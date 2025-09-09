ETV Bharat / lifestyle

कौन हैं नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा, जानिए क्यों उन्होंने पद से दिया इस्तीफा और देश छोड़ने पर हुए मजबूर

नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ जेनरेशन-जेड के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसके चलते कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया. प्रदर्शनकारी छात्र संसद तक पहुंच गए. हिंसक झड़पों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा घायल हुए हैं. नेपाल में इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने ऐलान कर दिया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. खबरों के मुताबिक, ओली जल्द ही दुबई के लिए रवाना हो सकते हैं.

दुबई जा सकते हैं केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली को दुबई ले जाने के लिए एक निजी विमान का इंतजाम किया गया है. साथ ही, केपी शर्मा ओली ने देश की कमान डिप्टी पीएम को सौंप दी है. हाल ही में केपी शर्मा ओली ने नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. अब तक की जानकारी के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हैं. इस बीच, देर रात नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. खबर के माध्यम से जानते हैं कि नेपाल के PM केपी शर्मा ओली कौन हैं?

कौन हैं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली?

केपी शर्मा ओली का जन्म 23 फरवरी 1952 को ईस्टर्न नेपाल के तेहराथुम डिस्टिक में हुआ था. उनका पूरा नाम खड्ग प्रसाद शर्मा ओली है. केपी ओली की मां का निधन तब हो गया था जब वे मात्र 4 वर्ष के थे. जिसके बाद उनका पालन-पोषण उनकी दादी की देखरेख में हुआ. केपी ओली एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे. ओली का राजनीतिक सफर 14 साल की उम्र में शुरू हुआ जब वे 1966 में राजशाही और पंचायत व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े.

वर्तमान में केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) के अध्यक्ष हैं. इसके अलावा, उन्होंने 15 जुलाई 2024 से नेपाल के 45वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला. उन्होंने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला. इससे पहले भी केपी ओली 2015 से 2016, 2018 से 2021 और 2021 में कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं.