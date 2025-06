ETV Bharat / lifestyle

हेलीकॉप्टर और विमान दुर्घटना में क्या है अंतर? दोनों में से कौन है ज्यादा खतरनाक? - HELICOPTER CRASH AND PLANE CRASH

हेलीकॉप्टर दुर्घटना और विमान दुर्घटना में क्या है अंतर? दोनों में से कौन है ज्यादा खतरनाक? ( ETV Bharat )

Published : June 16, 2025

अहमदाबाद विमान दुर्घटना से लोग अभी उबर ही नहीं पाए थे कि एक और दुर्घटना घट गई. बीते दिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर रविवार की सुबह 5:20 बजे गौरीकुंड-सोनप्रयाग के जंगल में क्रैश हो गया. हादसा इतना भीषण था कि इसमें पायलट समेत सभी सात लोगों की मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि यह हादसा खराब मौसम के कारण हुई है. इसलिए बचाव कार्य भी जारी है. जानकारी के मुताबिक, शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच भी कराया जाएगा. वहीं, 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था. इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी. उस समय जो तस्वीरें सामने आईं, वो बेहद भयावह थीं. ऐसे में आइए जानते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश और प्लेन क्रैश में क्या अंतर होता है...

हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या होता है अंतर, जानें... जब एक हेलिकॉप्टर उड़ता है तो वो अपने पंखों की मदद से उड़ता है. जब हेलिकॉप्टर के पंख नीचे की तरफ हवा फेंकते हैं तो हेलिकॉप्टर ऊपर की तरफ जाता है. अगर हेलिकॉप्टर में सुरक्षा के लिहाज से पैराशूट लगा हो और उसमें बैठे लोगों को कोई खतरा महसूस हो और वो पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है. लेकिन, अगर हेलिकॉप्टर के पंख में कोई दिक्कत आती है जैसे कोई मैकेनिक खराबी, पक्षी का टकराना या कोई और वजह, तो पायलट के पास मौका हो तो वो अपनी जान बचाने के लिए हेलिकॉप्टर से कूद सकता है और अपनी जान बचा सकता है. वरना इसके क्रैश होने की संभावना रहती है.

