क्या पुरुषों का प्रेग्नेंसी टेस्ट भी आ सकता है पॉजिटिव? यदि हां, तो यह खतरे का होता है संकेत?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पुरुषों में गर्भावस्था परीक्षण का सकारात्मक परिणाम किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

What is hCG? Why do male pregnancy tests come back positive?
क्या पुरुषों का प्रेग्नेंसी टेस्ट भी आ सकता है पॉजिटिव? यदि हां, तो यह खतरे का होता है संकेत? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2025 at 8:03 PM IST

4 Min Read
प्रेगनेंसी टेस्ट अक्सर सिर्फ महिलाओं से जुड़े होते हैं. लेकिन यह सुनकर शायद अजीब लगे कि कुछ मामलों में पुरुषों का भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. जी हां! लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे गर्भवती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पुरुषों में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना एक बेहद खतरनाक लक्षण है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसे में आपको बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

HCG क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था परीक्षण एचसीजी (Human Chorionic Gonadotropin) नामक एक हार्मोन का पता लगाता है, जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बनता है. यह पुरुषों में नहीं बनता. हालांकि, कुछ मामलों में, डिम्बग्रंथि के कैंसर (Ovarian Cancer) या शरीर में बनने वाले ट्यूमर एचसीजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं और यही, कुछ मामलों में, पुरुषों में गर्भावस्था परीक्षण को सकारात्मक बना सकता है.

डॉक्टर से संपर्क करें
पुरुषों में प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का प्रारंभिक संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जांच करवाना जरूरी है. ऐसी स्थिति में इलाज में देरी करने से बीमारी और बिगड़ सकती है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकती है. अगर बीमारी की पहचान और इलाज जल्दी हो जाए, तो इसे गंभीर होने से रोका जा सकता है.

टेस्टिकुलर कैंसर टेस्ट: कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग टेस्टिकुलर कैंसर और कई अन्य प्रकार के कैंसर की जांच के लिए घरेलू उपाय के रूप में किया जा सकता है. इससे प्राप्त परिणाम केवल 40-50 फीसदी सटीक होते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में घर पर जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है.

What is hCG? Why do male pregnancy tests come back positive?
कैंसर विशिष्ट हार्मोन: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, टेस्टिकुलर कैंसर अन्य प्रकार के कैंसर से थोड़ा अलग होता है. टेस्टिकुलर कैंसर रोगी के खून में ट्यूमर मार्कर नामक एक खास पदार्थ छोड़ता है. ट्यूमर मार्कर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से तीन सबसे आम हैं: एएफपी (अल्फा फीटोप्रोटीन), एचसीजी (ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन) और एलडीएच (लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज)। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में भी एचसीजी स्रावित होता है.

क्या परीक्षण के परिणाम विश्वसनीय हैं?
इस परीक्षण की एक समस्या यह है कि कभी-कभी कैंसरग्रस्त ट्यूमर बड़ी मात्रा में एचसीजी नहीं छोड़ते, इसलिए गर्भावस्था परीक्षण किट इसका आसानी से पता नहीं लगा पाती. अगर आपको अंडाशय में लगातार दर्द हो रहा है और आपको टेस्टिकुलर कैंसर का संदेह है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग करके इसकी जांच कर सकती हैं.

अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या करें?

  • रेगुलर हेल्थ टेस्ट करवाएं: समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है.
  • स्मोकिंग और शराब पीने से बचें: इन आदतों का प्रजनन स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.
  • हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं: स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव कम करना महत्वपूर्ण है.
  • सुरक्षित यौन संबंध: सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से बचने के लिए कंडोम का प्रयोग करें.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना सबसे अच्छा है.)

