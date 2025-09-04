जैसे-जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, भगवान राम के स्वागत की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं. राम मंदिर में इन तैयारियों के बीच मंदिर परिसर में मोम संग्रहालय (Wax Museum) बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जो इस साल दिवाली से पहले बनकर तैयार हो जाएगा. अपनी यूनिक शेड वाला यह वैक्स म्यूजियम दिवाली से एक दिन पहले दीपोत्सव के मौके पर जनता के लिए खोल दिया जाएगा. जहां दर्शनार्थी भगवान राम के अलग-अलग स्वरूपों के दर्शन कर सकेंगे. इसके अलावा म्यूजियम में रामायण से जुड़े महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स की करीब 50 मूर्तियां भी स्थापित की जाएगाी. ये सभी प्रतिमाएं और मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत भाव-भंगिमाओं (lively expressions) और सजीव वेशभूषा के साथ नजर आएंगी.

50 प्रमुख कैरेक्टर्स वैक्स स्टैचू स्थापित की जाएंगी

अयोध्या राम मंदिर परिसर में बन रहा वैक्स म्यूजियम, राम और रामायण से जुड़े 50 पात्रों की लगेगी मोम की मूर्ति (ETV Bharat)

आपको बता दें कि ये सभी वैक्स स्टैचू महाराष्ट्र की एक संस्था केरल के विशेषज्ञों की मदद से बना रही है. इन सभी सजीव वैक्स स्टैचू को देखकर दर्शकों को निश्चित रूप से ऐसा लगेगा जैसे वे रामायण काल ​​में जी रहे हों. अधिकारियों ने बताया कि इस म्यूजियम में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और जटायु समेत रामायण के लगभग 50 प्रमुख कैरेक्टर्स की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी. उन्होंने बताया कि इस परियोजना में अब तक लगभग 7.5 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है.

ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स और इंटरैक्टिव डिस्प्ले इसे बनाएंगे खास

परिक्रमा पथ पर बन रहे, 10,000 वर्ग फुट के इस म्यूजियम का उद्घाटन श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए किया जाएगा, जो उन्हें एक यूनिक कल्चरल और हिस्टोरिकल अनुभव देगा. रामायण के प्रमुख प्रसंगों जैसे राम-रावण युद्ध, सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा और राम सेतु निर्माण को भी मोम की कलाकृतियों औरमॉडर्न टेक्नोलॉजी के मिश्रण से रीमेड किया जाएगा. ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स और इंटरैक्टिव डिस्प्ले इस अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे, जिससे यह बच्चों और युवाओं के लिए विशेष रूप से आकर्षक बन जाएगा. अयोध्या प्रशासन के अनुसार, यह म्यूजियम न केवल अयोध्या की एक धार्मिक स्थल के रूप में पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि रामायण और भारतीय संस्कृति के वैल्यू को विश्व मंच पर भी पेश करेगा.

2025 बन जाएगा यादगार

अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के साथ-साथ अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण, सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी चल रही हैं ताकि इसे विश्वस्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा सके. हर साल दीपोत्सव के दौरान अयोध्या में लाखों दीप जलाए जाते हैं, इस परंपरा ने इस शहर को वैश्विक पहचान और विश्व रिकॉर्ड दिलाया है. इस साल वैक्स म्यूजियम के उद्घाटन के साथ, दीपोत्सव 2025 और भी यादगार होने की उम्मीद है.