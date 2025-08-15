नई दिल्ली: भारत-अमेरिका संबंध, जिसे कभी 21वीं सदी की निर्णायक रणनीतिक साझेदारी माना जाता था. वह अब एक नई अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच रणनीतिक अंतर पर दो दशकों के बाद ट्रेजेक्टरी उस युग की ओर वापस लौटने का खतरा बनता दिख रहा है, जब दोनों देश अक्सर एक-दूसरे से टकराते रहते थे.

इस आधुनिक साझेदारी की नींव भारत के आर्थिक उत्थान, लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक सतर्कता को धीरे-धीरे कम करने, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गहरे रक्षा और राजनीतिक संबंधों को अपनाने की उसकी इच्छा पर टिकी थी.

पिछले एक दशक में चार प्रमुख आधारभूत डिफेंस समझौतों पर हस्ताक्षर, स्पेस और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग और हाई लेवल रिसर्च के साथ इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने के लिए 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजी (iCET) और ट्रांसफोर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST) जैसे संस्थागत तंत्रों की शुरुआत से यह और मजबूत हुआ है.

ट्रंप की बारी

डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी ने रिश्तों में एक तीखा मोड़ ला दिया है. बाइडेन प्रशासन पहले से ही कठिन बाहरी फैक्टर्स, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों से जूझ रहा था. ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने भारत के प्रति कड़ा और अधिक लेन-देन वाला रुख अपनाकर इन दबावों को और बढ़ा दिया है.

शायद सबसे अहम मोड़ ट्रंप की रूसी तेल आयात करने वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर धमकाने और उन पर सेकेंड्री टैरिफ लगाने की इच्छा रही है, जबकि चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है और यूरोप को रूसी एलएनजी की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती रहती है. ट्रंप प्रशासन ने भारत की खरीद को सुर्खियों में लाने का फैसला किया है, एक ऐसा कदम जिसने न केवल दिल्ली में बल्कि वाशिंगटन में भी चिंता पैदा कर दी है.

अलास्का शिखर सम्मेलन जहां इस हफ़्ते ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित मुलाक़ात होने वाली है, अब एक निर्णायक मोड़ बनता जा रहा है. हालांकि इसे मुख्य रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक संभावित कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके परिणामों का भारत-अमेरिका संबंधों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर इस सवाल पर कि क्या ये सेकेंड्री टैरिफ बने रहेंगे, और बढ़ेंगे या हटा दिए जाएंगे.

ट्रंप के धुंधले निशाने

भारत के प्रति ट्रंप के सख्त रुख के पीछे तीन मुख्य कारण हैं. पहला, अनसुलझे वैश्विक संघर्षों से ट्रंप के सख्त रूख ने उन्हें त्वरित और निर्णायक नतीजों की तलाश में धकेल दिया है, खासकर उन पक्षों पर सीधा दबाव डालकर जिन्हें वे प्रभावित कर सकते हैं. यह दृष्टिकोण इस वास्तविकता से टकराता है कि यूक्रेन और गाजा जैसे गहरे भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक विभाजनों में निहित युद्ध, जैसे कि यूक्रेन और गाजा में संघर्ष, शायद ही कभी तय समय सीमा में हल किए जाते हैं. शांति के लिए आर्टिफिशियल टाइम-टेबल निर्धारित करके, ट्रंप अपने प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर आंकने और इन विवादों की गहरी जड़ें जमाए रखने का जोखिम उठाते हैं.

दूसरा ट्रंप की व्यापार नीति की गणना एक भूमिका निभाती है. भारत के कृषि और डेयरी बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने में उनकी व्यापार टीम की असमर्थता ने उन्हें प्रतिबंधों को बातचीत के एक अप्रत्यक्ष रूप के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है. प्रतिबंधों में राहत को रूस से संबंधित अनुपालन और व्यापक व्यापार रियायतों, दोनों से जोड़कर, ट्रंप एक साथ दो नीतिगत उद्देश्यों को साधने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि एक प्रमुख साझेदार को अलग-थलग करने का जोखिम भी है. सेकेंड्री सैंक्शन के साथ-साथ 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने से अब तक नई दिल्ली की ओर से कोई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव नहीं आया है, जिससे ट्रंप की नाराजगी और बढ़ सकती है.

तीसरा, ट्रंप की प्रतिक्रिया का एक राजनीतिक आयाम भी जुड़ा है. इस साल मई में हुए एक बड़े भारत-पाकिस्तान संघर्ष को टालने में पर्दे के पीछे की भूमिका निभाने के लिए ट्रंप को सार्वजनिक रूप से क्रेडिट देने से नई दिल्ली द्वारा इनकार किए जाने से ट्रंप प्रशासन हताश है. हालांकि भारत के पास इस तरह के मध्यस्थता के दावों को कमतर आंकने के अपने कारण हैं, लेकिन इस घटना ने ट्रंप के दृष्टिकोण में एक निजी धार जोड़ दी है.

अलास्का बैठक के दांव

बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में क्या होता है. दोनों पक्षों के कड़े रुख को देखते हुए, किसी महत्वपूर्ण समझौते की संभावना कम ही मानी जा रही है. सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ फॉलो-अप वार्ता आयोजित करने पर सहमति बने, जिससे संघर्ष समाधान की दिशा में एक अधिक सुव्यवस्थित रास्ता खुलेगा.

पुतिन के लिए यह बैठक ट्रंप के रणनीतिक इरादों को समझने का एक मौका होगी. क्या अमेरिका युद्धविराम के बदले प्रतिबंधों में ढील देगा या अगर रूस युद्ध के मैदान में अपनी बढ़त जारी रखता है तो क्या वह प्रतिबंधों को दोगुना कर देगा? अगर वार्ता विफल हो जाती है, जैसा कि आम तौर पर अनुमान लगाया जाता है, तो ट्रंप द्वारा अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की संभावना है. खासकर भारत के खिलाफ,जिसे वाशिंगटन में चीन की तुलना में अधिक आसान लक्ष्य माना जाता है. अमेरिका पर बीजिंग का बढ़ता आर्थिक प्रभाव और चल रही अमेरिका-चीन व्यापार वार्ताओं के साथ, चीन के खिलाफ दंडात्मक उपायों को ट्रंप के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से जोखिम भरा बना देता है.

हालांकि आगे के प्रतिबंधों से मास्को को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन यह उम्मीद करना कि वे रूसी व्यवहार में तेजी से बदलाव लाएंगे, अति आशावादी हो सकता है. अगर अलास्का शिखर सम्मेलन विफल हो जाता है, तो ट्रंप खुद को रूस नीति के दलदल में फंसा हुआ पा सकते हैं - एक ऐसा दलदल जिसमें उनके विकल्प सीमित हो जाएंगे और कूटनीतिक जीत का दावा करने की उनकी क्षमता कम हो जाएगी. ऐसी स्थिति में कहीं और जीत हासिल करने का प्रलोभन बढ़ सकता है. दुर्भाग्य से, इस गतिशीलता से अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक - भारत के साथ उसकी साझेदारी - ट्रंप की रूस रणनीति की अनिश्चितताओं का बंधक बनने का जोखिम है.

द्विपक्षीय मामले

भारत-अमेरिका संबंध अब केवल रक्षा बिक्री या वार्षिक शिखर सम्मेलनों तक सीमित नहीं रह गए हैं. ये संबंध अब एक व्यापक साझेदारी के रूप में विकसित हो गए हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी को-डेवलपमेंट, जलवायु सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, आतंकवाद-रोधी कोर्डिनेशन और सप्लाई चेन रीसाइलेंस एफर्ट शामिल हैं. विशेष रूप से, हिंद-प्रशांत रणनीति, चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच घनिष्ठ समन्वय पर निर्भर करती है.

संबंधों में दरार या लंबे समय तक ठंडापन द्विपक्षीय क्षेत्र से परे भी गूंज सकता है. यह क्वाड के सामंजस्य को कमजोर कर सकता है, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझाकरण की प्रगति को धीमा कर सकता है, और चीन को एशिया में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर प्रदान कर सकता है. इसके अलावा, भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" की विदेश नीति के सिद्धांत का अर्थ है कि वह रूस पर अमेरिकी दबाव के आगे पूरी तरह झुकने की संभावना नहीं रखता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिबंधों से साझा हितों को नुकसान पहुंचाए बिना वाशिंगटन द्वारा अपेक्षित अनुपालन प्राप्त नहीं होगा.

इसलिए अलास्का शिखर सम्मेलन केवल अमेरिका-रूस संबंधों तक ही सीमित नहीं है. यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका-भारत संबंधों की दिशा का एक संकेत है. एक रचनात्मक परिणाम जो व्यापक शांति वार्ता के रास्ते खोलता है, प्रतिबंधों के माहौल को कम कर सकता है और वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों के लिए अपने रणनीतिक एजेंडे पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की गुंजाइश बना सकता है. इसके विपरीत एक असफल शिखर सम्मेलन ट्रंप द्वारा दंडात्मक उपायों को दोगुना करने का कारण बन सकता है, जिससे द्विपक्षीय दरार का जोखिम बढ़ सकता है, ऐसे समय में जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना भारत-अमेरिका के बीच और अधिक घनिष्ठ समन्वय की मांग करती है, न कि कम.

फिलहाल, दोनों पक्ष अलास्का पर कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां लिए गए निर्णयों का प्रभाव महाद्वीपों पर पड़ सकता है. भारत के लिए, चुनौती दो दशकों की साझेदारी के कठिन परिश्रम से अर्जित लाभों को संरक्षित करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना होगी. अमेरिका के लिए, सवाल यह है कि क्या वह एशिया में अपने सबसे मूल्यवान संबंधों में से एक को खतरे में डालने के लिए अपनी विदेश नीति के किसी एक दांव को अनुमति देगा.

