कैंसर सेल्स को मारते हैं ये 7 डेयरी प्रोडक्ट! आज ही अपने आहार में शामिल करें

डेयरी प्रोडक्ट कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, पढ़ें पूरी खबर...

These 7 dairy products kill cancer cells! Include them in your diet today.
कैंसर सेल्स को मारते हैं ये 7 डेयरी प्रोडक्ट! आज ही अपने आहार में शामिल करें
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 4, 2025 at 7:39 PM IST

कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है. फेफड़ों का कैंसर सबसे जानलेवा है. आंकड़े बताते हैं कि 2022 में दुनिया भर में लगभग 97 लाख लोगों की मौत फेफड़ों के कैंसर से हुई. हालांकि, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं. कई लोग कैंसर के खतरे को कम करने के लिए फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने की बात करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, जो कैंसर के खतरे को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं. यहां उनकी एक सूची दी गई है...

ये डेयरी प्रोडक्ट्स कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं...

दही - नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी हैं. दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, जो आंत में लाभकारी बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. एक स्वस्थ आंत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन से जुड़ी होती है. दही कैंसर, खासकर कोलन कैंसर के खतरे को कम करने में अहम भूमिका निभाता है.

लस्सी - लस्सी ठंडक, विषहरण और सूजन कम करने के लिए जरूरी है. लस्सी भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से लोकप्रिय पेय है. इसमें वसा कम और प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं. लस्सी का ठंडा प्रभाव पाचन में सहायक होता है और शरीर से विषहरण करता है. यह सूजन कम करने में भी मदद करता है और शरीर को कैंसर पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों से बचा सकता है.

पनीर - प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. पनीर प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें कैल्शियम और सेलेनियम भी होता है. सेलेनियम एक जाना-माना एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है और इस प्रकार कैंसर को रोकने में भूमिका निभाता है.

घी - सीएलए (conjugated linoleic acid) पोषक तत्वों के अवशोषण में अत्यधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, पाचक एंजाइमों और पित्त एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाकर भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है. घी का सीमित मात्रा में सेवन शरीर को संयुग्मित लिनोलिक एसिड (सीएलए) प्रदान करता है, जिसके बारे में कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इसमें कैंसर-रोधी या कैंसर-रोधी गुण हो सकते हैं. घी पोषक तत्वों के अवशोषण को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर को एंटी कैंसर विटामिन और मिनरल्स का अधिकतम लाभ मिलता है.

दूध - कैल्शियम, विटामिन डी और कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है. दूध कैल्शियम और विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और कैंसर, विशेष रूप से कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हैं. गाय का दूध सीमित मात्रा में पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए फायदेमंद है.

शोध में हुआ खुलासा
डेयरी प्रोडक्ट वास्तव में कुछ कैंसर से बचाव में मदद कर सकते हैं. यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक व्यापक समीक्षा में डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन और कैंसर के जोखिम पर किए गए कई अध्ययनों के निष्कर्षों को शामिल किया गया है. केवल एक प्रोडक्ट या बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, शोधकर्ताओं ने विभिन्न श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित किया: दूध, दही, पनीर और किण्वित डेयरी उत्पाद, और विभिन्न प्रकार के कैंसर से उनके संबंध. परिणाम आश्चर्यजनक थे: जोखिम बढ़ाने के बजाय, कई डेयरी खाद्य पदार्थ इसे कम करते दिखाई दिए.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको दी की गई सभी जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें.)

