नई दिल्ली: शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के तहत तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली बैठक एक हाई-प्रोफाइल आयोजन होगा. इस बैठक पर दुनिया की नजर है. तीनों नेता मिलकर यूरेशियाई शक्ति के विचार को इस क्षेत्र के भीतर से 'एशिया की धुरी' के रूप में प्रस्तुत करेंगे. यह बैठक ब्रिक्स जैसे वैश्विक बहुसंख्यक मंचों और एक बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण को मजबूत करेगी.

मेजबान देश चीन ने इस बैठक को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है. इस बैठक के बाद द्वितीय विश्व युद्ध, जापान के आत्मसमर्पण और सितंबर 1945 में फासीवाद-विरोधी युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक चीनी परेड का 3 सितंबर को आयोजन होगा. एससीओ और परेड दोनों में 26 अन्य नेताओं की उपस्थिति के साथ, चीनी स्पष्ट संकेत दे रहा है कि कोई भी इसे मिस नहीं करेगा.

इस आयोजन में पुतिन की उपस्थिति वैश्विक दक्षिण में उनकी वैधता स्थापित करती है. खासकर तब, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एंकरेज-अलास्का अमेरिका-रूस शांति शिखर सम्मेलन में समान रूप से उनका स्वागत किया था. हालांकि यूरोपीय देश इसे गंभीरता से नहीं लेंगे.

वहीं ट्रंप के झटके से आहत प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह दिखाने का एक अवसर होगा कि दुनिया विविधतापूर्ण है और हालांकि भारत अब भी अमेरिका को एक रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन वह अमेरिका के हुक्म के आगे झुकेगा नहीं और विकल्प संभव हैं. एक कहानी चल रही है कि ट्रंप के टैरिफ के सामने भारत चीन की ओर रुख कर रहा है.

सच्चाई यह है कि भारत यह जान गया है कि अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता. भारत को संबंधों और भू-अर्थशास्त्र में विविधता लानी होगी. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता नीति कायम है और चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. यह एससीओ बैठक एक कदम आगे होगी.

तिआनजिन बैठक और घोषणापत्र निस्संदेह मुक्त और निष्पक्ष व्यापार पर जोर देंगे, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश ट्रंप शासन द्वारा उन पर लगाए गए एकतरफा टैरिफ के झटके से जूझ रहे हैं. हालांकि उनमें से कई ने एक 'समझौते' पर बातचीत की है.

इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप प्रशासन ने उनमें से कई पर भारी बोझ डाला है. जैसे उदाहरण के लिए, वियतनाम पर 46% से घटाकर 20% टैरिफ लगाया गया. ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन के देश पर भी भारी प्रतिबंध लगाए गए थे. इतना ही नहीं हाल ही में वहां बमबारी की गई. इसलिए, एससीओ देश, ब्रिक्स की तरह ही एक स्थिर व्यापार व्यवस्था की तलाश कर सकते हैं और क्षेत्रीय व्यापार और रसद बुनियादी ढांचे पर कुछ समझौते होने की संभावना है.

मूल रूप से एक सुरक्षा संगठन के रूप में गठित एससीओ आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करेगा और भारत सामान्य रूप से इसकी कड़ी निंदा चाहेगा. मानवीय मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही रूस, क्षेत्रीय-यूरेशियन सुरक्षा ढांचे पर चर्चा शुरू करने के लिए उत्सुक होगा. वहीं इस मंच पर सभी का स्वागत किया जाएगा. हालांकि एससीओ सदस्यों के भीतर कई द्विपक्षीय मुद्दे लंबित हैं. सऊदी अरब जैसे कुछ नए देशों ने पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है. उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा.

एससीओ, ब्रिक्स, क्षेत्रीय स्थिरता और बहुध्रुवीयता की सफलता और मजबूती की कुंजी भारत और चीन के बीच संबंधों का सामान्यीकरण और सुधार है. भारत और चीन इस दिशा में कदम उठाने की प्रक्रिया में हैं. हालांकि अभी लंबा रास्ता तय करना है.

इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2024 में कजान (रूस) ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुलाकात के दौरान तनाव कम करने की पहल की. दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष (गलवान, हिमालयी क्षेत्र, 2022) के फिर से भड़कने के बाद भारत-चीन संबंधों में तनाव कम हो गया था.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा (18-19 अगस्त 2025) के साथ चीन-भारत के संबंधों में गर्माहट आई. यहां चीनी और भारतीय विदेश मंत्रियों ने सभी क्षेत्रों में देशों के बीच सामान्यीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किया. सीमा विवाद के समाधान पर इन दो विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वें दौर की वार्ता के हिस्से के रूप में वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक के साथ उभरी '10 सूत्री आम सहमति रूपरेखा' विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

वे एक विशेषज्ञ समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए, जो सीमा प्रबंधन और नियंत्रण के लिए परामर्श और समन्वय (डब्ल्यूएमसीसी) के लिए कार्य तंत्र के ढांचे के भीतर सीमांकन पर काम करेगा. डी-एस्केलेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सैन्य बिंदुओं पर एक सामान्य स्तर की वार्ता तंत्र स्थापित करने के लिए भी उपयोगी होगा.

इतना ही नहीं दोनों देशों के बीच बाढ़ नियंत्रण सहित सीमा पार नदी सहयोग पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए सहमत हुए. इस सहभागिता का अगला दौर 2026 में चीन में होगा. इसमें संवाद और अनुपालन माप की निरंतरता सुनिश्चित होगी.

ताइवान के बारे में, चीन ने कहा कि "जयशंकर ने कहा कि ताइवान, चीन का हिस्सा है." भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि चीनी पक्ष ने ताइवान का मुद्दा उठाया. "भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है." (18-19 अगस्त, 2025) और भारत, ताइवान के साथ वैसे ही बातचीत करता है जैसे दुनिया के अधिकतर देश आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर करते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने वांग यी से मुलाकात के दौरान अंतिम बात कही और इस आम सहमति का समर्थन किया कि सीमा पर शांति और स्थिरता को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए, कि भारत-चीन सहयोग 'एशियाई सदी' के लिए अपरिहार्य है और विकास में योगदान देगा.

राष्ट्रपति पुतिन, शी और मोदी के बीच तियानजिन बैठक से ठीक पहले यह चीन-भारत बातचीत एससीओ बैठक को सुचारु और महत्वपूर्ण बनाती है. बेशक, कई चीजें आड़े आ सकती हैं, लेकिन संकेत यही हैं कि रूस, चीन और भारत में एक बहुध्रुवीय व्यवस्था का निर्माण जारी रखने की क्षमता है. ऐसी व्यवस्था वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए बेहतर विकास की संभावनाएं खोलती हैं. उनकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं. शी, मोदी और पुतिन के बीच बैठक काफी आगे तक जा सकती है.