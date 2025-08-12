केला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. इसलिए कई लोग इसे प्यार से खाते हैं. केला शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. इसमें कई पोषक तत्व होते हैं. इसलिए इसे सुपरफूड कहा जाता है. कई लोग सुबह नाश्ते में केला खाते हैं. कुछ लोग एनर्जी के लिए शाम को केला खाते हैं. मांसपेशियों के निर्माण से लेकर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने तक, केला सेहत के लिए वरदान है. हालांकि, केले हमेशा थोड़े मुड़े हुए या टेढ़े-मेढ़े होते हैं. यह सवाल आपके मन में भी आता होगा कि केले का आकार टेढ़ा क्यों होता है ? आइए अब इसके पीछे के विज्ञान के बारे में जानते हैं...
केले का आकार टेढ़ा क्यों होता है?
Why are bananas curved?— Massimo (@Rainmaker1973) January 26, 2024
Bananas go through a unique process known as negative geotropism. Instead of continuing to grow towards the ground, they start to turn towards the sun. The fruit grows against gravity, giving the banana its familiar curved shape.
Geotropism refers to the… pic.twitter.com/SIaymx352p
अधिकांश पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, यानी नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि तना ऊपर की ओर बढ़ता है. लेकिन केले के फल के मामले में, यह थोड़ा अलग है. केले का फल पहले गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे सूर्य के प्रकाश की तलाश में ऊपर की ओर मुड़ जाता है. इस प्रक्रिया को नकारात्मक भू-आकृतिवाद कहा जाता है.
क्या केले का टेढ़ा आकार उसके स्वाद को प्रभावित करता है?
इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं है. केले के आकार का उसके स्वाद से कोई लेना-देना नहीं है. इसका स्वाद मुख्यतः किस्म, मिट्टी, जलवायु और पकने की अवस्था पर निर्भर करता है. स्वाद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केला सीधा है या टेढ़ा. केला पकने पर मीठा लगता है. इसके अलावा, यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है.
केले के स्वास्थ्य लाभ
केले नेचुरल शुगर और फाइबर का एक उन्नत स्रोत हैं. ये शरीर को तुरंत एनर्जी देत हैं. केला खाने से थकान और कमजोरी कम होती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि नाश्ते में या व्यायाम से पहले केला खाना अच्छा होता है. केले में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह कब्ज की समस्या को दूर करता है. केले में पोटैशियम भरपूर मात्रा में होता है. यह हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है. यह हार्ट डिजीज के जोखिम को कम करता है. केले में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है, जो शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है. यह स्ट्रेस के कम करने में मदद करता है. वैसे, केला खाने के कई फायदे हैं.
