बीजिंग की बिग परेड का संदेश और भारत के लिए इसके मायने - CHINA BIG PARADE

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह परेड यह दिखाने का तरीका था कि उनका देश अब विश्व मामलों में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है.

Beijing Big Parade and What It Means for India Perception and Power
बीजिंग की बिग परेड में प्रदर्शित परमाणु हथियार (AFP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : September 3, 2025 at 9:08 PM IST

3 सितंबर को, चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, छह वर्षों में अपनी पहली सैन्य परेड आयोजित की. यह सिर्फ इतिहास की बात नहीं थी, बल्कि राजनीति, शक्ति और दुनिया को संदेश देना था.

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए, यह परेड यह दिखाने का एक जरिया थी कि उनका देश अब विश्व मामलों में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है. उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, और ईरान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और इंडोनेशिया के नेता मौजूद थे. कुल मिलाकर, 26 विदेशी नेता मौजूद थे. यह भी उल्लेखनीय था कि सर्बिया और स्लोवाकिया जैसे कुछ देशों को छोड़कर, अमेरिका, यूरोप, जापान और लगभग पूरे पश्चिमी देशों के नेता इसमें शामिल नहीं हुए.

भारत के लिए दो चेहरे उभरकर सामने आए: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल असीम मुनीर. बीजिंग में उनकी मौजूदगी दो बातों पर जोर देने के लिए थी. पहला, पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी सैन्य साझेदार बना हुआ है, और यह रिश्ता हथियारों की बिक्री से आगे बढ़कर साझा सिद्धांत और संयुक्त संकेतों तक फैला हुआ है. दूसरा, भारत को चीन के उदय को न केवल ताइवान जलडमरूमध्य या दक्षिण चीन सागर के जरिये, बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जरिये भी देखना चाहिए.

भारत के लिए यह घटना इस बात का संकेत है कि एशिया में शक्ति संतुलन कितनी तेजी से बदल रहा है.

मिसाइलें और हथियार प्रणाली

परेड में सावधानीपूर्वक चुने गए प्रदर्शनों की भरमार थी. चीन ने अपनी नवीनतम परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन किया, जिनमें DF-61, जिसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है, और JL-3, जो पनडुब्बियों से प्रक्षेपित की जाने वाली उसकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, शामिल हैं. अन्य प्रणालियों के साथ, ये हथियार चीन को वह क्षमता प्रदान करते हैं जिसे विशेषज्ञ 'परमाणु त्रिभुज' कहते हैं, यानी जमीन, समुद्र और हवा से हमला करने की क्षमता.

परेड में टैंक
परेड में टैंक (AFP)

चीन की DF-17 और YJ-21 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी उतनी ही आकर्षक थीं. ये ध्वनि की गति से कई गुना तेज गति से उड़ सकती हैं और उड़ान के बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिससे इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है. इनके साथ ही, जहाजों और जमीनी लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगाने के लिए डिजाइन की गई क्रूज मिसाइलें भी थीं.

एक और खास बात नई पीढ़ी के ड्रोन और ड्रोन-रोधी हथियार थे. चीन ने मानवरहित विमानों, वाहनों और यहां तक कि समुद्री जहाजों के झुंड का प्रदर्शन किया. ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन किए गए हथियार, जैसे लेजर, माइक्रोवेव बीम और इंटरसेप्टर, भी उतने ही प्रभावशाली थे. यूक्रेन और गाजा में हुए हालिया युद्धों से स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सबक लिए गए हैं, जहां ड्रोन ने बड़ी भूमिका निभाई.

परेड में चीनी सेना के तीन नए अंगों का प्रदर्शन किया गया : एयरोस्पेस फोर्स, साइबरस्पेस फोर्स और इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स. इसका उद्देश्य यह संकेत देना था कि आधुनिक युद्ध केवल टैंकों और विमानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उपग्रहों, नेटवर्क और सूचना का भी अहम योगदान है.

भव्य परेड का दृश्य
भव्य परेड का दृश्य (AFP)

भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होना, लेकिन परेड में शामिल न होना, एक सोची-समझी रणनीति थी. एक ओर, भारत अमेरिका की अप्रत्याशित नीतियों के घेरे में नहीं आना चाहता, खासकर मई में हुए संघर्ष के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाने और पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाने के बाद. दूसरी ओर, भारत को चीन के सैन्य प्रदर्शन का समर्थन करते हुए नहीं देखा जा सकता. संदेश सीधा था: भारत जहां जरूरी होगा, वहां शामिल होगा, लेकिन बीजिंग के खेल में गौण भूमिका नहीं निभाएगा.

भारत की सुरक्षा के लिए मायने

नई दिल्ली के लिए सबसे सीधा सबक यह है कि आज चीन जो दिखा रहा है, कल पाकिस्तान भी वही दिखा सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के खिलाफ लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलों से लैस चीनी J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था. यह इन प्रणालियों का पहला युद्धक प्रयोग था. यह याद दिलाता है कि चीनी बढ़त तियानमेन चौक (Tiananmen Square) तक ही सीमित नहीं रहती; वे जल्दी ही हमारे आसमान में भी अपना रास्ता बना लेते हैं.

परेड में प्रदर्शित हथियार
परेड में प्रदर्शित हथियार (AFP)

भारत के लिए चिंता का एक और कारण शी जिनपिंग के साथ पुतिन की मौजूदगी है. यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पश्चिमी देशों से पूरी तरह कट गया है और मॉस्को अब बीजिंग पर बहुत अधिक निर्भर है. भारत लंबे समय से हथियारों, पनडुब्बियों और मिसाइलों के लिए रूस पर निर्भर रहा है. लेकिन अगर रूस चीन के साथ ज्यादा संवेदनशील तकनीक साझा करता है और बदले में वह तकनीक पाकिस्तान को मजबूत बनाती है, तो भारत की सुरक्षा को नए खतरे का सामना करना पड़ सकता है.

चीन ने लंबी दूरी की तोपें, ऊंचाई पर मार करने वाले उपकरण और मानवरहित प्रणालियों का प्रदर्शन किया, जिन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जा सकता है. नई सड़कों और मोबिलाइजेशन प्रणालियों के साथ, पीएलए (चीनी सेना) यह संकेत दे रही है कि वह सीमा पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है. इस प्रकार, हिमालयी सीमा भी चीनी नाटकीयता की इस कहानी का हिस्सा बन गई.

हमारे पड़ोसी इसे कैसे देखते हैं

भारत को यह भी पूछना होगा: हमारे पड़ोसी इस परेड को कैसे देखेंगे? बांग्लादेश, जो पहले से ही चीन के कर्ज का एक बड़ा प्राप्तकर्ता है, इस परेड में इस बात का प्रमाण देखेगा कि बीजिंग की आर्थिक ताकत उसकी कठोर शक्ति पर आधारित है. दो दिग्गजों के बीच फंसा नेपाल, दिल्ली और बीजिंग के बीच अधिक सावधानी से बचाव करने का नया कारण खोज लेगा. शी और पुतिन को एक साथ देख रहा श्रीलंका यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति स्थायी है.

परेड में प्रदर्शित किए गए टैंक
परेड में प्रदर्शित किए गए टैंक (AFP)

इनमें से प्रत्येक बात भारत के लिए अपने ही घर में जगह को छोटा कर रही है, जब तक कि हम अपनी कूटनीति को आगे नहीं बढ़ाते, परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करते, और यह नहीं दिखाते कि हम भी एक विश्वसनीय साझेदार हो सकते हैं.

दक्षिण पूर्व एशिया की दुविधा

यह संदेश दक्षिण-पूर्व एशिया तक भी पहुंचा. कंबोडिया और लाओस जैसे देश इस प्रदर्शन का स्वागत कर रहे थे. वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य देश दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की बढ़ती नौसैनिक शक्ति को लेकर चिंतित थे क्योंकि वे अभी कोई पक्ष नहीं चुनना चाहते थे. अमेरिका जितना अधिक समय तक अनुपस्थित और विचलित रहेगा, उनके लिए संतुलन बनाना उतना ही कठिन होता जाएगा.

धारणा और शक्ति

पीएलए ने 1979 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है. भ्रष्टाचार ने इसके वरिष्ठ अधिकारियों को कमजोर कर दिया है. इसके संयुक्त अभियानों का अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है. अमेरिका के अभी भी एशिया भर में मजबूत गठबंधन और ज्यादा अड्डे हैं. ये पीएलए की जानी-मानी कमजोरियां हैं. सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति के इस प्रभावशाली प्रदर्शन से गति जरूर पैदा होगी. एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने सहयोगियों पर शुल्क लगा रहे हैं और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शी जिनपिंग 26 नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं और नई मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका पीछे हट रहा है और चीन आगे बढ़ रहा है. भू-राजनीति में, गति अक्सर ठोस आंकड़ों से भी ज्यादा मायने रखती है. अभी, ऐसा लग रहा है कि धारणा बीजिंग के पक्ष में जा रही है.

भारत को क्या करना चाहिए

भारत मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता. हमें बेहतर वायु रक्षा प्रणाली, अधिक विश्वसनीय मिसाइलें और मजबूत ड्रोन-रोधी प्रणालियां चाहिए. आजकल युद्ध केवल बमों से ही नहीं, बल्कि साइबर हमलों, जीपीएस स्पूफिंग और सैटेलाइट जैमिंग से भी लड़े जाते हैं. भारत को सुरक्षित संचार और मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए.

भव्य परेड का दृश्य
भव्य परेड का दृश्य (AFP)

अंततः, हमें अपनी साझेदारियों में लचीलापन बनाए रखना चाहिए. अमेरिका मूल्यवान तो है, लेकिन अप्रत्याशित भी. रूस महत्वपूर्ण बना हुआ है, लेकिन चीन के करीब जा रहा है. भारत को अपने विकल्प खुले रखने चाहिए, कई साझेदारों के साथ काम करना चाहिए और सच्ची रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए.

मूल संदेश

चीन की परेड का मकसद लोगों को प्रभावित करना था. इसने सफलतापूर्वक यह धारणा बनाई है कि चीन आगे बढ़ रहा है जबकि दूसरे लड़खड़ा रहे हैं. भारत के लिए, खतरा सिर्फ प्रदर्शित हथियारों से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि वे कितनी जल्दी पाकिस्तान के शस्त्रागार में पहुंच जाते हैं. बीजिंग में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की याद दिलाती है.

निष्कर्ष

1945 की विजय ने एशिया को नया रूप दिया. 2025 में, चीन द्वारा उस विजय का स्मरणोत्सव इस बात की याद दिलाता है कि एशिया में शक्ति संतुलन फिर से बदल रहा है. भारत एक काउंटर बैलेंस के रूप में उभरेगा या घिर जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज अपने आकाश में, अपनी सीमाओं पर और अपने पड़ोस में कितनी दृढ़ता से कार्य करते हैं.

