर्सरी, बोनी कपूर ने पोस्ट कर लिखा, 26 की लगती हो, बेटी जाह्नवी ने भी किया याद

बुधवार को बाजार में छाई हरियाली, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 24550 के ऊपर खुला

ट्रंप के पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाने का अमेरिकी प्रवक्ता ने किया बचाव, कहा- भारत के साथ संबंध 'अच्छे' हैं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.