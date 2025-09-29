Wisdom Teeth यानी अक्ल दाढ़ में इन्फेक्शन का खतरा कब होता है और इन्हें कब निकलवाना चाहिए?
17 से 25 साल की उम्र के बीच आने वाले विधवा दांत समस्याएं क्यों पैदा करते हैं? इन्हें निकलवाने के क्या फायदे हैं? जानें यहां...
Published : September 29, 2025 at 7:55 PM IST
अक्ल दाढ़, जिन्हें विडम टूथ भी कहा जाता है, आपके मुंह के पिछले हिस्से में स्थित बड़े, चपटे दांत होते हैं. इनका इस्तेमाल खाना चबाने और पीसने के लिए किया जाता है. हालांकि, अक्सर इन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती, और इससे समस्याएं हो सकती हैं. ये आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकलने लगते हैं. इन दांतों को अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय व्यक्ति की सामान्य बुद्धि (इंटेलिजेंस) बढ़ती है.
मानव विकास के दौरान, कठोर भोजन चबाने के लिए इन दांतों की आवश्यकता थी. हालांकि, आधुनिक मनुष्यों के छोटे जबड़ों के कारण, इन दांतों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती, जिससे कई समस्याएं पैदा होती हैं. आजकल 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के बहुत से लोग विडम टूथ निकलवा लेते हैं? इसका क्या कारण है? अक्ल दाढ़ में दर्द क्यों होता है? आइए जानें...
अक्ल दाढ़ क्यों निकालते हैं?
अक्ल दाढ़ निकलवाने का मुख्य कारण इनसे होने वाली समस्याएं हैं. अगर जबड़े में इन दांतों के निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है या ये गलत कोण पर उगते हैं, तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि...
अफेक्टेड विजडम टूथ: जबड़े में जगह की कमी के कारण, दाढ़ पूरी तरह से उभर नहीं पाती और मसूड़ों या जबड़े की हड्डी में फंस जाती है. इससे दर्द हो सकता है क्योंकि यह दूसरे दांतों या मसूड़ों पर दबाव डालती है या उन्हें चोट पहुंचाती है.
इंफेक्शन और सूजन: जब कोई दांत निकलता है, तो उसके आसपास भोजन के कण फंस सकते हैं, जिससे bacterial infection (पेरिकोरोनाइटिस) हो सकता है. इससे लालिमा, सूजन, जबड़े में दर्द और सांसों की दुर्गंध हो सकती है.
दांतों में सड़न और कैविटी: चूंकि अक्ल दाढ़ मुंह के पीछे स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें ब्रश करना और ठीक से साफ करना मुश्किल होता है. इससे आसानी से कैविटी या सड़न हो सकती है, जो आसपास के दांतों तक फैल सकती है. चूंकि अक्ल दाढ़ गलत कोण पर उगते हैं, वे आसपास के दाढ़ों पर दबाव डाल सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं.
अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद क्या बदलाव आते हैं?
अक्ल दाढ़ निकलवाना एक आम मुंह की सर्जरी है. यहां कुछ प्रमुख बदलाव और लाभ दिए गए हैं जो इसे निकलवाने के बाद होते हैं.
दर्द: दांत के आसपास हल्का दर्द और सूजन कुछ दिनों तक बनी रहेगी. इसे सही दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है. कुछ घंटों तक लाइट ब्लीडिंग हो सकता है. कभी-कभी, अगर रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है, तो ड्राई सॉकेट नामक एक दर्दनाक स्थिति हो सकती है.
लाभ: अक्ल दाढ़ के कारण होने वाले पुराने दर्द और बेचैनी से राहत देता है. बार-बार होने वाले मसूड़ों के संक्रमण (पेरिकोरोनाइटिस) और उसके कारण होने वाली सूजन से राहत देता है. कैविटी और मसूड़ों की बीमारी के खतरे को कम करता है. यह अक्ल दाढ़ के कारण आस-पास के दांतों को होने वाले नुकसान को रोकेगा. यह जबड़े के विकास में भी मदद करेगा और दूसरे दांतों को टेढ़ा होने से भी रोकेगा. संक्षेप में, अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद, अस्थायी रूप से असुविधा होगी, लेकिन दीर्घकालिक लाभ आपके मौखिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और दर्द से राहत में महत्वपूर्ण सुधार होंगे.
(डिस्क्लेमर: यहां आपको दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें.)