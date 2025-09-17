ETV Bharat / lifestyle

क्या पुरुषों का प्रेग्नेंसी टेस्ट भी आ सकता है पॉजिटिव? यदि हां, तो यह खतरे का होता है संकेत?

प्रेगनेंसी टेस्ट अक्सर सिर्फ महिलाओं से जुड़े होते हैं. लेकिन यह सुनकर शायद अजीब लगे कि कुछ मामलों में पुरुषों का भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. जी हां! लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे गर्भवती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, पुरुषों में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना एक बेहद खतरनाक लक्षण है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ऐसे में आपको बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

HCG क्या है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन के मुताबिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था परीक्षण एचसीजी (Human Chorionic Gonadotropin) नामक एक हार्मोन का पता लगाता है, जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बनता है. यह पुरुषों में नहीं बनता. हालांकि, कुछ मामलों में, डिम्बग्रंथि के कैंसर (Ovarian Cancer) या शरीर में बनने वाले ट्यूमर एचसीजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं और यही, कुछ मामलों में, पुरुषों में गर्भावस्था परीक्षण को सकारात्मक बना सकता है.

डॉक्टर से संपर्क करें

पुरुषों में प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का प्रारंभिक संकेत हो सकता है. ऐसे मामलों में, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना और जांच करवाना जरूरी है. ऐसी स्थिति में इलाज में देरी करने से बीमारी और बिगड़ सकती है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकती है. अगर बीमारी की पहचान और इलाज जल्दी हो जाए, तो इसे गंभीर होने से रोका जा सकता है.

टेस्टिकुलर कैंसर टेस्ट: कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना ​​है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट का उपयोग टेस्टिकुलर कैंसर और कई अन्य प्रकार के कैंसर की जांच के लिए घरेलू उपाय के रूप में किया जा सकता है. इससे प्राप्त परिणाम केवल 40-50 फीसदी सटीक होते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में घर पर जांच के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है.