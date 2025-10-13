ETV Bharat / lifestyle

पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्यों नहीं करना चाहिए पूजा-पाठ, जानिए इसके पीछे की वजह

हिंदू धर्म में पूजा-अर्चना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें पवित्रता और स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसमें साफ कपड़े पहनना और पूजा स्थल को साफ-सुथरा रखना शामिल है. पूजा-अर्चना के संबंध में जहां सामान्य नियमों का पालन किया जाता है, वहीं पूजा के दौरान महिलाओं पर भी कई नियम लागू होते हैं.

अगर महिलाओं को अपनी पूजा का फल पाना है, तो उनके लिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. इन्हीं नियमों में से एक है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ करने की मनाही होती है. इसके अलावा, इस दौरान महिलाओं का मंदिर जाना भी वर्जित है. आइए जानें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ क्यों नहीं करना चाहिए.

मासिक धर्म के दौरान पूजा-पाठ क्यों नहीं करना चाहिए?

पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा-पाठ करने की मनाही होती है. यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है. कहा जाता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है. ऐसा माना जाता है कि भगवान इस स्तर की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं. उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान तुलसी पर जल चढ़ाती है, तो तुलसी सूख जाती है. इसी कारण पीरियड्स के दौरान पूजा-पाठ वर्जित है.

मासिक धर्म के बाद कितने दिनों तक पूजा करनी चाहिए?

मेंस्ट्रुअल साइकिल के पांचवें दिन, महिलाएं अपने बाल धोकर पूजा में भाग ले सकती हैं. कुछ महिलाओं का मासिक धर्म सात दिनों तक चलता है. लेकिन वे पांच दिन बाद बाल धोकर पूजा में भाग ले सकती हैं.