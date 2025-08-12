ETV Bharat / lifestyle

आखिर केले का आकार हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप - WHY ARE BANANAS CURVED

कभी न कभी हम सभी के मन में यह विचार अवश्य आया होगा कि केले का आकार सीधा न होकर टेढ़ा-मेढ़ा क्यों होता है? जानें...

Why is the shape of a banana always crooked or curved? You will be surprised to know the reason
आखिर केले का आकार हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2025 at 3:23 PM IST

केला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. इसलिए कई लोग इसे प्यार से खाते हैं. केला शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं. इसलिए इसे सुपरफूड कहा जाता है. कई लोग सुबह नाश्ते में केला खाते हैं. कुछ लोग एनर्जी के लिए शाम को केला खाते हैं. मांसपेशियों के निर्माण से लेकर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने तक, केला सेहत के लिए वरदान है. हालांकि, केले हमेशा थोड़े मुड़े हुए या टेढ़े-मेढ़े होते हैं. यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि केले का आकार टेढ़ा क्यों होता है ? आइए अब इसके पीछे के विज्ञान के बारे में जानते हैं...

केले का आकार टेढ़ा क्यों होता है?

नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, केले का आकार थोड़ा टेढ़ा (curved) होने का सबसे बड़ा कारण 'फोटोट्रोपिज्म' है. जिसका अर्थ है कि पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं. वहीं, केले के पेड़ में जब फल लगने लगते हैं, तो कलियां (जो बाद में केले के गुच्छे बन जाती हैं) नीचे की ओर झुक जाती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केले का फल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर विकसित होता है. जैसे-जैसे फल बढ़ते हैं, वे सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ने लगते हैं, जिससे केले का आकार टेढ़ा (curved) हो जाता है.. यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है.
Why is the shape of a banana always crooked or curved? You will be surprised to know the reason
आखिर केले का आकार हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप (PEXELS)

अधिकांश पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, यानी नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि तना ऊपर की ओर बढ़ता है. लेकिन केले के फल के मामले में, यह थोड़ा अलग है. केले का फल पहले गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे सूर्य के प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर मुड़ जाता है. इस प्रक्रिया को नकारात्मक भू-आकृतिवाद कहा जाता है.

Why is the shape of a banana always crooked or curved? You will be surprised to know the reason
आखिर केले का आकार हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप (PEXELS)

क्या केले का टेढ़ा आकार उसके स्वाद को प्रभावित करता है?
इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं है. केले के आकार का उसके स्वाद से कोई लेना-देना नहीं है. इसका स्वाद मुख्यतः किस्म, मिट्टी, जलवायु और पकने की अवस्था पर निर्भर करता है. स्वाद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केला सीधा है या टेढ़ा. केला पकने पर मीठा लगता है. इसके अलावा, यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

Why is the shape of a banana always crooked or curved? You will be surprised to know the reason
आखिर केले का आकार हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप (GETTY IMAGES)

केले के स्वास्थ्य लाभ
केले नेचुरल शुगर और फाइबर का एक उन्नत स्रोत हैं. ये शरीर को तुरंत एनर्जी देत हैं. केला खाने से थकान और कमजोरी कम होती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि नाश्ते में या व्यायाम से पहले केला खाना अच्छा होता है. केले में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह कब्ज की समस्या को दूर करता है. केले में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. यह हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है. यह हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करता है. केले में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है. यह स्ट्रेस के कम करने में मदद करता है. वैसे, केला खाने के कई फायदे हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और निर्देश केवल आपकी समझ के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध और अध्ययन के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

