हैदराबाद: डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत के साथ यूएस संबंध अशांत रहे हैं. इसकी वजह हमारी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्कों का अत्यधिक दबाव है. ट्रंप ने भारत से होने वाले सभी आयातों पर 50% का एकमुश्त शुल्क लगा दिया है. इस कदम से उद्योग और निर्यातकों को तो काफी परेशानी हो रही है, लेकिन हमारे कृषि क्षेत्र और किसानों को भी इसका असर महसूस होने लगा है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत को तेल, रक्षा उपकरण आदि सहित अधिक अमेरिकी सामान खरीदने की जरूरत है. वहीं इस व्यापार युद्ध का कम चर्चित पहलू अमेरिकी कृषि वस्तुओं के लिए भारतीय बाजारों को खोलना और राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रामीण मतदाताओं को खुश करना है.

अब कृषि क्षेत्र में इन बदलावों में सबसे पहला कदम कपास के क्षेत्र में उठाया गया है. सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अमेरिका के भू-राजनीतिक दबाव में नई कपास की फसल से ठीक पहले विदेशी कपास पर 40 दिनों के लिए 11% आयात शुल्क हटा देगी. अगर यह "विदेशी कपास" मुख्यतः अमेरिका से ही आता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

विदेशी कपास के भारत में 50,000 से 51,000 रुपये प्रति कैंडी (355.6 किलोग्राम) के बीच आने का अनुमान है, जबकि भारतीय कपास निगम 56,000 से 57,000 रुपये प्रति कैंडी के बीच कपास बेच रहा है और नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 61,000 रुपये अनुमानित किया गया है.

इस प्रकार, हालांकि यह सौदा भारतीय किसानों और भारतीय कपास निगम दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान है. इससे राज्य और सभी उल्लिखित पक्षों को राजस्व का गंभीर नुकसान होगा, लेकिन एकमात्र राहत की बात यह है कि वस्त्र निर्माण उद्योग अब उपलब्ध सस्ते कपास का लाभ उठा सकता है और अपनी उत्पादन लागत कम कर सकता है.

डेयरी, मक्का खरीदने पर यूएस बना रहा दबाव: कुल मिलाकर, भारतीय वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगाए जाने से, सस्ता कपास, विनिर्माण क्षेत्र के लिए झटका कम कर सकता है. लेकिन कपास उन कृषि-वस्तुओं की सूची में सबसे ऊपर है जिन पर अमेरिकी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है. अमेरिका भारत पर डेयरी, मक्का, सोयाबीन, चावल, चीनी, कैनोला और इथेनॉल खरीदने का दबाव बना रहा है.

अमेरिकी कृषि निर्यात 1.6 बिलियन डॉलर: वर्तमान में, 2024 तक, हमारे देश में अमेरिकी कृषि निर्यात 1.6 बिलियन डॉलर का है. इसमें बादाम (खोल में 868 मिलियन डॉलर), पिस्ता (121 मिलियन डॉलर), सेब (21 मिलियन डॉलर), इथेनॉल (एथिल अल्कोहल - 266 मिलियन डॉलर) शामिल हैं.

भारत, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पालन कर रहा है और डेयरी, मक्का आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा कर रहा है. ट्रंप शासन इसे बदलना चाहता है, क्योंकि वह WTO के सुरक्षा उपायों को मुक्त व्यापार और बाजार पहुंच में बाधा मानता है.

तंबाकू पर 350 प्रतिशत का अमेरिकी बैन: इस बीच, अमेरिका ने तंबाकू (350 प्रतिशत) जैसे कृषि उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं और आयात को और महंगा बनाने के लिए जटिल गैर-मूल्यवर्धित (NAV) शुल्कों की एक प्रणाली भी लागू कर रखी है. इसे आय समर्थन और निर्यात सब्सिडी सहित बड़े पैमाने पर कृषि सब्सिडी के साथ मिलाएं, जो अमेरिकी किसानों की आय को प्रभावित किए बिना अमेरिकी वस्तुओं और अधिशेषों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करती है.

ट्रंप टैरिफ से बचना: आगे का रास्ता कठिन है, क्योंकि इसमें हमारे देश के लिए कुछ कष्ट शामिल हैं. टैरिफ और कृषि-डंपिंग निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के किसानों के बीच दरार पैदा करेंगे. लेकिन इससे बाहर निकलने का एक रास्ता भी है.

सबसे पहले, अगर भू-राजनीतिक दबाव में भारत को अमेरिकी आयात के आगे झुकना पड़ता है, तो हम कम से कम इस अवसर का उपयोग अमेरिका में पारिस्थितिकी और स्थायी किसानों के समर्थन के लिए कर सकते हैं.

पहला कदम हमारे फोटो-सैनिटरी कानूनों को अद्यतन करना होगा. हमें अमेरिका से आने वाले आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा. उदाहरण के लिए, अगर कपास आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्मों से उगाया गया है, तो हमें उसे अस्वीकार कर देना चाहिए. हम अमेरिका से आने वाले जैविक कपास का स्वागत कर सकते हैं. इस तरह, जब हमारा टैरिफ का प्रचार कम हो जाएगा, तो भारत सही पक्ष में होगा.

इसी तरह, मक्के के मामले में भी, चूंकि भारतीय मक्के के किसान पहले से ही हर साल गिरती कीमतों से जूझ रहे हैं, भारत को केवल जैविक रूप से उगाए गए मक्के का ही स्वागत करना चाहिए और यदि संभव हो तो पीले मक्के को स्वीकार न करके नीले, लाल और स्थानीय मक्के की अन्य किस्मों के आयात की अनुमति देनी चाहिए. जीएमओ मक्के या जीएमओ मक्के से बनी चीनी के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए.

इसके अतिरिक्त, हमें बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि छोटे किसान सहकारी समितियों से खरीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए. अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास इस कदम को सुगम बनाने में मदद कर सकता है. इस तरह हम अमेरिका के पारिस्थितिक ग्रामीण मतदाताओं के साथ अपनी जीत सुनिश्चित कर सकेंगे.

हमें अपने खाद्य आयातों में मौजूद जहरीले ऑर्गेनो-फॉस्फेट कीटनाशकों और अन्य कीटनाशकों, ग्लाइफोसेट जैसे शाकनाशियों को अनुमति न देने की एक सख्त नीति भी बनानी चाहिए. बादाम, सेब, क्रैनबेरी आदि जैसे मौजूदा आयातों की भी अवशेषों और जहरीले रसायनों के लिए दोबारा जांच की जानी चाहिए.

अब तिलहन की बात करें तो, हां, भारत को वनस्पति तेलों की भारी मात्रा में जरूरत है और अमेरिका के पास कैनोला और सोयाबीन तेल का अधिशेष है. ऐसे में भारत को जीएम मुक्त आयात का लाभ उठाना होगा. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम न केवल अपने किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इनमें से ज़्यादातर तेल आनुवंशिक रूप से संशोधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं. सोयाबीन के पशु आहार की भी इसी तरह जांच होनी चाहिए.

रक्त-आहार खिलाया जाता है अमेरिकी गायों को: पशुओं की बात करें तो, यह हमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र डेयरी की ओर ले जाता है. यहां अमेरिका हमें अमेरिकी कॉर्पोरेट उत्पादकों से स्किम्ड मिल्क पाउडर और दूध खरीदने के लिए मजबूर करेगा. अब बड़ी समस्या यह है कि अमेरिकी गायों को रक्त-आहार खिलाया जाता है, जिससे उनका दूध देश के अधिकतर शाकाहारियों के लिए अशुद्ध हो जाता है. भारत एक ऐसा देश है, जहां गायों का सम्मान किया जाता है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है.

अमेरिकी दूध के आयात के आर्थिक परिणाम छोटे और मध्यम स्तर के डेयरी किसानों और अमूल जैसी दुग्ध सहकारी समितियों के लिए भी विनाशकारी होंगे. भारतीय उत्पादक किसी भी तरह से अमेरिका के औद्योगिक पैमाने पर डेयरी संचालन की मात्रा की बराबरी नहीं कर सकते, जो अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त है और जीएमओ मक्का और सोयाबीन से पोषित है.

यहां भारत को अंत तक अपनी स्थिति बनाए रखनी होगी और यदि अप्रत्याशित कारणों से डेयरी या दूध पाउडर के आयात की अनुमति देनी पड़ती है, तो हमें अमेरिका से जैविक दूध के आयात पर जोर देना होगा. दूध को गैर-जीएमओ और शाकाहारी फीड से पोषित किया जाना चाहिए और ऑर्गेनिक वैली जैसी दुग्ध सहकारी समितियों से प्राप्त किया जाना चाहिए.

जैविक दूध की कीमत अधिक होती है, इसलिए यह स्थानीय किसानों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अमेरिका में भारत के हितों और पारिस्थितिकी की रक्षा करेगा.

अंततः, यदि आवश्यकता पड़ी, तो भारत को केवल अमेरिका से जैविक और पारिस्थितिक रूप से उत्पादित कृषि-वस्तुओं का ही चयन करना चाहिए. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह दोनों देशों के किसानों के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और आय के लिए विनाशकारी होगा.