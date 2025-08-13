गर्भावस्था का समय हर महिला के लिए अनोखा और कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है. हर महिला अपनी गर्भावस्था अवधि का भरपूर आनंद लेती है. लेकिन यह समय जितना सुखद होता है उतना ही जटिल भी होता है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अपने साथ-साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है. यह एक ऐसा वक्त होता है जो हर महिला के जीवन में कई बड़े बदलाव लाती है. यह दौर न केवल प्रेग्नेंट महिलाओं की सेहत को प्रभावित करता है बल्कि उनकी हर आदत, खानपान और जीवनशैली का असर बच्चे पर भी पड़ता है. लेकिन क्या गर्भावस्था के दिनों खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप जरूरी है? स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. उदय भानु राणा ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि गर्भवती महिला को किन चीजों से परहेज करना चाहिए और बच्चे की सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए. स्त्री रोग विशेषज्ञ अनुसार, अगर गर्भवती महिला गर्भावस्था कुछ चीजें करती है, तो बच्चे के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं...

डॉ. उदय के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान मेकअप करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है. ये आपकी त्वचा में जाकर गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है. आइए, डॉ. उदय के बताए अनुसार गर्भवती महिलाओं को किन चीजों से बचना चाहिए, जानें...

स्मोकिंग: डॉ. उदय के अनुसार, अगर गर्भवती महिला स्मोकिंग करती है, तो निकोटीन कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर सकता है. नतीजतन, बच्चे का वजन कम हो सकता है. साथ ही, इससे समय से पहले जन्म का खतरा भी बढ़ जाता है. साथ ही, तंबाकू उत्पादों से बच्चे के फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है. स्मोकिंग के कारण महिला को बांझपन का भी सामना करना पड़ सकता है. साथ ही, गर्भवती महिलाओं द्वारा बार-बार स्मोकिंग करने से बच्चे के आईक्यू पर भी असर पड़ता है.

शराब से बचें: गर्भवती महिलाओं द्वारा शराब का सेवन गर्भ में पल रहे शिशु के विकास को प्रभावित करता है. जिससे शिशु के विकास में बाधा आती है. इस दौरान महिलाओं को शराब से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. इससे समय से पहले प्रसव और मृत शिशु के जन्म का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, शराब पीने से शिशु में फेटर अल्कोहल सिंड्रोम विकसित होने की संभावना अधिक होती है. साथ ही, शराब के सेवन से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. जैसे, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या गर्भावस्था संबंधी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं.

कैफीन: चाय या कॉफी जैसे बहुत ज्यादा कैफीन का सेवन शिशु के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. डॉक्टरों के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के लिए दिन में 1 या 2 कप चाय या कॉफी लेना बेहतर होता है. लेकिन रोजाना का सेवन 200 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए.

क्या प्रेग्नेंसी के दौरान मेकअप करना चाहिए? जानिए स्त्री रोग विशेषज्ञों के जवाब (GETTY IMAGES)

दवाइयां: गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए. ऐसा करना शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. कोई भी गलत दवा लेने से शिशु के मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है. इससे शिशु के फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और इन दवाओं का मां पर भी बुरा असर पड़ सकता है.

सौंदर्य: डॉक्टर कहते हैं, गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके कम सौंदर्य प्रसाधनों या मेकअप का इस्तेमाल करें. क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों में खतरनाक रसायन हो सकते हैं और ये शिशु के विकास पर बुरा असर डाल सकते हैं. साथ ही, यह शिशु के वजन और आकार को भी प्रभावित करता है. निम्नलिखित सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल न करें.

परफ्यूम: रूम फ्रेशनर जैसे तेज सुगंध वाले उत्पादों का इस्तेमाल कम करें या उनसे बचें. क्योंकि इनके रसायन त्वचा में प्रवेश कर गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे शिशु में हार्मोनल असंतुलन पैदा हो सकता है.

लिपस्टिक: गर्भवती महिलाओं को लिपस्टिक लगाने से बचना चाहिए. क्योंकि लिपस्टिक गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती. लिपस्टिक में लेड होता है, जो खाने-पीने के दौरान शरीर में प्रवेश करता है. इससे गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधा आ सकती है.

फेयरनेस क्रीम: अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, तो गर्भावस्था के दौरान इसके इस्तेमाल से बचें. क्योंकि इनका इस्तेमाल आपके और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है. आमतौर पर क्रीम में हाइड्रोक्विनोन नाम का एक रसायन होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है.

सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर: आमतौर पर कई महिलाएं बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलतीं. लेकिन गर्भावस्था के दौरान जितना हो सके सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कम से कम करें. ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर सनस्क्रीन में रेटिनिल प्लूटिटोल या विटामिन प्लूटिटोल होता है. ये तत्व धूप के संपर्क में आने पर त्वचा पर प्रतिक्रिया करते हैं. लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. गर्भावस्था के दौरान सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते समय, सुनिश्चित करें कि उसमें ये दोनों तत्व मौजूद हों.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के लिए है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई समर्थन नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें.)

सोर्स-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3114665/