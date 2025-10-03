घर के हर कोने से हमेशा के लिए भाग जाएंगे कॉकरोच, बस हर रोज रात में कर लें यह एक काम
कॉकरोच पेट से जुड़ी बीमारियां फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, एलर्जी और रैशेज कर पैदा कर सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये करें...
Published : October 3, 2025 at 3:50 PM IST
रसोई का सिंक कीड़ों (कॉकरोच, चींटियां, मक्खियां) के लिए हमारे घरों में प्रवेश का प्रवेश द्वार होता है. इसलिए, सिंक को साफ रखना परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. रोजाना इस्तेमाल होने वाले सिंक में खाने के कण, ग्रीस के दाग और कचरा जमा हो सकता है. इससे नमी वाला वातावरण बनता है जो कीटाणुओं के पनपने के लिए आदर्श होता है. जब सिंक गंदा और नम होता है, तो ये बैक्टीरिया और हानिकारक कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, और घर में कॉकरोच की संख्या भी बढ़ जाती है.
रसोई के सिंक में पनपे के बाद ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे बर्तनों, फलों और सब्जियों के जरिए हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं. जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द, दस्त और इंफेक्श की समस्याएं होने लगती है. इन बैक्टीरिया और हानिकारक कीटाणु के साथ साथ कॉकरोच आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक होते हैं. कॉकरोच के कारण पेट संबंधी बीमारियां होती ही हैं, इनमें फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड एलर्जी और रेशेज हो सकते हैं. ऐसे में आज इस खबर में पढ़े कि रात के समय में क्या उपाय करके सोने से इन समस्याओं और कॉकरोच से छुटकारा पा सकते है.
जानें कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए क्या करें
- सिंक को हर दिन साबुन या डिशवाशिंग डिटर्जेंट से साफ करना और उसके बाद गर्म पानी से धोना महत्वपूर्ण है.
- खाने के कचरे को सीधे सिंक में न फेंकें, उसे सीधे कूड़ेदान में डालें. सिंक को प्लास्टिक कचरे और खाने के कणों से मुक्त रखें.
- बेकिंग सोडा और सिरके से सिंक को हफ्ते में एक बार साफ करें. इससे बदबू और नाली के पाइप में कोई भी रुकावट दूर हो जाएगी.
- प्रत्येक उपयोग के बाद सिंक को कपड़े से सुखाने से बैक्टीरिया का विकास रुक जाता है.
गंदा और नम वातावरण कीड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है. इन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका यहां दिया गया है:
- सबसे पहले अपने किचन के सिंक को अच्छी तरह साफ करें और सूखे कपड़े से पोंछ लें. सिंक में पानी की एक भी बूंद नहीं रहनी चाहिए.
- इसके बाद थोड़ा डेटॉल लें और उसे सिंक के छेद में डालें.
- अंत में, एक अखबार को मोड़ें और उसे नाली के छेद में मजबूती से दबा दें.
- इससे रात में कीड़े-मकोड़े बाहर नहीं आएंगे. सुबह उठकर अगर आप पुराने कागज हटाकर उसे फिर से साफ कर देंगे, तो किचन साफ और कीड़ों से सुरक्षित रहेगा.
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकोरच के कारण फूड ब्रोन बीमारियां फैलती हैं. वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन 5 का अनुमान है कि खाद्य जनित रोगों के कारण हर साल लगभग 600 मिलियन बीमारियां होती हैं, 420 000 लोगों की मौत होती है.
वैसे कुछ लोग आसानी से कॉकरोच को पकड़ कर उन्हें मार देते हैं, लेकिन इससे कभी भी घर को कॉकरोच से मुक्त नहीं किया जा सकता है. कॉकरोचों का घर से सफाया करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है. ऐसे में अगर आप भी कॉकरोचों से परेशान हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो कर देखें.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको दी की गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें.)