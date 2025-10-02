दशहरा 2025: आज के दिन भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, वरना हो जाएंगे बर्बाद
जानिए विजयादशमी पर कौन से दान से घर में शांति, धन और समृद्धि आती है और इस दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए?
Published : October 2, 2025 at 3:07 PM IST
दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है, बल्कि यह हिंदू परंपरा में दान का एक गहन आध्यात्मिक दिन भी है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्व रखता है. शास्त्रों में उल्लेख है कि विजयादशमी पर किया गया दान विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है, जो आशीर्वाद, समृद्धि और शांति लाता है.
हिंदू धर्म में दान पुण्य का स्रोत है, और यह तो सभी जानते हैं. त्योहारों और व्रतों के बाद दान देना एक पारंपरिक प्रथा है. लेकिन जिस तरह कुछ पवित्र वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है, उसी तरह कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान इस दिन कभी नहीं करना चाहिए. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इन वस्तुओं का दान करने से आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और अन्य नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं. इसलिए, वास्तु विशेषज्ञ इन पांच प्रमुख वस्तुओं के दान से सावधान करते हैं.
इस दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए?
तेल-नमक
व्रत या त्योहारों के बाद दान करने का नियम है. लेकिन वास्तु के अनुसार, किसी भी व्रत के बाद तेल या नमक का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से आपके दान के साथ-साथ व्रत का पूरा पुण्य भी नष्ट हो जाता है. ऐसा करने से आर्थिक हानि और बीमारी का भय सताता है. इसलिए दान करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कहा जाता है कि तेल और नमक की जगह अन्य खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए.
बचा हुआ या खराब खाना
अपने घर भोजन के लिए आने वाले भिखारियों और भिखारियों को कभी भी बचा हुआ या खराब खाना दान न करें. वास्तु शास्त्र कहता है कि इससे घर में धन-संपत्ति का अभाव होता है. इसके अलावा, ऐसा कहा जाता है कि इससे परिवार में दरिद्रता, बीमारी और दुःख का आगमन होता है. कहा जाता है कि किसी को दिया गया भोजन हमेशा ताजा और साफ-सुथरा ही दान करना चाहिए.
झाड़ू
झाड़ू किसी को दान नहीं करनी चाहिए. इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि अगर झाड़ू दान कर दी जाए, तो घर की लक्ष्मी भी सूख जाती है. इससे आर्थिक नुकसान और धन की कमी होती है. इसलिए कहा जाता है कि झाड़ू कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए.
धार्मिक ग्रंथ या पुस्तकें
अपने घर आने वालों को धार्मिक पुस्तकें या धर्मग्रंथ दान न करें. यदि प्राप्तकर्ता उन्हें पवित्र नहीं रखता या उनका पाठ नहीं करता, तो दानकर्ता पाप का भागी होगा. इससे जीवन में बाधाएं, निराशाएं और प्रयासों में असफलताएं आएंगी. ऐसे दान से बचें.
नुकीली वस्तुएं
स्टील के बर्तन, चाकू, कैंची या कोई भी हथियार जैसी नुकीली चीजें दान न करें. वास्तु के अनुसार, इससे परिवार की सुख-शांति भंग होती है. परिवार की आय के स्रोत बंद होने से जीवनयापन में भी कठिनाई होती है. ऐसी वस्तुओं का दान भूलकर भी न करें.
