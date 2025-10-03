ETV Bharat / lifestyle

घर के हर कोने से हमेशा के लिए भाग जाएंगे कॉकरोच, बस हर रोज रात में कर लें यह एक काम

कॉकरोच पेट से जुड़ी बीमारियां फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, एलर्जी और रैशेज कर पैदा कर सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये करें...

To get rid of cockroaches, do this one thing at night, know what
घर के हर कोने से हमेशा के लिए भाग जाएंगे कॉकरोच, बस हर रोज रात में कर लें यह एक काम (GETTY IMAGES AND CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 3, 2025 at 3:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रसोई का सिंक कीड़ों (कॉकरोच, चींटियां, मक्खियां) के लिए हमारे घरों में प्रवेश का प्रवेश द्वार होता है. इसलिए, सिंक को साफ रखना परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. रोजाना इस्तेमाल होने वाले सिंक में खाने के कण, ग्रीस के दाग और कचरा जमा हो सकता है. इससे नमी वाला वातावरण बनता है जो कीटाणुओं के पनपने के लिए आदर्श होता है. जब सिंक गंदा और नम होता है, तो ये बैक्टीरिया और हानिकारक कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, और घर में कॉकरोच की संख्या भी बढ़ जाती है.

रसोई के सिंक में पनपे के बाद ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे बर्तनों, फलों और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं. जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, दस्त और इंफेक्श की समस्याएं होने लगती है. इन बैक्टीरिया और हानिकारक कीटाणु के साथ साथ कॉकरोच आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं. कॉकरोच के कारण पेट संबंधी बीमारियां होती ही हैं, इनमें फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एलर्जी और रेशेज हो सकते हैं. ऐसे में आज इस खबर में पढ़े कि रात के समय में क्या उपाय करके सोने से इन समस्याओं और कॉकरोच से छुटकारा पा सकते है.

To get rid of cockroaches, do this one thing at night, know what
घर के हर कोने से हमेशा के लिए भाग जाएंगे कॉकरोच, बस हर रोज रात में कर लें यह एक काम (GETTY IMAGES)

जानें कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए क्या करें

  • सिंक को हर दिन साबुन या डिशवाशिंग डिटर्जेंट से साफ करना और उसके बाद गर्म पानी से धोना महत्वपूर्ण है.
  • खाने के कचरे को सीधे सिंक में न फेंकें, उसे सीधे कूड़ेदान में डालें. सिंक को प्लास्टिक कचरे और खाने के कणों से मुक्त रखें.
  • बेकिंग सोडा और सिरके से सिंक को हफ्ते में एक बार साफ करें. इससे बदबू और नाली के पाइप में कोई भी रुकावट दूर हो जाएगी.
  • प्रत्येक उपयोग के बाद सिंक को कपड़े से सुखाने से बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है.

गंदा और नम वातावरण कीड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है. इन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका यहां दिया गया है:

  • सबसे पहले अपने किचन के सिंक को अच्छी तरह साफ करें और सूखे कपड़े से पोंछ लें. सिंक में पानी की एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए.
  • इसके बाद थोड़ा डेटॉल लें और उसे सिंक के छेद में डालें.
  • अंत में, एक अखबार को मोड़ें और उसे नाली के छेद में मजबूती से दबा दें.
  • इससे रात में कीड़े-मकोड़े बाहर नहीं आएंगे. सुबह उठकर अगर आप पुराने कागज हटाकर उसे फिर से साफ कर देंगे, तो किचन साफ और कीड़ों से सुरक्षित रहेगा.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकोरच के कारण फूड ब्रोन बीमारियां फैलती हैं. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5 का अनुमान है कि खाद्य जनित रोगों के कारण हर साल लगभग 600 मिलियन बीमारियां होती हैं, 420 000 लोगों की मौत होती है.

To get rid of cockroaches, do this one thing at night, know what
घर के हर कोने से हमेशा के लिए भाग जाएंगे कॉकरोच, बस हर रोज रात में कर लें यह एक काम (GETTY IMAGES)

वैसे कुछ लोग आसानी से कॉकरोच को पकड़ कर उन्हें मार देते हैं, लेकिन इससे कभी भी घर को कॉकरोच से मुक्त नहीं किया जा सकता है. कॉकरोचों का घर से सफाया करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है. ऐसे में अगर आप भी कॉकरोचों से परेशान हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कर देखें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको दी की गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO GET RID OF COCKROACHESCOCKROACHES HARMFUL FOR HEALTHWAYS TO GET RID OF COCKROACHESकॉकरोच से छुटकारा पाने के तरीकेHOW TO GET RID OF COCKROACHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम हमले के बाद पता चला कौन भारत के दोस्त और दुश्मन हैं: भागवत

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

इंडोनेशिया में नमाज पढ़ते समय स्कूल की इमारत ढही, 90 से ज्यादा के फंसे होने की आशंका

'कांतारा चैप्टर 1' डे 1 प्रिडिक्शन: क्या पहले दिन 'छावा', 'कूली' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ऋषभ शेट्टी की फिल्म? इतनी हो सकती है कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.