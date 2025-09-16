क्या भारत अपने किसानों को अमेरिका के 'मक्का चक्रव्यूह' से बचा सकता है?
अमेरिका में मक्का सालाना लगभग 9 करोड़ एकड़ जमीन पर उगाया जाता है, जो देश की कुल भूमि का लगभग 5 प्रतिशत है.
Published : September 16, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत में व्यापार वार्ता शुरू होने और अमेरिकी वार्ताकार के आगमन के साथ, ऐसा लग रहा है कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के किसानों को निशाना बनाया है और हमारे बाज़ारों में सेंध लगाने पर तुले हुए हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत शेखी बघारता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं.
उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोग अमेरिकी मक्का का एक बुशल क्यों नहीं खरीद सकते? क्या यह बात आपको बुरी नहीं लगती कि वे हमें सब कुछ बेचते हैं और हमारा मक्का नहीं खरीदते. वे हर चीज पर टैरिफ लगाते हैं. अब क्या इसका मतलब यह है कि कपास के बाद, अमेरिका जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई मक्का के आयात पर बातचीत करने का लक्ष्य बना रहा है?
किसान संगठनों ने आलोचना की
भारत ने हाल ही में सितंबर तक कपास के आयात शुल्क को 11 प्रतिशत से घटाकर जीरो करने का निर्णय लिया. बाद में इस नीतिगत बदलाव को बढ़ा दिया गया और अब भारत दिसंबर 2025 तक विदेशी कपास का स्वतंत्र रूप से आयात कर सकेगा. इस कदम की भारतीय किसान संघ सहित किसान संगठनों ने आलोचना की और सरकार से इस विस्तार पर पुनर्विचार करने को कहा.
9 करोड़ एकड़ जमीन पर उगाया जाता है मक्का
कई विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि कपास की खेती शुरू होने के बाद अमेरिका मक्का, सोयाबीन, डेयरी आदि जैसी अन्य कृषि वस्तुओं पर जोर देगा और अब लुटनिक का अमेरिकी प्रेस को दिया गया बयान सामने आया है. लेकिन भारत की ओर देखने से पहले, आइए अमेरिकी मक्का के मामले पर गौर करें.
मक्का सालाना लगभग 9 करोड़ एकड़ जमीन पर उगाया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल भूमि का लगभग 5 प्रतिशत है. मक्का अमेरिका में सबसे प्रमुख फसल है और इसका लगभग 15 फीसदी घरेलू उपयोग में आता है, 40 प्रतिशत पशु आहार के लिए और 45 पर्सेंट ईंधन और गैसोलीन के विकल्प इथेनॉल के लिए.
अमेरिका में मक्का पर अत्यधिक सब्सिडी
यह जानकर हैरानी होती है कि इसका केवल 1 फीसदी ही सीधा मानव उपभोग के लिए है. शेष को फील्ड ऑर्डेंट कॉर्न कहा जाता है, जिसका उपयोग कॉर्नमील, हाई-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, पेंट और प्लास्टिक जैसे अन्य प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है. मक्का अमेरिका में अत्यधिक सब्सिडी वाली फसल भी है. 2024 में मक्का कृषि सब्सिडी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसके उत्पादकों ने 3.2 बिलियन डॉलर एकत्र किए - जो सभी संघीय कृषि सहायता का लगभग 30.5% है.
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित चारा अनाज का 95 फीसदी है. इसलिए अमेरिका के जेनेटिक मॉडिफाई मक्का किसान दुनिया में सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों में से एक हैं.
ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव
नई दुनिया मक्के की विविधता का केंद्र होने के बावजूद औद्योगिक खेतों में उगाई जाने वाली ज़्यादातर मक्के की किस्में पेटेंटेड और जेनेटकिली मॉडिफाई हैं. 2024 में अमेरिका में बोए जाने वाले मक्के का अनुमानित 94 प्रतिशत हिस्सा जेनेटिकली मॉडिफाई होगा. इस पर अक्सर ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है, जो एक ज्ञात कैंसरकारी तत्व है. इस मक्के की खेती से होने वाला ज़्यादातर मुनाफ़ा बीजों और मोनसेंटो/बायर, एडीएम, कारगिल जैसी कृषि-दिग्गज कंपनियों के पास जाता है.
भारत में प्रतिबंध
जेनेटकिली मॉडिफाई मक्के पर वर्तमान में यूरोप और भारत में मानव उपभोग के लिए प्रतिबंध है क्योंकि इसमें जहरीली, एलर्जी और मनुष्यों में एंटीबायोटिक-रजिस्टेंट जीन ट्रांसफर जैसे संभावित स्वास्थ्य जोखिम हैं. कीटनाशक और हर्बिसाइड अवशेष भी स्वास्थ्य जोखिमों को बढ़ा देते हैं. भारत अपनी खाद्य प्रणाली में जेनेटकिली मॉडिफाई फूड पदार्थों की अनुमति नहीं देता, क्योंकि इससे न केवल जन स्वास्थ्य को खतरा होता है, बल्कि हमारी बायोडावर्सिटी को भी गंभीर खतरा होता है और मक्के की देशी प्रजातियों के दूषित होने का खतरा होता है.
मक्का प्रोड्यूसर देशों लिस्ट में भारत
भारत की बात करें तो हम अमेरिका चीन आदि के बाद मक्का प्रोड्यूस देशों की लिस्ट में टॉप पांच में शामिल हैं. भारत ने 2024/2025 सीजन में लगभग 37 मिलियन मीट्रिक टन मक्का प्रोड्यूस किया और हाल के वर्षों में प्रोडक्शन के आंकड़े 35.5 और 38.1 मिलियन मीट्रिक टन के बीच दर्ज किए गए हैं. लेकिन फिर भी, विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित व्यवस्था के तहत, हम सालाना 0.5 मीट्रिक टन तक मक्का का आयात 15 प्रतिशत की दर से कर रहे हैं और इससे अधिक मात्रा पर 50 फीसदी शुल्क लगता है.
यह शुल्क घरेलू बाज़ारों और किसानों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है. खासकर बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मक्का उत्पादक राज्यों के किसानों के लिए. इसलिए, विदेशी जेनेटिक मॉडिफाई मक्का के आयात का कोई भी निर्णय जन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा.
मक्का की कीमतों में अंतर
स्थिति को और भी पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि स्थानीय मक्का जुलाई में 4.29 डॉलर प्रति बुशल (25.4 किलोग्राम) यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम से कम पर था. यह भारत के 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम के थोक मूल्य और 2025-26 की फसल के लिए सरकार के 24 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम है. कीमतों में इतना बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सरकार अपने मक्का किसानों को फसल बीमा से लेकर आय सहायता तक भारी सब्सिडी देती है.
मक्का हर मायने में अमेरिकी कृषि की रीढ़ है और अमेरिका के मक्का क्षेत्र में ट्रंप की चुनावी जीत का आधार भी. इसलिए वह इसे भारत पर थोपने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं. बातचीत की रणनीति के तहत अमेरिका कड़ा रुख अपना सकता है और फिर भारत को जेनेटिक मॉडिफाई मक्का निर्यात पर सहमत हो सकता है, भले ही वह हमारे मवेशियों के चारे और मुर्गी पालन के लिए ही क्यों न हो, लेकिन यह भी स्थानीय उत्पादकों के लिए विनाशकारी होगा और हमारे मवेशियों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगा.
अगर अमेरिका भारत में अपना मक्का लाने पर जोर देता है तो हमें जैविक रास्ता अपनाना होगा और देश में केवल ओर्गेनिक और नॉन- जेनेटिक मॉडिफाई मक्का के आयात की अनुमति देनी होगी. हमें इन आयातों के लिए एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए और मात्रा को सीमित करना चाहिए. भारत में मक्का की कटाई से कम से कम दो महीने पहले किसी भी आयात की अनुमति नहीं होनी चाहिए और यह आयात प्रतिबंध कटाई के कम से कम तीन महीने बाद तक लागू रहना चाहिए.
