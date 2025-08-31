इस अगस्त में जब गुरुग्राम की सड़कें सिर्फ 90 मिनट की मानसूनी बारिश में नदी में तब्दील हो गईं, तो शहर के बुनियादी ढांचे की खामियां उजागर हो गईं. उसी मानसून में, वाराणसी में पानी ने अपने ऐतिहासिक घाटों को निगल लिया, जिससे दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. ये कोई अनोखी घटनाएं नहीं हैं—ये इस बात की एक झलक हैं कि जलवायु परिवर्तन भारत के शहरों के लिए क्या लेकर आया है. अनियमित, तेज बारिश शहरी बुनियादी ढांचे की परीक्षा ले रही है. हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शहर इसके लिए तैयार नहीं हैं.

शहर भारत की अर्थव्यवस्था के इंजन हैं. 35% से ज्यादा आबादी शहरी इलाकों में रहती है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60% का योगदान देते हैं, फिर भी इनमें से ज्यादातर शहर जलवायु परिवर्तन की चरम स्थितियों के लिए बिना किसी योजना के विकसित हो रहे हैं. इसके परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, पिछले दो दशकों में शहरी बाढ़ की घटनाओं में तीन गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है. गुरुग्राम के टेक हब, निचली आवासीय बस्तियां, और बेंगलुरु से लेकर चेन्नई तक के शहरों में पुनर्निर्मित आर्द्रभूमि (wetlands), सभी बाढ़ के लिए संवेदनशील हैं क्योंकि शहरी विस्तार ने अक्सर प्राकृतिक जल निकासी, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु जोखिमों की अनदेखी की है. भारतीय मौसम विभाग के अनुमान बताते हैं कि अल्पकालिक, तीव्र वर्षा और अधिक बार होगी. तत्काल कार्रवाई के बिना आर्थिक नुकसान, मानव विस्थापन और सार्वजनिक जीवन में व्यवधान बढ़ेंगे.

सरकारी एजेंसियां तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. नगर निकाय अक्सर बजट की भारी कमी, पुरानी जल निकासी व्यवस्था और सीमित कर्मचारियों के साथ काम करते हैं. नौकरशाही की तरफ से विलंब, शहर, राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच बिखरी जिम्मेदारियां, और पुराने नियोजन ढांचे का मतलब है कि तूफानी जल प्रबंधन निवारक के बजाय ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक होता है. कई शहरों में रीयल टाइम निगरानी प्रणालियों का अभाव है, और मरम्मत या अपग्रेड का कार्य धीमा है, जिससे शहरी आबादी बार-बार बाढ़ की चपेट में आ जाती है.

प्रयागराज में, 30 अगस्त, 2025 को उफनती गंगा नदी के आस-पास के इलाकों में जलभराव (PTI)

यहीं पर निजी क्षेत्र परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है. समस्या का हिस्सा बनने के बजाय, निजी कंपनियां—जो पूंजी, तकनीक और परिचालन विशेषज्ञता से लैस हैं—बड़े पैमाने पर बाढ़-रोधी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव कर सकती हैं. सोखने योग्य फुटपाथ जो पानी को जमीन में रिसने देते हैं, शहरी आर्द्रभूमि जो प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं, अतिरिक्त पानी के लिए बेसिन, और हरित छतें जो पानी का पहना कम करती हैं, ये सभी जलभराव को कम करने और भूजल को बढ़ाने की सिद्ध रणनीतियां हैं. इन उपायों के लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश और दीर्घकालिक रखरखाव की आवश्यकता होती है, ऐसे संसाधन जो निजी डेवलपर्स, निर्माण कंपनियां और बुनियादी ढांचा कंपनियां प्रदान कर सकती हैं.

उदाहरण के लिए, नागपुर में, नगरपालिका अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच सहयोग से सीमेंट सड़कों के किनारे वर्षा जल संचय के लिए 51 गड्ढे बनाए गए हैं. हालांकि यह पहल आकार में मामूली है, लेकिन यह बाढ़-रोधी शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के ठोस प्रभाव को दर्शाती है और अन्य शहरों में अपनाने के लिए एक मॉडल पेश करती है.

तकनीक लचीलेपन को और बढ़ा सकती है. खंडित डेटा प्रणालियों के कारण, भारत के कई शहरों में वास्तविक समय में बाढ़ मानचित्रण, सेंसर-आधारित जल निकासी निगरानी और एआई-संचालित वर्षा पूर्वानुमान का अभी भी कम उपयोग हो रहा है. हैदराबाद ने बाढ़ वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए जीआईएस मानचित्रण और ड्रोन सर्वेक्षणों का प्रयोग किया है, फिर भी जल निकासी प्रणालियां अभी भी किसी स्थिति में प्रतिक्रिया की तरह ही काम करती हैं. प्राइवेट तकनीकी कंपनियां डेटा-संचालित समाधान प्रदान करके इस अंतर को पाट सकती हैं, जिन्हें अकेले सरकारें बड़े पैमाने पर लागू नहीं कर सकतीं. स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां जल निकासी नेटवर्क में IoT (Internet of Things) सेंसर लगा सकती हैं, AI से बाढ़ परिदृश्यों का मॉडल बना सकती हैं, और ऐसे डैशबोर्ड प्रदान कर सकती हैं जो शहर के अधिकारियों को नुकसान का अनुमान लगाने और उसे कम करने में मदद करें. पुणे में, एक निजी तकनीकी पहल ने सेंसर से लैस वर्षा जल नालियां स्थापित कीं जो अधिकारियों को रीयल टाइम में जल-स्तर का डेटा भेजती हैं, जिससे समय रहते पंपिंग संभव होती है और क्षेत्र में बाढ़ को कम किया जा सकता है.

लचीलेपन के वित्तपोषण का एक और क्षेत्र है, जहां निजी भागीदारी बहुत जरूरी है. जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास में पूंजी लगती है और सरकारी धन सीमित है. ग्रीन बॉन्ड, जलवायु-जोखिम बीमा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) बाढ़ अवरोधों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और पुनर्स्थापित जल निकायों के लिए धन जुटा सकते हैं. वैश्विक स्तर पर, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश किए गए प्रत्येक 1 डॉलर से 4 डॉलर का आर्थिक लाभ प्राप्त होता है - जो निजी भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है.

भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने में तेजी देखी गई है, फरवरी 2023 तक जुटाए गए 21 अरब डॉलर में से 84% निजी क्षेत्र से आए हैं. नगर निकाय इस बाजार में प्रवेश कर रहे हैं: नासिक नगर निगम बाढ़-रोधी परियोजनाओं के लिए ग्रीन और म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिये 400 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है, जबकि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम का 200 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉन्ड इश्यू, जो पांच गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, टिकाऊ शहरी परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है. 235.54 मिलियन डॉलर की लागत वाली ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना से 26 वर्षों में 132-241 मिलियन डॉलर का लाभ होने की उम्मीद है. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) निजी वित्त को और बढ़ा सकती है; उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की, जिससे पता चलता है कि मिश्रित वित्त जलवायु निवेश को कैसे बढ़ा सकता है.

फिर भी, अकेले निवेश पर्याप्त नहीं है. निजी हितधारकों को समुदायों को शामिल करना होगा और क्षमता निर्माण करना होगा. बाढ़ के लिए संवेदनशील शहरों में काम करने वाली कंपनियों का कर्मचारियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और संचालन की सुरक्षा में निहित स्वार्थ होता है. मुंबई में, कई एमएसएमई ने सुविधाओं का विस्तार किया है और जल प्रबंधन प्रणालियां लागू की हैं, जिससे परिचालन संबंधी व्यवधान कम हुए हैं. जब कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों, प्रशिक्षण या स्थानीय सहभागिता के जरिये चुनौतियों वाले क्षेत्रों में निवेश करती हैं, तो वे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती हैं, जिससे तैयारी और अपनाने की क्षमता का गुणक प्रभाव पैदा होता है.

बाधाएं बनी हुई हैं: नीतिगत अनिश्चितता, राज्यों में असंगत नियम और उच्च अग्रिम लागत निजी भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं. कई कंपनियां अपने परिचालनों पर बाढ़ के जोखिम के पैमाने को भी कम आंकती हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुसंगत राष्ट्रीय ढांचे, स्पष्ट प्रोत्साहनों और शहरी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य जलवायु-जोखिम उजागर करने की जरूरत है. सरकारों को निजी क्षेत्र को गौण भूमिका में रखने के बजाय उसके साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए. जब ​​सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी कंपनियां और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो लचीलापन व्यावहारिक और मापने योग्य दोनों बन जाता है.

सीख बहुत स्पष्ट: भारत के शहर इंतजार नहीं कर सकते. गुरुग्राम, वाराणसी और अन्य जगहों पर मानसून की बाढ़ एक चेतावनी है. शहरी बाढ़ कोई दूर का खतरा नहीं है; यह एक मौजूदा हकीकत है. शहरी लचीलापन कोई दान नहीं है—यह व्यावसायिक निरंतरता, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा है. निजी क्षेत्र, अपनी पूंजी, तकनीक और संचालन कौशल के साथ, सिर्फ एक हितधारक नहीं है—यह लचीले शहरों का सह-निर्माता है. सरकारें मानक तय कर सकती हैं और संसाधन जुटा सकती हैं, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना, शहर प्रतिक्रियाशील, कमजोर और आर्थिक रूप से असुरक्षित बने रहेंगे. भारत का शहरी भविष्य यह मांग करता है कि व्यवसाय हाशिये से हटकर, जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश करें, और भविष्य में बाढ़ के झटकों को झेलने में सक्षम शहरों का निर्माण करने के लिए सहयोग करें.

