क्या भारत अपने किसानों को अमेरिका के 'मक्का चक्रव्यूह' से बचा सकता है?

क्या भारत अपने किसानों को अमेरिका के 'मक्का चक्रव्यूह' से बचा सकता है? ( सांकेतिक तस्वीर ANI )

नई दिल्ली: भारत में व्यापार वार्ता शुरू होने और अमेरिकी वार्ताकार के आगमन के साथ, ऐसा लग रहा है कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने भारत के किसानों को निशाना बनाया है और हमारे बाज़ारों में सेंध लगाने पर तुले हुए हैं. हाल ही में उन्होंने कहा था कि भारत शेखी बघारता है कि उसके पास 1.4 अरब लोग हैं. उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोग अमेरिकी मक्का का एक बुशल क्यों नहीं खरीद सकते? क्या यह बात आपको बुरी नहीं लगती कि वे हमें सब कुछ बेचते हैं और हमारा मक्का नहीं खरीदते. वे हर चीज पर टैरिफ लगाते हैं. अब क्या इसका मतलब यह है कि कपास के बाद, अमेरिका जेनेटिकली रूप से मॉडिफाई मक्का के आयात पर बातचीत करने का लक्ष्य बना रहा है? किसान संगठनों ने आलोचना की

भारत ने हाल ही में सितंबर तक कपास के आयात शुल्क को 11 प्रतिशत से घटाकर जीरो करने का निर्णय लिया. बाद में इस नीतिगत बदलाव को बढ़ा दिया गया और अब भारत दिसंबर 2025 तक विदेशी कपास का स्वतंत्र रूप से आयात कर सकेगा. इस कदम की भारतीय किसान संघ सहित किसान संगठनों ने आलोचना की और सरकार से इस विस्तार पर पुनर्विचार करने को कहा. 9 करोड़ एकड़ जमीन पर उगाया जाता है मक्का

कई विश्लेषक पहले ही कह चुके हैं कि कपास की खेती शुरू होने के बाद अमेरिका मक्का, सोयाबीन, डेयरी आदि जैसी अन्य कृषि वस्तुओं पर जोर देगा और अब लुटनिक का अमेरिकी प्रेस को दिया गया बयान सामने आया है. लेकिन भारत की ओर देखने से पहले, आइए अमेरिकी मक्का के मामले पर गौर करें. मक्का सालाना लगभग 9 करोड़ एकड़ जमीन पर उगाया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल भूमि का लगभग 5 प्रतिशत है. मक्का अमेरिका में सबसे प्रमुख फसल है और इसका लगभग 15 फीसदी घरेलू उपयोग में आता है, 40 प्रतिशत पशु आहार के लिए और 45 पर्सेंट ईंधन और गैसोलीन के विकल्प इथेनॉल के लिए. अमेरिका में मक्का पर अत्यधिक सब्सिडी

यह जानकर हैरानी होती है कि इसका केवल 1 फीसदी ही सीधा मानव उपभोग के लिए है. शेष को फील्ड ऑर्डेंट कॉर्न कहा जाता है, जिसका उपयोग कॉर्नमील, हाई-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, पेंट और प्लास्टिक जैसे अन्य प्रोडक्ट के लिए किया जा सकता है. मक्का अमेरिका में अत्यधिक सब्सिडी वाली फसल भी है. 2024 में मक्का कृषि सब्सिडी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था, जिसके उत्पादकों ने 3.2 बिलियन डॉलर एकत्र किए - जो सभी संघीय कृषि सहायता का लगभग 30.5% है. यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित चारा अनाज का 95 फीसदी है. इसलिए अमेरिका के जेनेटिक मॉडिफाई मक्का किसान दुनिया में सबसे अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों में से एक हैं. ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव

नई दुनिया मक्के की विविधता का केंद्र होने के बावजूद औद्योगिक खेतों में उगाई जाने वाली ज़्यादातर मक्के की किस्में पेटेंटेड और जेनेटकिली मॉडिफाई हैं. 2024 में अमेरिका में बोए जाने वाले मक्के का अनुमानित 94 प्रतिशत हिस्सा जेनेटिकली मॉडिफाई होगा. इस पर अक्सर ग्लाइफोसेट जैसे हर्बिसाइड का छिड़काव किया जाता है, जो एक ज्ञात कैंसरकारी तत्व है. इस मक्के की खेती से होने वाला ज़्यादातर मुनाफ़ा बीजों और मोनसेंटो/बायर, एडीएम, कारगिल जैसी कृषि-दिग्गज कंपनियों के पास जाता है.