धन-संपत्ति और सौभाग्य से भर जाएगा घर, नवरात्रि के दौरान जरूर लाएं ये चीजें

विशेषज्ञों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान घर में एक चांदी का सिक्का, तुलसी का पौधा, गंगाजल और एक तांबे का बर्तन लाना चाहिए...

Your home will be filled with wealth and good fortune; bring these things during Navratri.
धन-संपत्ति और सौभाग्य से भर जाएगा घर, नवरात्रि के दौरान जरूर लाएं ये चीजें (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2025 at 2:13 PM IST

सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस पर्व पर हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की पूजा की जाती है. सच्चे मन से ऐसा करने पर देवी दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इन नौ दिनों में कुछ लोग अपने घर कुछ खास चीजें लाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनसे घर में सौभाग्य आता है और धन की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि नवरात्रि में घर में कौन सी चीजें घर लानी चाहिए...

नवरात्रि के दौरान इन चीजों को जरूर लाएं अपने घर

चांदी का सिक्का
नवरात्रि में घर में चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभ होता है. चांदी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि नवरात्रि के नौ दिनों तक इस सिक्के की पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. चांदी का सिक्का लाकर, हल्दी और केसर से उसकी पूजा करके घर में रखने से शुभ फल मिलते हैं.

तुलसी का पौधा
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के दौरान इसे लाना बहुत शुभ होता है. तुलसी को देवी लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है. नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है. तुलसी के पौधे को घर लाकर इन नौ दिनों तक उसकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रोजाना जल देने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

सुगंधित फूल
नवरात्रि पूजा के दौरान देवी दुर्गा को सुगंधित फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है. घर में सुगंधित फूल जैसे संपांगी, गुलाब, चमेली और अन्य फूल लाकर देवी को अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है. फूलों की खुशबू से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.

नवरात्रि के दौरान घर की सफाई के लिए गंगाजल
पूजा से पहले पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध करने से घर की पवित्रता बढ़ती है. गंगाजल पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक है. ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

तांबे का बर्तन
नवरात्रि पूजा में तांबे के बर्तन का उपयोग करना भी शुभ होता है. तांबे को सबसे पवित्र धातु माना जाता है. कलश स्थापना में तांबे के बर्तन का उपयोग करने से देवी प्रसन्न होती हैं. इस बर्तन में हल्दी, केसर, चावल और एक सिक्का डालकर पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं.

लाल वस्त्र धारण कर पूजा करना शुभता का प्रतीक
प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए. सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा कक्ष में कलश स्थापित करें. प्रतिदिन देवी को भोग लगाएं। नवरात्रि में व्रत रखने से देवी की कृपा प्राप्त होती है. ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में देवी के प्रिय लाल वस्त्र धारण करने से भी शुभता प्राप्त होती है.

