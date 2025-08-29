ETV Bharat / lifestyle

बाढ़ और बारिश के कारण डैमेज हो गया है मकान और समान, तो यह बीमा करेगी पूरी भरपाई - WHAT IS FLOOD INSURANCE

भारत में इन दिनों बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, बाढ़ हर जगह तबाही मचा रही है. जान-माल का काफी नुकसान हुआ है, जानें...

What is flood insurance and how does it cover flood damage?
बाढ़ और बारिश के कारण डैमेज हो गया है मकान और समान, तो यह बीमा करेगी पूरी भरपाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2025 at 3:17 PM IST

इन दिनों पूरे भारत में बाढ़ का कहर छाया हुआ है. लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और कई राज्य पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं. इस आपदा में जान-माल का बहुत नुकसान हुआ है. कई लोगों के घर डूब गए हैं, तो कई लोगों के घरों में पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि घर का सारा सामान बर्बाद हो गया है. ऐसे में अगर आप इस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं तो इस खबर में जानिए क्या है बाढ़ कवरेज बीमा और यह स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसियों से कैसे अलग है?

क्या है बाढ़ कवरेज बीमा और यह स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसियों से कैसे अलग है?
बाढ़ कवरेज बीमा (flood coverage insurance) एक विशेष प्रकार का बीमा है जो घर के मालिकों को बाढ़ से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाता है. स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसियों के विपरीत, जो बाढ़ से होने वाले नुकसान को कवर नहीं कर सकतीं, बाढ़ बीमा विशेष रूप से बढ़ते जल स्तर, भारी वर्षा, या बाढ़ के किसी अन्य कारण से होने वाले वॉटर डैमेज को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह कवरेज बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले घर के मालिकों के लिए अनिवार्य हो जाता है, जिन्हें बाढ़ के तुरंत बाद मरम्मत और पुनर्निर्माण की लागत का सामना करना पड़ता है.

होम इंश्योरेंस और बाढ़ कवरेज एक नहीं हैं
होम इंश्योरेंस और बाढ़ कवरेज एक ही नहीं हैं. बाढ़ कवरेज एक अलग पॉलिसी है जो विशेष रूप से बाढ़ से होने वाले नुकसान की सुरक्षा करती है, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसियों में शामिल नहीं होती है, स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी आग, चोरी और कुछ नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कवर करती हैं.

बाढ़-प्रोन क्षेत्रों में रहने वाले मकान मालिकों को बाढ़ के संबंध में केवल अपनी होम इंश्योरेंस पॉलिसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. इसके बजाय, उन्हें फूल कवरेज के लिए बाढ़ बीमा खरीदने पर विचार करना चाहिए. एक मकान मालिक के रूप में, इन दोनों प्रकार के बीमा के बीच के अंतरों की जानकारी होने से आपको अपनी संपत्ति और वित्तीय हितों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है.

बाढ़ कवरेज बीमा के अंतर्गत क्या कवर किया जाता है?

  • स्ट्रक्चरल डैमेज- बाढ़ के कारण दीवारों, छत और फर्श को होने वाले नुकसान को कवर करता है.
  • सामान का नुकसान- फर्नीचर, व्यक्तिगत सामान आदि को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाता है.
  • बाढ़, भारी बारिश, तूफानी लहरें और अंतर्देशीय बाढ़ (Inland flooding) जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर करता है.

बाढ़ कवरेज बीमा के अंतर्गत क्या कवर नहीं होता है?
यह कवर आमतौर पर बाढ़ बीमा पॉलिसियों में शामिल नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि बाढ़ के दौरान रहने के लिए आपको किसी अन्य स्थान पर रहने पर अतिरिक्त खर्चों के लिए मुआवजा नहीं मिलेगा.

लीक या टूटे हुए पाइपों से होने वाले पानी के नुकसान को आमतौर पर स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसियों द्वारा कवर किया जाता है, बाढ़ बीमा के तहत नहीं.

इस बात का रखें ध्यान
भारत में बाढ़ बीमा, गृह बीमा के अतिरिक्त कवरेज है, जिसे अलग से खरीदना पड़ता है. कई घर मालिक सोचते हैं कि उनके गृह बीमा में बाढ़ का कवरेज शामिल है, लेकिन यह आमतौर पर सच नहीं होता है. इसलिए, बाढ़-प्रोन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक अलग बाढ़ बीमा पॉलिसी लेना महत्वपूर्ण है.

