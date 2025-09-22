ETV Bharat / lifestyle

नवरात्री के दौरान कोलकाता में देखना चाहते हैं यूनिक पंडाल, तो इन जगहों को बिल्कुल न करें मिस

पूरे देश में आज से दुर्गा पूजा की धूम शुरू हो गई है. कोलकाता में इन खूबसूरत पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है.

Where are the Durga Puja pandals in Kolkata that are beautiful and unique, see the list
नवरात्री के दौरान कोलकाता में देखना चाहते हैं यूनिक पंडाल, तो इन जगहों को बिल्कुल न करें मिस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2025 at 7:46 AM IST

कोलकाता और उसके आसपास के कई क्लब दुर्गा पूजा के दौरान अपनी शानदार लाइटिंग और क्रिएटिव थीम के लिए प्रसिद्ध हैं. हर साल, ये क्लब अपनी नई थीम से दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हैं. यह परंपरा इस साल भी जारी है. यहां कुछ ऐसे क्लबों की सूची दी गई है जिनकी पूजा के दौरान लाइटिंग वाकई मनमोहक होती है.

श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब
श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब हमेशा से अपनी आकर्षक थीम और लाइटिंग के लिए जाना जाता रहा है. पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध वास्तुशिल्पीय स्थलों की शैली में मंडप बनाए हैं, जिन्होंने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया है. इस वर्ष भी उनकी लाइटिंग दर्शकों को प्रभावित करने की उम्मीद है.

संतोष मित्रा स्क्वायर
अगर आप कोलकाता की सबसे बेहतरीन पूजा लाइटिंग देखना चाहते हैं, तो आपको संतोष मित्रा स्क्वायर जरूर जाना चाहिए. उनकी लाइटिंग थीम के साथ पूरी तरह मेल खाती है.

चोरबागान सर्वजनिन
यह उत्तरी कोलकाता की सबसे पुरानी पूजाओं में से एक है और अपनी प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है. चोरबागान सर्वजनिन की प्रकाश व्यवस्था काफी Modern and creative है. उनकी लाइट व्यवस्था आसपास के वातावरण से मेल खाते हुए मंडप में एक अलग आयाम जोड़ती है.

कुमारतुली पार्क
कुमारतुली पार्क की पूजाएं मुख्यतः अपनी मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी प्रकाश व्यवस्था भी काफी आकर्षक हो गई है. थीम के अनुरूप कोमल और मनमोहक प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग उनकी पूजाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देता है.

बारानगर नेताजी कॉलोनी लोलैंड
बारानगर में होने वाली यह पूजा अपनी अनूठी थीम और लाइटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है. हर साल वे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जो आगंतुकों को प्रभावित करता है. यहाँ की लाइटिंग शहर की सबसे बेहतरीन लाइटिंग में से एक है.

बादामतला आषाढ़ संघ
दक्षिण कोलकाता की सबसे लोकप्रिय पूजाओं में से एक, यह पूजा अपनी अनूठी थीम और मेल खाती रोशनियों के लिए जानी जाती है. बादामतला आषाढ़ संघ की पूजा में, रोशनी सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि थीम का एक अभिन्न अंग है.

एकदालिया एवरग्रीन
कभी सदाबहार रही यह पूजा आज भी परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण से अपनी विशिष्टता बरकरार रखे हुए है. मंडपों और मूर्तियों के साथ-साथ, उनकी सजावट भी सदियों पुरानी परंपराओं को याद दिलाती है और भारी भीड़ को आकर्षित करती है.

कालीघाट मिलन संघ
कालीघाट की यह पूजा अपनी साधारण लेकिन खूबसूरत रोशनी के लिए जानी जाती है. हालांकि यह बड़े पंडालों जितनी भव्य नहीं है, फिर भी इसकी रोशनी एक सौम्य और आत्मीय वातावरण का निर्माण करती है.

बाबूबगान सर्वजनिन
दक्षिण कोलकाता में एक और लोकप्रिय पूजा स्थल, बाबू बागान सर्वजनिन. उनके मंडप और मूर्तियां भी अपनी प्रकाश व्यवस्था और सजावट के लिए बेहद सराही जाती हैं. यह मूलतः दक्षिण कोलकाता का एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल है.

हिंदुस्तान क्लब
रंग-बिरंगी बहारी रोशनी की छतरी देखने के लिए हर साल यहां भीड़ उमड़ती है. दक्षिण कोलकाता में होने वाली यह पूजा अपनी थीम और रोशनी दोनों के लिए लोकप्रिय है.

(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. यह खबर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर के लिए लिखी गई है.)

