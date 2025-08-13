ETV Bharat / opinion

द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता से ग्लोबल डिस आर्मामेंट प्रयासों में भारत-ऑस्ट्रेलिया की भूमिका मजबूत होगी

भारत-ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन मजबूत किया है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की (ANI)
Aroonim Bhuyan

August 13, 2025

नई दिल्ली: ऐसे समय में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और तेजी से हो रहे सैन्य-तकनीकी बदलावों का केंद्र बनता जा रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया वैश्विक हथियार नियंत्रण पर अपने रणनीतिक समन्वय को मजबूत कर रहे हैं.

ईटीवी भारत के एक सवाल के तुरंत बाद भारत में ऑस्ट्रेलिया के उप-उच्चायुक्त निक मैककैफ्रे ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर अपनी सातवीं दौर की वार्ता आयोजित की."

उन्होंने आगे लिखा, "यह एक उपयोगी आदान-प्रदान था जो वैश्विक सुरक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता और हथियार नियंत्रण चुनौतियों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की पुष्टि करता है."

नई दिल्ली में मंगलवार को निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्ता के 7वें दौर में उभरते सुरक्षा खतरों - परमाणु जोखिम से लेकर आउटर स्पेस के शस्त्रीकरण और युद्ध में ऑर्टिफिशल इंटेलिजेंस से निपटने के लिए उनके साझा संकल्प को रेखांकित किया गया.

विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "दोनों पक्षों ने परमाणु, रासायनिक, जैविक निरस्त्रीकरण और अप्रसार, स्पेस सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, सैन्य क्षेत्र में एआई सहित पारंपरिक हथियारों और बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के क्षेत्रों में विकास पर चर्चा की." मंत्रालय ने आगे कहा, "इस वार्ता से अप्रसार और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण और वैश्विक विकास की आपसी समझ और समझ बढ़ी, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में योगदान देगी."

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव मुआनपुई सैयावी ने किया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मामलों और व्यापार विभाग में शस्त्र नियंत्रण एवं प्रसार-रोधी राजदूत वैनेसा वुड ने किया.

इस साल की वार्ता एक अशांत पृष्ठभूमि में हुई. रूस-यूक्रेन युद्ध यूरोपीय सुरक्षा को अस्थिर कर रहा है, जबकि अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा हिंद-प्रशांत रणनीतिक परिवेश पर हावी है. ये प्रतिद्वंद्विताएं न केवल पारंपरिक और परमाणु क्षेत्रों में बल्कि एआई एनेबल स्वायत्त हथियार प्रणालियों, हाइपरसोनिक मिसाइलों और अंतरिक्ष-आधारित क्षमताओं के क्षेत्र में भी हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रही हैं.

चीन का तेजी से बढ़ता सैन्य आधुनिकीकरण, जिसमें परमाणु शस्त्रागार का विस्तार भी शामिल है, दक्षिण चीन सागर और भारत-चीन सीमा पर उसकी आक्रामकता, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग को और भी ज़रूरी बना देती है. उत्तर कोरिया का लगातार परमाणु और मिसाइल परीक्षण भी क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाता है.

अंतरिक्ष का सैन्यीकरण तेजी से बढ़ रहा है. एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्षमताएं बढ़ रही हैं. इस बीच सैन्य क्षेत्र में एआई नैतिक, परिचालन और हथियार नियंत्रण संबंधी चुनौतियां खड़ी करता है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और संघर्ष की संभावना कम करने की क्षमता है.

इस माहौल में भारत और ऑस्ट्रेलिया - दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर आधारित हथियार नियंत्रण और निर्यात नियंत्रण नीति पर समन्वय करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए वैश्विक अप्रसार ढांचे को मजबूत करने में रुचि रखते हैं. ऑस्ट्रेलिया, जो परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता है, इसका यूनिवर्सल पालन करने की वकालत करता है. भारत, हालांकि एनपीटी का सदस्य नहीं है क्योंकि वह इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, कड़े निर्यात नियंत्रणों और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के दिशानिर्देशों के पालन के माध्यम से अप्रसार के लिए प्रतिबद्ध है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम (MTCR) जैसी कई बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के सदस्य हैं. घनिष्ठ समन्वय संवेदनशील प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग की प्रभावी रोकथाम, लाइसेंसिंग निर्णयों और प्रवर्तन तंत्रों में समन्वय और प्रौद्योगिकी व्यापार नियंत्रण में उच्च मानकों के लिए सामूहिक वकालत सुनिश्चित करता है.

भारत-ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्वाड का हिस्सा हैं, जो साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रशासन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों का तेजी से समाधान करता है. द्विपक्षीय निरस्त्रीकरण और निर्यात नियंत्रण वार्ता से प्राप्त एआई, अंतरिक्ष और महत्वपूर्ण खनिजों पर क्वाड प्रौद्योगिकी मानकों को सूचित कर सकती है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रसार संबंधी खतरों के प्रति सामूहिक प्रतिक्रियाओं को आकार दे सकती है और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-Plus) जैसे अन्य बहुपक्षीय प्रयासों का पूरक बन सकती है.

किंग्स कॉलेज लंदन में इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक में उपाध्यक्ष हर्ष वी पंत के अनुसार भारत हमेशा से परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में और प्रसार के खिलाफ रहा है. पंत ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत हमेशा से इस मुद्दे पर अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करता रहा है. भारत नहीं चाहता कि परमाणु प्रसार के मुद्दे पर दुनिया अस्थिर हो. ऑस्ट्रेलिया इस मुद्दे पर भारत का करीबी सहयोगी है."

संक्षेप में निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्ता एक कूटनीतिक प्रक्रिया से कहीं अधिक है. यह 21वीं सदी की सुरक्षा की जटिलताओं से निपटने का एक रणनीतिक साधन है. जैसे-जैसे पारंपरिक, परमाणु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों के बीच की सीमाएं धुंधली होती जा रही हैं और जैसे-जैसे AI युद्ध को बदल रहe है, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, बल्कि इन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले वैश्विक मानदंडों को भी आकार देने की जरूरत है.

इस वार्ता को संस्थागत रूप देकर नई दिल्ली और कैनबरा दुनिया को संकेत दे रहे हैं कि जिम्मेदार शक्तियों को निष्पक्ष, लागू करने योग्य और दूरदर्शी हथियार नियंत्रण ढांचे तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए.

भारत-ऑस्ट्रेलिया की यह बैठक इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली द्वारा अपने पश्चिमी पड़ोसी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी धरती से भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी.

यह भी पढ़ें- यूएस-इंडिया टैरिफ टेंशन के बीच रक्षा-संबंधों को कैसे बचा सकते हैं दिल्ली और वॉशिंगटन

