अपने किचन से तुरंत हटा दें ये 3 खतरनाक चीजें, वरना हो सकती है जानलेवा परेशानी

अपने किचन से तुरंत हटा दें ये 3 खतरनाक चीजें, वरना हो सकती है जानलेवा परेशानी ( GETTY IMAGES )

विशेषज्ञों का कहना है कि गंभीर बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने खाना पकाने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए. रसोई में स्वच्छता की कमी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. सबसे जरूरी है कि आप अपने इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों पर ध्यान दें. विशेषज्ञों के अनुसार, हानिकारक रसायन मुख्य रूप से रसोई के तीन सामानों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं: प्लास्टिक के बर्तन और कटिंग बोर्ड, खरोंच लगे नॉन-स्टिक बर्तन, और कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने-पीने की चीजों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं. इनसे बचने के लिए, लकड़ी या बांस के कटिंग बोर्ड और स्टील या कच्चे लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें, और कीटनाशकों के संपर्क से बचने के लिए खाने को अच्छी तरह वॉश करें.

स्वास्थ्य के लिए कहा जाता है कि घर में स्वस्थ रहने के लिए, आपको रसोई में क्या पक रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए. आपका स्वास्थ्य आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है. आप तभी स्वस्थ रहेंगे जब आपको सही पोषक तत्व मिलेंगे. रसोई में जरा सी भी लापरवाही कई बीमारियों का कारण बन सकती है. हालांकि रसोई वह जगह है जहां पौष्टिक भोजन तैयार और परोसा जाता है, लेकिन यह हानिकारक रसायनों, बैक्टीरिया और कीटाणुओं का भी घर है, जिन्हें नजरअंदाज करने पर कई बीमारियां हो सकती है.

रसोई में खाना बनाते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां भी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं. भले ही ये गलतियां अनजाने में हुई हों, लेकिन इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, रसोई की कुछ सामान्य चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं. विशेषज्ञों ने बताया है कि रसोई की तीन चीजें स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं. ये चीजें प्रजनन संबंधी समस्याओं और कई अन्य खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती हैं. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इनका उपयोग जितनी जल्दी कम किया जाए या पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, उतना ही बेहतर है. इस खबर में जानें ये तीन चीजें क्या हैं और बीमार होने से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आइए जानें...

प्लास्टिक के बर्तन

, प्लास्टिक के बर्तनों को रसोई से पूरी तरह हटा देना चाहिए, खासकर जब वे पुराने हो जाएं, क्योंकि समय के साथ वे जहरीले रसायन छोड़ सकते हैं जो भोजन में घुल सकते हैं. बीपीए (बिस्फेनॉल ए) और फ़थलेट्स जैसे रसायन, खासकर गर्मी के संपर्क में आने पर, कैंसर और हार्मोनल असंतुलन जैसे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव पैदा कर सकते हैं. प्लास्टिक के बर्तनों को गर्म करने से बिस्फेनॉल ए, फथलेट्स और पीएफएएस जैसे हानिकारक रसायन भोजन में मिल सकते हैं, जिससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, डॉक्टर स्टील के बर्तनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं.

प्लास्टिक कटिंग बोर्ड

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सब्जियां काटने के लिए प्लास्टिक कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये समय के साथ घिस जाते हैं. इनमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के कण निकलते हैं. माइक्रोप्लास्टिक निकलते हैं और शरीर में जमा हो जाते हैं. जैसे-जैसे खाने में प्लास्टिक के कण बढ़ते जाते हैं, हमारा खाना विषाक्त हो जाता है. इसलिए बेहतर है कि जितना हो सके प्लास्टिक के कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल न करें. इसकी जगह लकड़ी या कांच से बने कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. लंबे समय तक प्लास्टिक के इस्तेमाल से शरीर में सूजन होने की संभावना बढ़ जाती है. इससे हार्मोनल समस्याएं भी होती हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द कम कर देना चाहिए.

नॉनस्टिक बर्तनों से सावधान रहें

आजकल नॉन-स्टिक तवे का इस्तेमाल लोगों के द्वारा ज्यादातर घरों में किया जा रहा है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इनके नियमित इस्तेमाल से कई बीमारियां हो सकती हैं, खासकर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने का खतरा ज्यादा होता है.

इसका असर नसों पर भी पड़ता है. अगर ये नॉन-स्टिक तवे खराब हो जाएं, तो ये हानिकारक रसायन छोड़ते हैं. इतना ही नहीं, ये खाने के जरिए शरीर में पहुंचकर कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, खासकर प्रजनन संबंधी समस्याएं इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी जगह स्टेनलेस स्टील, कच्चा लोहा या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना बेहतर है.

कीटनाशक-युक्त खाद्य पदार्थों इस्तेमाल सावधानी से करें

कीटनाशक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय सावधानी बरतें, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं, जैविक उत्पाद खरीदें, छिलका छीलें या बाहरी परतें हटा दें, मांस से वसा हटा दें, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाकर, जैविक उत्पाद खरीदकर, या अपनी सब्जियां स्वयं उगाकर, और खाद्य पदार्थों को भाप में पकाकर या अच्छी तरह पकाकर कीटनाशक का सेवन कम करें.

ध्यान दें

प्लास्टिक के बर्तनों और चम्मचों के इस्तेमाल से जितना हो सके बचना चाहिए. ये कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जिनमें प्रजनन संबंधी समस्याएं और कई अन्य बीमारियां शामिल हैं. पाचन संबंधी समस्याएं विशेष रूप से आम हैं क्योंकि हानिकारक रसायन पेट में जमा हो जाते हैं और धीरे-धीरे विषाक्त पदार्थों में बदल जाते हैं जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता. इन विषाक्त पदार्थों के जमा होने से शरीर में कई बदलाव आते हैं. इसलिए, प्लास्टिक के बर्तनों से पूरी तरह बचना चाहिए. किसी भी परिस्थिति में इनमें गर्म चीजें नहीं रखनी चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)