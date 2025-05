ETV Bharat / opinion

नदी को बहना चाहिए, क्या तीस्ता कभी अपने लिए बोल पांएगी... जानने के लिए पढ़ें - TEESTA EVER SPEAK FOR HERSELF

तीस्ता नदी. ( File Photo- Reuters Via ANI )

By C P Rajendran Published : May 3, 2025 at 4:53 PM IST 11 Min Read

नई दिल्ली: तिब्बत की सीमा से लगे हिमालय में 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तीस्ता खांग्त्से ग्लेशियल से निकलने वाली 300 किमी से अधिक लंबी तीस्ता नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है. इन भारतीय राज्यों से गुजरने के बाद तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. यह नदी तटवर्ती राज्यों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए खास है. यह रिवर सिक्किम के स्वदेशी समुदाय लेप्चा के जीवन में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में जानी जाती है. इसके साथ ही सिक्किम के लोकगीतों में परिलक्षित एक परोपकारी शक्ति के रूप में एक विशेष स्थान रखती है. तीस्ता को लेकर आगाह कराते रहे हैं लेप्चा

सिक्किम में तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लेप्चा समुदाय ने ग्लेशियल झील के फटने से होने वाली बाढ़ (GLOF) और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना के बारे में अक्सर अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं. लेप्चा वर्षों से नदी पर हो रहे बांधों के निर्माण के बारे में अपनी चिंताओं से आगाह कराते रहे हैं. उनका कहना है कि इसकी वजह से ये नदी के प्रवाह को बदल सकते हैं और उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं. इस इलाके में मुख्य रूप से खेती और मछली पकड़ने का काम होता है. लेप्चा ने तीस्ता नदी पर निर्माण का हमेशा ही विरोध किया है. सिक्किम के प्रभावित नागरिकों ने तीस्ता नदी के संरक्षण और विकास परियोजनाओं से प्रभावित स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत की. उनकी सबसे बुरी आशंकाएं तब सच साबित हुईं, जब तीस्ता III बांध, जिसे चुंगथांग बांध के रूप में भी जाना जाता है. 4 अक्टूबर, 2023 को नष्ट हो गया. जिसके बाद दक्षिण ल्होनक झील से बाढ़ ने आकर तबाही मचाई. अब घटनाओं के क्रम की बात करते हैं. 3 अक्टूबर 2023 को थोड़े समय के लिए भारी बारिश हुई. इस बारिश की वजह से सिक्किम के उत्तर-पूर्वी हिस्सा तबाह हो गया. हिमनद झील के किनारे ढह गए, जिससे लगभग 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी नीचे की ओर बह गया. इसकी वजह से लगभग 270 मिलियन क्यूबिक मीटर तलछट बह गई. साथ में 1.200 मेगावाट-तीस्ता-III जलविद्युत बांध बर्बाद हो गया. मुख्य तीस्ता III बांध के अलावा, बांध से बाहर पानी के साथ हिमनद बाढ़ ने 100 लोगों की जान ले ली. इस बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हो गए और उनके घरों और खेत नष्ट हो गए. इसके अलावा तीस्ता IV और V परियोजनाओं और तीस्ता लो डैम III और IV, साथ ही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में खेतों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. अक्टूबर की बाढ़ की वजह से नीचे की ओर 45 अतिरिक्त भूस्खलन को जन्म दिया. बांध निर्माण से पहले बीते दो दशकों से दक्षिण लहोनक झील में क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत के संकेत मिल रहे थे. पहले के सर्वेक्षणों में, 16 ग्लेशियल झीलों के हिमोढ़ कमजोर होने की पहचान की गई थी. विशेषज्ञों ने ग्लोबल वार्मिंग के हिस्से के रूप में तापमान में वृद्धि को GLOF घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया. ऐसी चेतावनियों और प्रकृति में अशुभ संकेतों के बावजूद, बांध निर्माण को मंजूरी क्यों दी गई? एक सवाल जिसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया है. अध्ययनों से यह तथ्य भी सामने आया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और ग्लेशियल झीलों के विस्तार से भविष्य में बाढ़ की तीव्रता और व्यापक जलमग्न क्षेत्र बनेंगे. इस लेखक को मिंकेट लेप्चा द्वारा निर्देशित "वॉयस ऑफ तीस्ता" नामक एक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग के बाद लेप्चा समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिला. इसमें तीस्ता नदी पर बांध निर्माण के खिलाफ सिक्किम के मूल निवासियों के संघर्ष को दिखाया गया है. यह स्क्रीनिंग 23 फरवरी, 2024 को बैंगलोर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई थी. नीथी महेश, एक वन्य जीव पारिस्थितिकीविद् जो अब कूर्ग जिले में कावेरी के लिए एक नदी बहाली परियोजना पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, मेरे साथ मौजूद पैनलिस्टों में से एक थीं. अन्य पैनलिस्टों में सिक्किम से मायालमित लेप्चा और विनोना लेप्चा और साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल से परिणीता दांडेकर शामिल थीं. इस तरह से हिमालय के पूरे क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है. हिमालय की नदियों का प्राकृतिक प्रवाह भी बांधों जैसी मानव निर्मित संरचनाओं द्वारा काफी हद तक बदल गया है. इससे वनों की कटाई और पानी और रेत की असंतुलित निकासी से यह और भी खतरे में पड़ गया है. हिमालय में बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरकार पर्यावरणीय शासन को दरकिनार कर देती है और जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को अनदेखा कर देती है, इसकी वजह से ग्लेशियल झील के विस्फोटों से बढ़ते जोखिमों और स्वदेशी समुदायों की आकांक्षाओं और साधनों को बढ़ाते हैं। विकास की खोज में, स्थानीय आबादी और हाशिए पर पड़े लोगों की जरूरतों और आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह डॉक्यूमेंट्री इस मुद्दे को उठाती है और नदी स्रोत से लेकर अंत तक जाती है और स्थानीय लोगों की अनसुनी आवाज़ों को खोजने की कोशिश करती है, जो इन विकासों से प्रभावित हैं. यह तीस्ता नदी के स्रोत से लेकर उत्तर बंगाल के मैदानी इलाकों के किनारों तक और छोटी और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से इन "नग्न आवाज़ों और तीस्ता नदी के साथ उनके बंधन, पीड़ा, अनुकूलन और सामंजस्य" को पकड़ने की कोशिश करती है. ऐसा लगता है जैसे तीस्ता इन पहाड़ी समुदायों के माध्यम से अपनी आवाज और अपनी पीड़ा को खोजने की कोशिश कर रही है, जो तथाकथित विकास परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर हमले के सामने अपनी जरूरतों और आजीविका को संतुलित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तीस्ता नदी और उसकी सहायक नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं के खिलाफ प्रतिरोध का लंबा इतिहास रखने वाले लेप्चा लोग अब तीस्ता III बांध के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं. पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के मुताबिक, नया बांध कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध होगा, जबकि पहले वाला बांध रॉकफिल कंक्रीट-फेस वाला बांध था. बांध की प्रस्तावित ऊंचाई सबसे गहरे नींव स्तर से 118.64 मीटर है. मूल बांध नदी तल स्तर से 60 मीटर ऊंचा था. नए बांध में बाढ़ के पानी की अधिक मात्रा को प्रबंधित करने के लिए एक बड़ा स्पिलवे होगा.

बांध की ऊंचाई और जल भंडारण क्षमता में वृद्धि के साथ, एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में लोग और आजीविका विस्थापित हो जाएगी. इससे पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा. लेप्चाओं की संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराएं प्रकृति में गहराई से निहित हैं. पवित्र रोंगनुए (तीस्ता) उनके लिए सिर्फ़ एक संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है. इन लेप्चाओं में से एक, रुम्मिट लेप्चा, इंटरनेशनल रिवर्स द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर (22 जनवरी, 2022) में प्रकाशित एक फीचर में व्यक्त करते हैं: 'नदी बहती हुई हँसी में दहाड़ती है, सुंदर लहरों का आकार लेती है; सूरज की किरणों से पेड़ चमकते हैं, और हवा धीरे-धीरे फुस्फुसाती है.' वह कहती हैं, 'विशेष रूप से रोंगयंग नदी हमारे जीवन और समुदाय में एक महत्वपूर्ण इकाई है. यह नदी कंचनजंगा पर्वत से नीचे बहती है, जिसे लेप्चा संरक्षक देवता, ज़ो-नगा के निवास के रूप में पूजा जाता है, और पवित्र भूमि से होकर उस स्थान तक जाती है, जहाँ हम उनसे मिलते हैं.' वह आगे कहती हैं, 'नदी हिमालय से बहती है, जहां हम मानते हैं कि हमारा निर्माण हुआ था. मान्यता के रूप में, हम, साथ ही अन्य समुदायों के लोग, नदी के किनारे कई अनुष्ठान करते हैं. इसके अलावा, नदी आसपास के वातावरण को जीवन देती है.' रुम्मित ने देखा है कि कैसे उसका बचपन का घर भूस्खलन में बह गया, कैसे उसका गांव अब अचानक बाढ़ की चपेट में आ गया है और सड़कों के निर्माण ने पहाड़ी इलाकों को तबाह कर दिया है. अगर प्रस्तावित परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं, तो लेप्चा को भविष्य नहीं दिखता. यह याद रखने लायक है कि जब सिक्किम की रियासत भारत में विलय हुई थी, तो भारत सरकार ने सिक्किम के लोगों के लिए कई सुरक्षा उपाय किए थे. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद 371 (एफ) है, जो इसकी विशिष्ट पहचान, सांस्कृतिक विरासत और कुछ पहले से मौजूद कानूनों और प्रथाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करता है. 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रस्तावों में से एक में स्वदेशी लोगों के साथ जुड़ाव के महत्व को बढ़ाया गया है. हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सिक्किम के लेप्चा जैसे स्वदेशी लोग ज्ञान और प्रथाओं के अनूठे स्रोतों के संरक्षक हैं, जो मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच संतुलन पर जोर देते हैं, हालांकि, उन्हें अक्सर संसाधन प्रबंधन पर निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है. 6 मार्च, 2025 को हिंदू में टिकेंदर सिंह पंवार द्वारा लिखे गए एक लेख में, जिसका शीर्षक था "कौन 'हिमालय' से माफ़ी मांगेगा?" पाठकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि कैसे इन हिमालयी समुदायों को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान नवउदारवादी आर्थिक नीतियों तक आत्मसात करने के लिए मजबूर किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और संस्कृतियों को बाधित करने पर केंद्रित हैं, और अब जलविद्युत परियोजनाएं इस शोषणकारी मॉडल का प्रतीक हैं. नौकरशाहों, राजनेताओं और कॉरपोरेट्स के गठजोड़ ने जलविद्युत विकास के नाम पर आदिवासी भूमि स्वामित्व को कमजोर करते हुए भूमि के विशाल हिस्से को हड़पने में कामयाबी हासिल की है. सरकार को हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय के जातीय समुदायों के साथ किए गए इस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार करना चाहिए और सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता को समायोजित करने के लिए आर्थिक विकास मॉडल में संशोधन करना चाहिए. सिक्किम के लेप्चाओं के लिए, नदी पर बांध बनाने से उनके पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह से बदलाव आएगा. इससे मछली पकड़ने के आवासों का नुकसान होगा. सिंचाई के लिए पानी की कमी और क्षेत्रीय जैव विविधता पैदा होगी. इस तरह से देखा जाए तो जब साल 2023 में तीस्ता बांध को नष्ट कर दिया गया, तो उनकी सबसे बुरी आशंका सच साबित हुई. डॉक्यूमेंट्री, "वॉयस ऑफ तीस्ता" तीस्ता पर प्रस्तावित नए बांध के प्रमोटरों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की याद दिलाती है, क्योंकि बांध की सुरक्षा के खिलाफ मूल खतरे मजबूत बने हुए हैं. ये खतरे पूरे क्षेत्र के लिए निरंतर खतरे का संकेत देते हैं.