ETV Bharat / lifestyle

एक महीने तक रोज नाश्ते में सूजी खाने से क्या होता है? पोषण विशेषज्ञ से जानें

एक महीने तक रोजाना सूजी से बने नाश्ते जैसे इडली, चेला या उपमा खाने से स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं.

What happens if you eat semolina for breakfast every day for a month? Learn from a nutritionist.
एक महीने तक रोज नाश्ते में सूजी खाने से क्या होता है? पोषण विशेषज्ञ से जानें (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 9, 2025 at 9:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय घरों में सूजी का इस्तेमाल हलवे से लेकर इडली, उपमा, चेला, ढोकला, डोसा और टोस्ट तक कई तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है. सूजी, अपने दानेदार बनावट के कारण, अक्सर नाश्ते के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यह जल्दी पक जाती है और पचाने में आसान होती है. कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के कारण, सूजी से बनी चीजें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में भी मददगार होती हैं।

सोशल मीडिया पर आपको सूजी से बने नाश्ते की ढेरों रेसिपीज मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज सुबह नाश्ते में सूजी खाने से क्या असर होता है? आइए पोषण विशेषज्ञ श्री लता से और जानें...

कैसे बनता है सूजी
पोषण विशेषज्ञ श्री लता के मुताबिक, सूजी या रवा गेहूं से बनता है, लेकिन इसे विशेष रूप से ड्यूरम गेहूं से बनाया जाता है. यह गेहूं का एक प्रकार है जिसके दाने बहुत सख्त होते हैं. सबसे पहले गेहूं को साफ करके पानी में भिगोया जाता है ताकि नमी संतुलित रहे. फिर गेहूं का छिलका पूरी तरह से हटा दिया जाता है. बाद में, पीसने के बजाय, गेहूं के दानों को बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है. इससे दानेदार सूजी बनती है. इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं. तो आइए जानते हैं कि रोजाना नाश्ते में सूजी से बने खाद्य पदार्थ खाने के क्या-क्या फायदे हैं.

What happens if you eat semolina for breakfast every day for a month? Learn from a nutritionist.
एक महीने तक रोज नाश्ते में सूजी खाने से क्या होता है? पोषण विशेषज्ञ से जानें (GETTY IMAGES)

सूजी में कौन से पोषक तत्व होते हैं?
हेल्थलाइन के अनुसार, 56 ग्राम सूजी में 198 कैलोरी, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम प्रोटीन, दैनिक आवश्यकता का 7 प्रतिशत फाइबर, 41 प्रतिशत थायमिन, 36 प्रतिशत फोलेट, 29 प्रतिशत राइबोफ्लेविन, 8 प्रतिशत मैग्नीशियम और 13 प्रतिशत आयरन होता है. हालांकि, पकाने के बाद ये पोषक तत्व कम हो सकते हैं.

नाश्ते में सूजी से बनी चीजें खाना नुकसानदायक
विशेषज्ञों के मुताबिक, एक महीने तक रोजाना सूजी से बने नाश्ते जैसे इडली, चेला या उपमा खाने से स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं. इसलिए, इसे सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर है.

सूजी से बनी चीजें खाने के स्वास्थ्य लाभ
पोषण विशेषज्ञ श्री लता का कहना है कि सूजी हल्की होती है, इसलिए भारी नहीं लगती, और आसानी से पच भी जाती है, जिससे यह नाश्ते के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाती है. इसमें कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा ऊर्जा प्रदान करती है. हालांकि, अगर आप सूजी को दही, दाल और सब्जियों के साथ मिलाएं, तो आपको प्रोटीन, फाइबर और विटामिन जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व मिल सकते हैं.

रोजाना खाने से बचे
सूजी पचने में आसान होती है और इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन रोजाना नाश्ते में सिर्फ सूजी खाने से पोषण संबंधी असंतुलन हो सकता है, क्योंकि सूजी में ज्यादा फाइबर, आयरन या विटामिन नहीं होते. लंबे समय तक लगातार सूजी का सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इसलिए, डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए.

वजन भी बढ़ सकता है
सूजी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण, इसके नियमित सेवन से वजन बढ़ने की संभावना रहती है. इसके साथ ही, अगर आप इसे बनाते समय ज्यादा तेल, घी या मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे वजन और बढ़ सकता है. इसलिए सूजी को हमेशा कम घी या तेल में पकाए और अधिक खाने से बचें.

ऐसे करें सूजी का सेवन

पोषण विशेषज्ञ श्री लता का कहना है कि सूजी के फायदे और नुकसान को देखते हुए, हफ्ते में दो से तीन बार नाश्ते में सूजी जरूर शामिल करें, और बाकी दिनों में ओट्स, मूंग दाल चीला, बेसन चीला, पोहा या स्प्राउट्स जैसे हेल्दी फूड ऑप्शन्स शामिल करें. इससे आपके शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार मिलेगा.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

SEMOLINA HEALTH RISKSDISADVANTAGES OF EATING SUJISUJI USES BENEFITS AND SIDE EFFECTSसूजी खाने से क्या होता हैSUJI USES BENEFITS AND SIDE EFFECTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.