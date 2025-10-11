ETV Bharat / lifestyle

इस दिवाली बहुत ही आसान तरीके से बनाएं बूंदी के लड्डू, खाकर सब करेंगे आपकी तारीफ

बाजार में कई तरह के लड्डू मिलते हैं. लेकिन घर के बने लड्डू खाने का अपना ही मजा है. इस दिवाली ये लड्डू जरूर बनाएं...

इस दिवाली बहुत ही आसान तरीके से बनाएं बूंदी के लड्डू, खाकर सब करेंगे आपकी तारीफ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 11, 2025 at 8:49 PM IST

दिवाली पर जब भी हम कुछ मीठा बनाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले बूंदी के लड्डू का ख्याल आता है. बूंदी के लड्डू खाना सभी को बहुत पसंद होता है और दिवाली जैसे त्योहार पर हर कोई मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बूंदी के लड्डू विशेष रूप खरीदता है. यही वजह है कि दिवाली पर लड्डू खरीदने के लिए दुकानों पर लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं. हालांकि, त्योहारों के मौसम में दुकानों में मिलावटी सामान बिकने का डर बना रहता है. इसलिए, इस साल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप घर पर आसानी से बूंदी के लड्डू बना सकते हैं. आज हम आपके लिए बूंदी के लड्डू की सिंपल और आसान रेसिपी लेकर आए हैं. ये बाजार में मिलने वाले लड्डुओं से ज्यादा स्वादिष्ट होंगे और लंबे समय तक चलेंगे. इस आसान विधि से घर पर बूंदी के लड्डू बनाना सीखें...

बूंदी के लड्डू बनाने की सामग्री

  • बेसन - चार ग्लास
  • बेकिंग सोडा - आवश्यकतानुसार
  • तेल - तलने के लिए पर्याप्त
  • काजू - 25 पीस
  • किशमिश - 35 पीस
  • चीनी - 4 गिलास
  • कच्चा कपूर - अधा छोटा चम्मच
  • इलायची पाउडर - एक चौथाई छोटा चम्मच
  • घी - 2 बड़े चम्मच

बूंदी लड्डू बनाने की विधि

  • सबसे पहले बेसन को एक बड़े बर्तन में अच्छे से छान लें, अब उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा डालकर मिला लें.
  • गांठों से बचने के लिए थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें.
  • एक साथ पानी डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालने से आटे में गांठें बनने से रोका जा सकता है.
  • अब इसे अच्छी तरह मिलाएं तब तक मिलाएं जब तक कि आटा चिकना और बिना किसी गांठ के न बन जाए.
  • अब बूंदी बनाने के लिए, एक कढ़ाई गैस पर रखें और उसमें पर्याप्त तेल डालें. जब तेल गरम हो जाए, तो एक छलनी लें और उसमें तैयार बेसन का घोल डालें. एक चम्मच से छलनी पर रगड़ने से तेल में पड़ने वाली हर बूंद तुरंत ऊपर आ जाएगी.
  • बूंदी को तब तक तलें जब तक वह अच्छी तरह से कुरकुरी न हो जाए.
  • बूंदी को कुरकुरा होने तक तलने के बाद, उसे एक कटोरे में निकाल लें. अब तैयार बूंदी में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसे मिक्सर जार में बारीक पीस लें.
  • अब एक छोटा बर्तन गैस पर रखें, उसमें घी डालें और काजू और किशमिश को भून लें.
  • चार कप चीनी लें, जो बेसन के बराबर हो, और इसे एक बर्तन में डालें.
  • चीनी घुलने तक पानी डालें और गैस पर मध्यम आंच पर रखें.
  • जब चीनी घुल जाए तो गैस बंद कर दें और साभी तली हुई बूंदी डालकर मिला लें.
  • बूंदी को अच्छा स्वाद देने के लिए इसमें ताजा कपूर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और घी में भुने हुए काजू डालकर मिला लें.
  • अब इसमें पहले से तैयार बूंदी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें.
  • 5 मिनट में बूंदी सारी चीनी की चाशनी सोख लेगी और गाढ़ी हो जाएगी.
  • इसे 10 मिनट के लिए अलग रख दें और जब यह ठंडा हो जाए तो हाथों पर थोड़ा घी लगाकर लड्डू बना लें.
  • अब स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए तैयार हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां आपको दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान के लिए है. इसपर अमल करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)

