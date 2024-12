ETV Bharat / lifestyle

घर और व्यापार में होगी धन की वर्षा, बस करने होगों ये 5 आसान उपाय, जानें ज्योतिष आचार्य की राय - HOW TO ATTRACT WEALTH IN THE HOUSE

वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतीय परंपरा है. वस्तु शास्त्र के सिद्धांतों का मकसद, मानव आवासों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करना और सभी तरह के वातावरण और लोगों के बीच सामंजस्य बनाना है. कभी सोचा है कि वास्तु शास्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और अंतरिक्ष जैसे तत्वों के बारे में इतनी बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं. यदि इनमें से कोई भी तत्व संतुलित नहीं है, तो यह घर में बहुत अधिक नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है. आज के समय में हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है. ऐसे में लोग व्यापार और नौकरी के अलावा धन कमाने के लिए कई सारे टोटके भी अपनाते हैं. चूंकि, जीवन में पैसा कमाना बहुत महत्वपूर्ण है. ऐसा इसलिए क्योंकि वह आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और आपके समय को बेहतर बिताने के लिए इसकी आवश्यक होती है. ऐसे में जीवन में सरल वास्तु शास्त्र युक्तियों को लागू करके, लोग आसानी से वित्तीय स्थिरता, धन और धन को आकर्षित करने के लिए काम कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ वास्तु शास्त्र युक्तियां बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने आप को धनवान और समृद्ध बना सकते हैं... धन और सुख के लिए वास्तु टिप्स... कुबेर यंत्र: भगवान कुबेर को धन का देवता माना जाता है, ऐसे में अगर आप कुबेर की पूजा करते हैं, तो आपको धन की कमी कभी नहीं होती है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के मुताबिक, भगवान कुबेर समृद्धि का प्रतीक हैं. ऐसे में कुबेर यंत्र को घर के उत्तर-पूर्व कोना रखना चाहिए. यह धन और संपत्ति के लिए सबसे अच्छे वास्तु सुझावों में से एक है. यह आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे उस स्थान पर भारी फर्नीचर और जूते की रैक न रखें. अव्यवस्था से छुटकारा पाएं: वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को अपने घर को अव्यवस्था मुक्त रखना चाहिए. घर को गोदाम की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भावनात्मक और वित्तीय रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए. घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए, जो शांति और धन को आकर्षित करता है. ओवरहेड वॉटर टैंक की स्थिति बदलें: वास्तु शास्त्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में ओवरहेड वॉटर टैंक या स्टोरेज नहीं रखना चाहिए. इस तरह की सेटिंग से वित्तीय नुकसान हो सकता है. वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए आपको उस दिशा से पानी की टंकी को बदलना चाहिए