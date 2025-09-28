अपने किचन से तुरंत हटा दें ये 3 खतरनाक चीजें, वरना हो सकती है जानलेवा परेशानी
घर पर स्वस्थ रहने के लिए आपको रसोई में क्या और कैसे पकाया जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए और इनसे बचना चाहिए...
Published : September 28, 2025 at 4:12 PM IST
रसोई में खाना बनाते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां भी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं. भले ही ये गलतियां अनजाने में हुई हों, लेकिन इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई की कुछ सामान्य चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं. विशेषज्ञों ने बताया है कि रसोई की तीन चीजें स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं. ये चीजें प्रजनन संबंधी समस्याओं और कई अन्य खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इनका उपयोग जितनी जल्दी कम किया जाए या पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उतना ही बेहतर है. इस खबर में जानें ये तीन चीजें क्या हैं और बीमार होने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आइए जानें...
स्वास्थ्य के लिए
कहा जाता है कि घर में स्वस्थ रहने के लिए, आपको रसोई में क्या पक रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए. आपका स्वास्थ्य आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है. आप तभी स्वस्थ रहेंगे जब आपको सही पोषक तत्व मिलेंगे. रसोई में जरा सी भी लापरवाही कई बीमारियों का कारण बन सकती है. हालांकि रसोई वह जगह है जहां पौष्टिक भोजन तैयार और परोसा जाता है, लेकिन यह हानिकारक रसायनों, बैक्टीरिया और कीटाणुओं का भी घर है, जिन्हें नजरअंदाज करने पर कई बीमारियां हो सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने खाना पकाने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए. रसोई में स्वच्छता की कमी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. सबसे जरूरी है कि आप अपने इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों पर ध्यान दें. विशेषज्ञों के अनुसार, हानिकारक रसायन मुख्य रूप से रसोई के तीन सामानों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं: प्लास्टिक के बर्तन और कटिंग बोर्ड, खरोंच लगे नॉन-स्टिक बर्तन, और कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने-पीने की चीजों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं. इनसे बचने के लिए, लकड़ी या बांस के कटिंग बोर्ड और स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें, और कीटनाशकों के संपर्क से बचने के लिए खाने को अच्छी तरह वॉश करें.
इन तीन प्रकार के चीजों से रहें सावधान
प्लास्टिक के बर्तन
प्लास्टिक कटिंग बोर्ड
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सब्जियां काटने के लिए प्लास्टिक कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये समय के साथ घिस जाते हैं. इनमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के कण निकलते हैं. माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं. जैसे-जैसे खाने में प्लास्टिक के कण बढ़ते जाते हैं, हमारा खाना विषाक्त हो जाता है. इसलिए बेहतर है कि जितना हो सके प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल न करें. इसकी जगह लकड़ी या कांच से बने कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. लंबे समय तक प्लास्टिक के इस्तेमाल से शरीर में सूजन होने की संभावना बढ़ जाती है. इससे हार्मोनल समस्याएं भी होती हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द कम कर देना चाहिए.
नॉनस्टिक बर्तनों से सावधान रहें
कीटनाशक-युक्त खाद्य पदार्थों इस्तेमाल सावधानी से करें
ध्यान दें
प्लास्टिक के बर्तनों और चम्मचों के इस्तेमाल से जितना हो सके बचना चाहिए. ये कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जिनमें प्रजनन संबंधी समस्याएं और कई अन्य बीमारियां शामिल हैं. पाचन संबंधी समस्याएं विशेष रूप से आम हैं क्योंकि हानिकारक रसायन पेट में जमा हो जाते हैं और धीरे-धीरे विषाक्त पदार्थों में बदल जाते हैं जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता. इन विषाक्त पदार्थों के जमा होने से शरीर में कई बदलाव आते हैं. इसलिए, प्लास्टिक के बर्तनों से पूरी तरह बचना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में इनमें गर्म चीजें नहीं रखनी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)