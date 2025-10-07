ETV Bharat / opinion

भारतीय शिक्षा में क्यों गायब सा है नवाचार, नोबेल पुरस्कार की दौड़ में कहां है भारत

यदि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय ऐसी रैंकिंग में शामिल हैं, तो इसका मतलब है कि शोध गतिविधियां बड़े पैमाने पर हो रही हैं. लेकिन असली वैज्ञानिक गौरव प्रकाशित शोधपत्रों की संख्या से नहीं, बल्कि रचनात्मकता, मौलिकता और समाज को होने वाले लाभ से मापा जाता है. उदाहरण के लिए, mRNA अनुसंधान, जिसने COVID-19 टीकों को संभव बनाया, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में प्रारंभिक आधारभूत अनुसंधान को ही लें. दोनों ही दशकों के अथक जिज्ञासा-प्रेरित कार्य का परिणाम थे. ये वैज्ञानिक पुरस्कारों के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि "क्यों?" के उत्तर खोज रहे थे.

स्टैनफोर्ड सूची, बिना प्रभाव का उत्सव: एल्सेवियर के सहयोग से तैयार की गई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की "शीर्ष 2% वैज्ञानिकों" की सूची में शामिल भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 2024 में, लगभग 5,300 भारतीय वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए, जो वास्तव में गर्व की बात है. वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद, भारत ने हाल के दशकों में विज्ञान में नोबेल स्तर की कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है.

इसके विपरीत, अमेरिका ने 400 से अधिक जीते हैं, जबकि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस प्रत्येक ने सौ से अधिक जीते हैं. स्वीडन जैसे छोटे देश ने भी 35 नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं. एक तरह से, नोबेल पुरस्कार राष्ट्रीय विकास के संकेतक भी हैं. यदि भारत वास्तव में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखता है, तो इस संकेतक को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए. मूल मुद्दा यह है कि हमने अपने बच्चों और छात्रों में जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रभावी ढंग से विकसित नहीं किया है.

फिर भी, बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों, रचनात्मक लेखकों और अर्थशास्त्रियों वाला सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, भारत ने अब तक केवल नौ नोबेल पुरस्कार जीते हैं.

भारतीय संविधान के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है, जिसे 1976 के 42वें संशोधन में अनुच्छेद 51A(h) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है. यह प्रावधान प्रत्येक नागरिक से प्रश्न पूछने का दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करने का आह्वान करता है. संक्षेप में, यह अंधविश्वास और अंध स्वीकृति के बजाय तर्कसंगतता, खुले विचारों और प्रमाण-आधारित सोच को प्रोत्साहित करता है. यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक प्रगति का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण है.

हैदराबाद: हर साल, अक्टूबर आते ही, विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा दुनिया भर में बड़ी खबर बन जाती है. 1901 से, नोबेल पुरस्कार मानवता के लिए लाभकारी नवाचारों को सम्मानित करता रहा है. इस पुरस्कार की स्थापना करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल की दूरदर्शिता के अनुरूप, नोबेल फाउंडेशन ने जिज्ञासा, रचनात्मकता और मौलिकता से प्रेरित कार्यों और शोध को मान्यता दी है.

हमारी अपनी बनाई हुई समस्या: बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं; वे लगातार "क्यों?" पूछते रहते हैं. अगर उन्हें पोषित किया जाए, तो यह जिज्ञासा खोजों और नवाचारों की ओर ले जाती है. यह रचनात्मकता को भी बढ़ावा देती है. दुर्भाग्य से, हमारी शिक्षा प्रणाली इस स्वाभाविक गुण को कमजोर कर देती है. प्रश्न पूछने को कम महत्व दिया जाता है. "क्यों?" पूछना अक्सर विघटनकारी माना जाता है. तर्क-वितर्क को हतोत्साहित किया जाता है. बच्चों को सिखाया जाता है कि चीजों को जैसी हैं, वैसी ही स्वीकार करना परिपक्वता की निशानी है.

परिणामस्वरूप, शोध में मौलिकता में भारी गिरावट आई है. ध्यान अधिक प्रकाशनों, अधिक उद्धरण प्राप्त करने और पेटेंट दाखिल करने पर केंद्रित हो गया है, जबकि वास्तविक नए विचारों को कम मान्यता मिलती है. इसने भारत को कुशल पेशेवरों का देश तो बना दिया है, लेकिन उन नवप्रवर्तकों का नहीं जो दुनिया को बदलने वाली सफलताएं हासिल करते हैं.

जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा देना: जिज्ञासा केवल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, यह एक विकसित अनुशासन है. यह लोगों को सार्थक प्रश्न पूछने और नए दृष्टिकोणों से सोचने के लिए प्रेरित करती है. कई नोबेल पुरस्कार विजेता खोजें पूरी तरह से अप्रत्याशित थीं, जो समस्याओं को देखने के नए नजरिए से पैदा हुई थीं. जिज्ञासा, रचनात्मकता, साहस और आजीवन सीखने की क्षमता को जन्म देती है. विज्ञान, साहित्य, कला, प्रौद्योगिकी—सभी क्षेत्रों में मानव प्रगति हमेशा जिज्ञासा से प्रेरित रही है.

भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिज्ञासा को दबाना नहीं, बल्कि प्रोत्साहित करना होगा. इसके लिए शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता है. रटने की आदत की जगह प्रश्न-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना होगा. शोध में नवीनता को पुरस्कृत किया जाना चाहिए. धन और मान्यता केवल उत्पादन की मात्रा पर ही नहीं, बल्कि रचनात्मक विचारों पर भी आधारित होनी चाहिए. नीतियों को शोध में जोखिम उठाने का समर्थन करना चाहिए. भले ही परिणाम आने में समय लगे, लेकिन बुनियादी शोध में निवेश आवश्यक है. समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा. बच्चों की जिज्ञासा को महत्व दिया जाना चाहिए, उसे बाधा नहीं माना जाना चाहिए. वैश्विक सहयोग बढ़ाना होगा. भारत को केवल संख्या ही नहीं बढ़ानी चाहिए, बल्कि ऐसे विचारों का योगदान देना चाहिए जो दुनिया को बदल दें.

आगे का लक्ष्य: भारत में नोबेल पुरस्कारों की कमी केवल धन या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण नहीं है. गहरी सांस्कृतिक समस्या जिज्ञासा को पोषित करने में हमारी विफलता है. हम संस्थानों या सुविधाओं का चाहे जितना भी विस्तार करें, अगर वे छात्रों को "क्यों?" पूछने का अधिकार नहीं देते, तो उन्हें वैश्विक मान्यता नहीं मिलेगी. जिज्ञासा कोई विलासिता नहीं है, यह नवाचार का आधार है.

यदि भारत वास्तव में परिवर्तनकारी नवाचारों के साथ विश्व मंच पर खड़ा होना चाहता है, तो बचपन से लेकर जीवन के हर चरण तक जिज्ञासा को संरक्षित, प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाना चाहिए. तभी हम शोध पत्रों और पेटेंटों की गिनती से आगे बढ़कर वास्तविक नवप्रवर्तकों का सम्मान करने की ओर अग्रसर होंगे. तब तक, हमें शायद कभी-कभार मिलने वाले मुट्ठी भर नोबेल पुरस्कारों या समकक्ष वैश्विक सम्मानों से ही संतुष्ट रहना होगा.