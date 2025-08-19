शरीर में जमा चर्बी, खासकर पेट के आसपास, न केवल सुंदरता को कम करती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी एक खतरे की घंटी है. पेट की चर्बी, जिसे आंत की चर्बी भी कहा जाता है, आपके अंगों के आसपास जमा होती है और यह डायबिटीज, हार्ट डिजीज, और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है. मतलब ज्यादा वजन या मोटापा कई पुरानी बीमारियों का कारण बन सकता है. ऐसे में, अब समय आ गया है कि आप अपनी जीवनशैली पर खास ध्यान दें.

वजन कम करने के लिए दौड़ना कई लोगों की पहली पसंद होती है. हालांकि, ट्रेडमिल पर दौड़ना या चलना हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता. ऐसे लोगों के लिए, फिटनेस ट्रेनर नेकच मार्सन ने कुछ ऐसी आदतें सुझाई हैं जो आपको 24 घंटे फैट बर्न करने में मदद करेंगी. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, उन्होंने अच्छी नींद लेने, मसल्स बनाने और प्रोटीन लेने के सात तरीके बताए हैं. उन्होंने कहा, "क्या आप सिर्फ ट्रेडमिल पर ही नहीं, बल्कि 24 घंटे फैट बर्न करना चाहते हैं? तो ये आदतें वाकई आपकी मदद कर सकती हैं."

फिटनेस ट्रेनर नेकच मार्सन के मुताबिक

कम से कम 7-9 घंटे जरूर सोएं

नींद की कमी हमारे मेटाबॉलिज्म को 20-30 फीसदी तक कम कर सकती है. इसके अलावा, चर्बी जमा करने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं. मांसपेशियों की रिकवरी और बेहतर परिणामों के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है.

दिन में 8,000 कदम चलें

तेज चलने के बजाय धीरे-धीरे चलने से आपको बिना तनाव के चर्बी कम करने में मदद मिलेगी. यह मांसपेशियों को नुकसान से बचाने का एक अच्छा तरीका है.

हफ्ते में 3-4 बार वेट ट्रेनिंग

हफ्ते में 3-4 बार वेट ट्रेनिंग करना मांसपेशियों के विकास और ताकत के लिए एक अच्छा और इफेक्टिव तरीका है. इससे आपको तेजी से ताकत और मांसपेशियों के निर्माण में मदद मिल सकती है.

सुनिश्चित करें कि हर भोजन में प्रोटीन हो

हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रोटीन की 30 फीसदी कैलोरी पाचन में खर्च हो जाती है. यह एक नेचुरल फैट बर्नर के रूप में काम करता है.

भोजन से पहले पानी जरूर पिएं

भोजन से पहले पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 30 फीसदी बढ़ जाता है. भोजन से पहले पानी पीने से भूख को नियंत्रित करने में काफी मदद मिल सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी आपके पेट को भर देता है, जिससे भोजन के लिए कम जगह बचती है और कुल सेवन कम हो जाता है. इसे वेट लॉस करने में मदद मिलती है

इंटरमिटेंट फास्टिंग

इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का Time-restricted diet है, जिसमें फास्टिंग करने वाले व्यक्ति अपने एक दिन का लास्ट खाना और अगले दिन के पहले भोजन के बीच लंबा इंटरवल रखना पड़ता है, जिससे उनका भोजन दिन के दौरान कम समय तक सीमित रहता है. आमतौर पर, उपवास करने वाले व्यक्ति 16 घंटे बिना खाए रहने की कोशिश करते हैं और आठ घंटे की अवधि में भोजन करते हैं. वेट लॉस के लिए 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका साबित हो चुका है.

ठंडे पानी से नहाएं

ठंडे पानी से नहाने से शरीर में ब्राउन फैट एक्टिव हो जाता है. नतीजतन, नहाने के बाद भी कुछ घंटों तक कैलोरी बर्न होती रहती है. फिटनेस कोच कहते हैं कि दौड़ने से कैलोरी तभी बर्न होती है जब आप दौड़ते हैं. लेकिन ये आदतें आपके शरीर को दिन भर फैट बर्न करने वाली मशीन में बदल देती हैं.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के लिए है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए योग विशेषज्ञों से सलाह लें.)