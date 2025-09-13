बुखार होने पर कॉफी या चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? विशेषज्ञों से जानिए इसका जवाब
Published : September 13, 2025 at 5:31 PM IST
बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. ऐसे में कई लोगों को बुखार और सर्दी-जुकाम जैसी छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बुखार होने पर स्वाभाविक रूप से कुछ भी खाने का मन नहीं करता, इसलिए कई लोग इस समय चाय या कॉफी पीने के बारे में सोचते हैं. लेकिन, क्या बुखार होने पर चाय या कॉफी पी सकते हैं? इसे पीने से क्या होता है? इस बारे में विशेषज्ञ क्या कहते हैं? आइए जानते हैं...
बुखार होने पर आपका शरीर स्वाभाविक रूप से थक जाता है. इस दौरान आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है. ऐसे में चाय या कॉफी पीने से आपका शरीर अलर्ट मोड में रहेगा क्योंकि इसमें कैफीन होता है. कॉफी और चाय जैसे पेय पदार्थ पीने से आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. क्योंकि कॉफी या चाय में मौजूद कैफीन आपको सोने से रोकेगा और यह शरीर में डिहाइड्रेशन का भी कारण बनेगा. जब आपकी तबियत खराब होती है, तो शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बुखार होने पर कॉफी या चाय पीना ठीक नहीं होता है.
बुखार होने पर आराम करना और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है ताकि आप अच्छी नींद ले सकें. आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ खाने और गर्म पानी या दलिया पीने की आदत डालें. विशेषज्ञों का कहना है कि जितना हो सके कैफीन युक्त पेय पदार्थों से बचें.
