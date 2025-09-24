ETV Bharat / lifestyle

धन-संपत्ति और सौभाग्य से भर जाएगा घर, नवरात्रि के दौरान जरूर लाएं ये चीजें

सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस पर्व पर हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी की पूजा की जाती है. सच्चे मन से ऐसा करने पर देवी दुर्गा अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. इन नौ दिनों में कुछ लोग अपने घर कुछ खास चीजें लाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि इनसे घर में सौभाग्य आता है और धन की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि नवरात्रि में घर में कौन सी चीजें घर लानी चाहिए...

नवरात्रि के दौरान इन चीजों को जरूर लाएं अपने घर

चांदी का सिक्का

नवरात्रि में घर में चांदी का सिक्का लाना बहुत शुभ होता है. चांदी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि नवरात्रि के नौ दिनों तक इस सिक्के की पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती और धन-संपत्ति में वृद्धि होती है. चांदी का सिक्का लाकर, हल्दी और केसर से उसकी पूजा करके घर में रखने से शुभ फल मिलते हैं.

तुलसी का पौधा

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के दौरान इसे लाना बहुत शुभ होता है. तुलसी को देवी लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है. नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है. तुलसी के पौधे को घर लाकर इन नौ दिनों तक उसकी पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है. मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रोजाना जल देने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

सुगंधित फूल

नवरात्रि पूजा के दौरान देवी दुर्गा को सुगंधित फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है. घर में सुगंधित फूल जैसे संपांगी, गुलाब, चमेली और अन्य फूल लाकर देवी को अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है. फूलों की खुशबू से घर में सकारात्मक वातावरण बनता है.