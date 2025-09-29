करूर भगदड़ : अगर आप भीड़ में फंस जाएं तो कैसे बचें? जानें यहां
यदि आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर फंस जाएं तो चिल्लाने से बचें, क्योंकि इससे एनर्जी बर्बाद होगी और सांस लेने में समस्या बढ़ जाएगी...
Published : September 29, 2025 at 1:25 PM IST
करूर में तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी (टीवीके) की एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ में 10 बच्चों और 16 महिलाओं समेत 39 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि करूर के विभिन्न अस्पतालों में 111 लोगों का इलाज चल रहा है. इसी तरह, कुछ महीने पहले बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और 47 से ज्यादा घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हुए थे. भीड़भाड़ बहुत खतरनाक होती है. इस लेख में हम जानेंगे कि अगर हम ऐसे माहौल में फस जाएं तो अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें...
यदि आप भीड़ में फंस जाएं तो कैसे बचें?
- भीड़-भाड़ वाली जगह पर जब कोई पीछे से आगे वालों को धक्का देता है, तो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ जाते हैं. इससे भीड़ में फंसे लोगों के फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है. ऐसी स्थिति में, भगदड़ और क्रश सर्वाइवल टिप्स शीर्षक वाले लेख में बताया गया है कि बॉक्सर पोज में हाथों को छाती के सामने मोड़ना चाहिए. इससे पसलियां और छाती कुचलने से बच जाएंगी और सांस लेने में भी आसानी होगी. इसके साथ ही
- आपको अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाकर सीधे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए. गिरना बहुत खतरनाक होता है. अगर आप भीड़ में फंसकर गिर जाएं, तो तुरंत खड़े होने की कोशिश करें.
- अगर सभी लोग एक ही दिशा में चल रहे हों, तो उनका सामना करना भी खतरनाक हो सकता है. इससे हम पर दबाव बढ़ेगा. इसलिए, भीड़ के साथ चलने के बजाय, हमें तिरछे चलना चाहिए. इस तरह चलते समय, हमें घबराना नहीं चाहिए और ऐसी जगहों की तलाश करनी चाहिए जहां भीड़ कम हो और धीरे-धीरे उस जगह की ओर बढ़ना चाहिए.
- चिल्लाने से बचें, क्योंकि इससे एनर्जी की बर्बादी होती है और सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है. शांत रहने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें.
- अगर आप गिर जाएं और तुरंत उठ न पाएं, तो भ्रूण की मुद्रा में मुड़ जाएं और अपनी बाहों से अपने सिर और गर्दन को बचाएं, इससे सांस लेने में होने वाली समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी.
- स्टेडियम और थिएटर जैसी जगहों पर जब भीड़ होती है, तो आमतौर पर सभी लोग एक ही दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. इससे घुटन हो सकती है. इतना ही नहीं, अगर दरवाजा छोटा हो, तो चोट लगने का भी खतरा रहता है. इससे बचने के लिए, आपको तुरंत जांच कर लेनी चाहिए कि बाहर निकलने का कोई और रास्ता तो नहीं है.
- सबसे जरूरी बात, जब किसी जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, तो भीड़ के बीच में न रहें. बाहर जाने की कोशिश करें. अगर आपका सामान जैसे बैग, जूते, मोबाइल फेन गिर जाएं, तो उन्हें उठाने की कोशिश न करें. अगर आप कोई पड़ी हुई चीज उठाने की कोशिश करेंगे, तो कुचले जाने की संभावना ज्यादा है. कुचले जाने से छाती में दबाव, पसलियां टूट सकती हैं, और फेफड़ों व हृदय को चोट लग सकती है. कभी-कभी, आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है.
सावधानी बरतना आवश्यक है:
- किसी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करते समय सभी निकास मार्गों को ध्यान से नोट कर लें.
- अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, तो लोग दीवारों या किसी ठोस चीज से टकरा सकते हैं. इसलिए, दीवारों, सलाखों, बैरियर या स्थिर ढांचों से दूर रहने की कोशिश करें. सबसे जरूरी बात है कि घबराएं नहीं. अगर आप शांत और सतर्क रहेंगे, तो आप तुरंत भागने के बारे में बेहतर फैसला ले पाएंगे.
(डिस्क्लेमर: यहां आपको दी गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवरों की सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक की सलाह अवश्य लें.)
