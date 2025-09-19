ETV Bharat / lifestyle

फटी जींस पहनने पर हो जाएगी है जेल, भूलकर भी इन देशों में रिप्ड जींस पहनकर मत जाना

फटी जींस पहनने पर हो जाएगी है जेल, भूलकर भी इन देशों में रिप्ड जींस पहनकर मत जाना ( INSTAGRAM (AnushkaSharma1588) )

तालिबान तालिबान शासन के तहत, अफगानिस्तान में सख्त ड्रेस कोड हैं. महिलाओं को फटी हुई जींस पहनने की मनाही है. ऐसी जींस पहने पकड़े जाने पर कारावास या जुर्माना सहित सजा हो सकती है.

सऊदी अरब सऊदी अरब में महिलाओं को सार्वजनिक रूप से ऐसे फटे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है. अगर वे फटी हुई जींस जैसे कपड़े पहनती हैं, तो उन्हें कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ता है. ऐसे कपड़ों को वहां अभद्र माना जाता है. ऐसे कपड़े पहनने वाली महिलाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ईरान ईरान में फैशनेबल कपड़ों को लेकर सख्त नियम हैं. सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फटी हुई जींस पहनने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. ऐसी जींस पहनने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है. ईरानी सरकार का कहना है कि यह देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के विरुद्ध है.

फैशन के ट्रेंड समय के साथ बदलते रहते हैं. एक जमाने में हमें फटे कपड़े पहनने में शर्म आती थी और चार लोगों के समूह में बाहर निकलने में भी शर्म आती थी. लेकिन अब फटी हुई जींस पहनना नया फैशन बन गया है. कपड़ों के व्यापारी इन्हें रिप्ड जींस या फटी जींस के नाम से ऊंचे दामों पर बेचते हैं. हालांकि, कुछ देशों में ऐसी जींस पहनने पर सख्त कानून बनाए गए हैं. आइए जानें कि वे देश कौन से हैं...

पाकिस्तान

पाकिस्तान में हालात कुछ हद तक शांत हो गए हैं, फिर भी कुछ इलाकों में फटी जींस पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है. कुछ धार्मिक समूह भी ऐसे कपड़ों का विरोध करते हैं. इसलिए यहां भी ऐसी जींस पहनने पर प्रतिबंध है.

उत्तर कोरिया

उत्तर कोरिया उन देशों में से एक है जहां फटी जींस पहनना सजा का प्रावधान है. बालों से लेकर पहनावे तक, इस देश के कुछ नियम हैं. यहां फटी जींस पहनने पर कड़ी सजा दी जाती है. यहां आने वालों को सावधान रहना चाहिए.

जींस का आविष्कार किसने किया?

जींस का डिजाइन 1870 के दशक में शुरू हुआ था. लोएब स्ट्रॉस नाम के एक जर्मन व्यापारी ने पहली बार जींस डिजाइन की थी. तब से, इनमें कई बदलाव और नए डिजाइन आए हैं. ये पैंट खास तौर पर मजदूरों के लिए डिजाइन की गई थीं. इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ रहने के इरादे से ख़ास तौर पर उनके लिए बनाया गया था.

रिप्ड जींस का चलन कब आया?

रिप्ड जींस का चलन पहली बार 1970 के दशक में सामने आया था. जींस को एक सामाजिक आंदोलन के तहत इस तरह बनाया गया था. कार्यकर्ता समाज के प्रति असंतोष और गुस्से को दर्शाने के लिए अपनी जींस पर कट लगाते थे. बाद में, मैडोना के कारण यह चलन लोकप्रिय हुआ. एक मौके पर, उन्हें रिप्ड जींस पहने देखा गया. इस नए डिजाइन को पसंद करने वाले प्रशंसकों ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया. शुरुआत में, मैडोना के प्रशंसक और अनुयायी अपनी जींस में कट लगाते थे. बाद में, डेनिम कंपनियों ने इस चलन को व्यवसाय में बदल दिया और 'रिप्ड जींस' पेश की. इसके साथ ही, गुस्से और विरोध की राजनीतिक अभिव्यक्ति कुछ वर्षों के लिए एक फैशन ट्रेंड बन गई.