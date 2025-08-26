ETV Bharat / lifestyle

गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर गलती से देख लिया तो क्या होगा? जानिए - GANESH CHATURTHI 2025

इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है. इस दिन घर-घर गणपति का आगमन होगा. लेकिन इस दिन चांद देखना वर्जित है. लेकिन जानिए क्यों...

Why should one not look at the moon on Ganesh Chaturthi? What will happen if one looks at it by mistake? Know here
गणेश चतुर्थी पर चांद क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर गलती से देख लिया तो क्या होगा? जानिए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 26, 2025 at 2:41 PM IST

4 Min Read

गणेश हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता हैं. किसी भी पूजा या शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. इससे पता चलता है कि गणपति बप्पा का स्थान कितना महान है. गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्योहार भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है, जो विघ्नहर्ता, ज्ञान, समृद्धि और नई शुरुआत के अग्रदूत माने जाने वाले देवता हैं. इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि लगभग कोई भी व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति घर ला सकता है और अंतिम विसर्जन तक उनकी पूजा और प्रसाद चढ़ा सकता है, जो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार एक दिन, तीन दिन या दस दिन में भी किया जा सकता है.

इस वर्ष गणेश चतुर्थी बुधवार, 27 अगस्त को मनाई जा रही है. चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 बजे शुरू होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 बजे समाप्त होगी. द्रिक पंचांग के अनुसार, गणेश पूजा के लिए सबसे शुभ समय 27 अगस्त को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे के बीच है. यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और शनिवार, 6 सितंबर, 2025 को गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होगा.

गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन वर्जित क्यों हैं
गणेश चतुर्थी पर मनाई जाने वाली एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा चंद्रमा के दर्शन (चंद्रमा के दर्शन) से परहेज करना है. यह प्रथा पौराणिक कथाओं में निहित है. एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखेगा, उसे मिथ्या दोष (झूठा आरोप या अपमान) का सामना करना पड़ेगा और उसे कलंकित किया जाएगा.

कब ना देखें चंद्रमा
यह खास तौर से 26 अगस्त को दोपहर 1:54 बजे से रात 8:29 बजे तक और 27 अगस्त को सुबह 9:28 बजे से रात 8:57 बजे तक लागू है. इस तिथि और समय के दौरान चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए. लोक कथाओं के अनुसार, यह प्रथा को भगवान कृष्ण से भी जोड़ी है, जिन पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था. नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण ने अनजाने में गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देख लिया था. जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा. इसलिए झूठे आरोपों से बचने के लिए भक्त इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं. अगर गलती से चंद्रमा दिख भी जाए, तो पारंपरिक उपाय के तौर पर स्यमंतक मणि की कहानी सुनने या पढ़ने से इस अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है.

क्या है मिथ्या दोष मंत्र
यदि गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो पारंपरिक उपाय यह है कि इस मंत्र का पाठ किया जाए, जो स्यामंतक मणि की कथा से संबंधित है और माना जाता है कि इससे मिथ्या दोष दूर होता है.

  • मंत्र इस तरह है...
    सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः। सुकुमारक मरोदिस्तव ह्येषा स्यामंतक:

मिथ्या दोष मंत्र का मतलब
मंत्र कहता है कि सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने मारा, इसलिए हे सुकुमारक! तुम रोओ मत, यह मणि तुम्हारी ही है. यह श्लोक स्यमंतक मणि से संबंधित है, जिसे श्रीकृष्ण ने पाया था, और यह सिंहावलोकन में वर्णित दोष को दूर करने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे या की पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें-

गणेश हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता हैं. किसी भी पूजा या शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है. इससे पता चलता है कि गणपति बप्पा का स्थान कितना महान है. गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या गणेशोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. यह त्योहार भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है, जो विघ्नहर्ता, ज्ञान, समृद्धि और नई शुरुआत के अग्रदूत माने जाने वाले देवता हैं. इस त्योहार की सबसे खास बात यह है कि लगभग कोई भी व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति घर ला सकता है और अंतिम विसर्जन तक उनकी पूजा और प्रसाद चढ़ा सकता है, जो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार एक दिन, तीन दिन या दस दिन में भी किया जा सकता है.

इस वर्ष गणेश चतुर्थी बुधवार, 27 अगस्त को मनाई जा रही है. चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 बजे शुरू होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:44 बजे समाप्त होगी. द्रिक पंचांग के अनुसार, गणेश पूजा के लिए सबसे शुभ समय 27 अगस्त को सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:40 बजे के बीच है. यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है और शनिवार, 6 सितंबर, 2025 को गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होगा.

गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन वर्जित क्यों हैं
गणेश चतुर्थी पर मनाई जाने वाली एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा चंद्रमा के दर्शन (चंद्रमा के दर्शन) से परहेज करना है. यह प्रथा पौराणिक कथाओं में निहित है. एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देखेगा, उसे मिथ्या दोष (झूठा आरोप या अपमान) का सामना करना पड़ेगा और उसे कलंकित किया जाएगा.

कब ना देखें चंद्रमा
यह खास तौर से 26 अगस्त को दोपहर 1:54 बजे से रात 8:29 बजे तक और 27 अगस्त को सुबह 9:28 बजे से रात 8:57 बजे तक लागू है. इस तिथि और समय के दौरान चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए. लोक कथाओं के अनुसार, यह प्रथा को भगवान कृष्ण से भी जोड़ी है, जिन पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था. नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण ने अनजाने में गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को देख लिया था. जिसके बाद उन पर यह आरोप लगा. इसलिए झूठे आरोपों से बचने के लिए भक्त इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं. अगर गलती से चंद्रमा दिख भी जाए, तो पारंपरिक उपाय के तौर पर स्यमंतक मणि की कहानी सुनने या पढ़ने से इस अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है.

क्या है मिथ्या दोष मंत्र
यदि गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं, तो पारंपरिक उपाय यह है कि इस मंत्र का पाठ किया जाए, जो स्यामंतक मणि की कथा से संबंधित है और माना जाता है कि इससे मिथ्या दोष दूर होता है.

  • मंत्र इस तरह है...
    सिंहः प्रसेनमवधीत्सिंहो जाम्बवता हतः। सुकुमारक मरोदिस्तव ह्येषा स्यामंतक:

मिथ्या दोष मंत्र का मतलब
मंत्र कहता है कि सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने मारा, इसलिए हे सुकुमारक! तुम रोओ मत, यह मणि तुम्हारी ही है. यह श्लोक स्यमंतक मणि से संबंधित है, जिसे श्रीकृष्ण ने पाया था, और यह सिंहावलोकन में वर्णित दोष को दूर करने में मदद करता है.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे या की पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखनाGANESH CHATURTHI 2025गणेश चतुर्थी 2025GANESH CHATURTHIGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.